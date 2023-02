W Polsce dostępnych jest niemal 110 w pełni elektrycznych modeli samochodów

O ponad 1/3 w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się oferta samochodów w pełni elektrycznych na polskim rynku. Wzrastają również pojemności akumulatorów trakcyjnych oraz moce ładowania. Średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych, oferowanych w dziewięciu segmentach rynku, przekracza już 430 km (WLTP) – wynika z 6. edycji „Katalogu pojazdów elektrycznych” PSPA.

W polskich salonach dostępnych jest łącznie 108 modeli pojazdów w pełni elektrycznych. 83 z nich stanowią warianty osobowe a 25 dostawcze.

Liczba modeli w pełni elektrycznych (BEV) dostępnych salonach wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 38%

Spośród dostępnych w ofercie pojazdów elektrycznych 73% modeli umożliwia ładowanie z mocą wyższą niż 50 kW (51-350 kW)

Największe zasięgi odnotowano w klasie wyższej (571 km) oraz luksusowej (510 km). Klasa średnia rok 2022 zakończyła z wynikiem 496 km.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaprezentowało 6. edycję cyklicznego raportu „Katalog pojazdów elektrycznych”. Publikacja zawiera wykaz modeli całkowicie elektrycznych (BEV, z ang. battery electric vehicles) dostępnych w stałej sprzedaży w Polsce. Prezentowane są m.in. ceny pojazdów oraz ich szczegółowe parametry techniczne. Uwzględniono też oferowane w kraju hybrydy typu plug-in (PHEV, z ang. plug-in hybrid electric vehicles). Partnerem tegorocznego wydania „Katalogu” została firma Garo.

– Z przyjemnością potwierdzam, że GARO Polska po raz kolejny zostało Partnerem Katalogu Pojazdów Elektrycznych. Wspieramy Katalog od samego początku. To najbardziej kompleksowa i do tego bezpłatna publikacja dostępna na rynku. Jest podpowiedzią dla inwestorów, prezentując aktualny przegląd ofertowy, jak również wizualizacją dynamiki rozwoju rynku – mówi Krzysztof Zamożny, Head of Sales E-mobility GARO Polska Sp. z o.o.

Z przygotowanego opracowania wynika, że liczba samochodów z napędem elektrycznym dostępnych z roku na rok dynamicznie się zwiększa. Koncerny motoryzacyjne oferują 108 modeli samochodów w pełni elektrycznych, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do poprzedniej edycji katalogu.

– Od momentu publikacji pierwszego wydania naszego raportu, oferta koncernów motoryzacyjnych w zakresie BEV powiększyła się dziewięciokrotnie. Uwzględniając wszystkie warianty bateryjne oraz mocy, ta liczba staje się jeszcze wyższa i przekracza 540. W Polsce można obecnie wybierać spośród 108 BEVów oraz 92 PHEVów. W przypadku hybryd typu plug-in po raz pierwszy w historii naszego badania odnotowaliśmy spadek liczby dostępnych modeli w stosunku do ubiegłorocznego wydania (o 18%). Atrakcyjna oferta BEV sprawia, że te auta stają się coraz praktyczniejsze, bardziej komfortowe i dla wielu nabywców stanowią realną alternatywę dla pojazdów konwencjonalnych – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Kluczowe koncerny ku elektryfikacji

Ponad 55% zelektryfikowanej oferty nad Wisłą należy do trzech globalnych koncernów. Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel i Peugeot) posiada największy – 28,4% udział w rynku. Volkswagen Group (Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Bentley i Porsche) wygenerował 17,4% udziału, a podium zamyka Mercedes-Benz Group – 11,9%.

– Rok 2022 zgodnie z przewidywaniami przyniósł kolejny wzrost rejestracji na rynku samochodów elektrycznych. Niemal 82% zarejestrowanych aut pochodziło z polskich salonów dealerskich, zaś 18% z importu, przy czym głównym źródłem pochodzenia aut sprowadzanych do Polski są kraje UE, a w szczególności Niemcy i Francja z których pochodzi ponad 73% samochodów. Rynek samochodów nowych charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu na poziomie niemal 65%. Biorąc pod uwagę, iż całkowita liczba rejestrowanych aut zmniejszyła się o ponad 6%, wynik ten można traktować jako wysoce zadowalający. Samochody elektryczne kupowane są przede wszystkim przez firmy. Właścicielami ponad 80% zarejestrowanych aut są właśnie firmy, w tym około 63% firmy oferujące usługi leasingowe – komentuje Wojciech Drzewiecki, Prezes IBRM Samar.

Ceny i zasięgi EV

Rozpiętość cenowa w najnowszej edycji Katalogu jest bardzo szeroka. Najtańszym samochodem w pełni elektrycznym oferowanym w Polsce jest Dacia Spring, dostępna od niespełna 97 500 zł (bez uwzględnienia dopłat z programu „Mój Elektryk”). Na drugim końcu uplasował się Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, którego ceny rozpoczynają się od ponad 823 000 zł.

– Należy podkreślić, że pojazdy całkowicie elektryczne stają się coraz bardziej praktyczne w warunkach codziennego użytkowania. Z generacji na generację modele BEV wyposażane są w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i w konsekwencji dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu. W tej kategorii czołowe pozycje zajmują takie pojazdy jak Mercedes-Benz EQS (737 km) czy Tesla Model S (652 km). Z naszego Katalogu wynika także, że średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych wynosi 430 km (WLTP) – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.

Rośnie moc ładowania

Wyposażanie pojazdów BEV w pojemne akumulatory trakcyjne idzie w parze z przystosowywaniem ich do coraz większych mocy ładowania i korzystania z ultraszybkich stacji. W tej kategorii rekordzistami są Porsche Taycan oraz Audi e-Tron GT, które pozwalają na uzupełnianie energii z mocą 270 kW. Należy podkreślić, że już blisko 20% wszystkich nowych BEV w Polsce może być ładowana w zakresie mocy powyżej 150 kW.

– Jako producent stacji ładowania jesteśmy świadomi, że wspomniana dynamika musi znaleźć odzwierciedlenie w dostępności i różnorodności stacji ładowania. Stąd decyzja o wprowadzeniu na rynek nowego modelu stacji naściennej GARO ENTITY. Najbardziej kompleksowo wyposażonego wallbox-a w historii Grupy GARO, którego docelowe moce przerobowe w naszym nowym obiekcie w Szczecinie wyniosą do 20.000szt. tygodniowo – wskazuje Krzysztof Zamożny.