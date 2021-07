W polskich fabrykach Toyoty powstają benzynowe i hybrydowe napędy do Yarisa Cross

W polskich fabrykach Toyoty powstają benzynowe i hybrydowe napędy do najnowszego przeboju marki, rodzinnego Yarisa Cross. Samochód pojawi się u polskich dilerów Toyoty na początku października. Produkcja auta rusza w lipcu (Yaris Cross 1.5 benzynowy) i w sierpniu (Yaris Cross 1.5 hybrydowy). Oba napędy (i ten konwencjonalny, i ten hybrydowy) będą pochodzić wyłącznie z zakładów produkcyjnych Toyoty zlokalizowanych w Wałbrzychu oraz w Jelczu-Laskowicach (TMMP). Yaris Cross zapowiada się na prawdziwą sensację na rynku – od początku czerwca w ramach przedsprzedaży, tylko w Polsce zamówiło ten samochód aż 567 osób.

Yaris Cross został zaprojektowany z myślą o europejskich klientach w studiu projektowym Toyoty ED2 w Nicei. Produkowany w Toyota Motor Manufacturing France nowy model będzie dostępny z benzynowym silnikiem TNGA o pojemności 1,5 l i mocy 125 KM oraz układem hybrydowym 1.5 o mocy 116 KM. Podobnie jak dla Yarisa hatchback, fabryka Toyoty w Wałbrzychu dostarcza do nowego Yarisa Cross sześciobiegową skrzynię biegów oraz elektryczną przekładnię hybrydową. Zakład w Jelczu-Laskowicach wytwarza zaś 1,5-litrowy silnik benzynowy TNGA, który może stanowić samodzielną jednostkę napędową lub tworzy wraz z przekładnią hybrydową z Wałbrzycha elektryczny napęd hybrydowy.

„Yaris Cross to najnowocześniejsze auto miejskie w gamie Toyoty. Ma przepiękną sylwetkę, najnowszą technologię napędu i przełomowy w marce system multimediów. Jest kompaktowy z zewnątrz i przestronny w środku. Efekt – ogromne zainteresowanie wśród polskich kierowców. Jeszcze przed premierą zdecydowało się zamówić to auto aż 567 osób. To absolutnie topowy wynik otwarcia –przedsprzedaż trwa zaledwie od 1 czerwca. Dlatego jesteśmy dumni, że każda wersja tego auta będzie napędzana przez polskie serce. I to serce budowane w najnowszej globalnej technologii Toyoty” – powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Wraz z uruchomieniem w kwietniu tego roku produkcji przekładni hybrydowej do Yarisa i Yarisa Cross fabryka w Wałbrzychu rozpoczęła również po raz pierwszy w historii produkcję silników elektrycznych MG1 stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej.

„Yaris hatchback oraz SUV Yaris Cross to bardzo ważne modele nie tylko dla Toyoty w Europie, ale też dla naszych polskich fabryk. Na ich potrzeby zamierzamy do końca roku podwoić nasze linie produkcyjne napędów hybrydowych 1.5” – podkreśla Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

Po całkowitej rozbudowie obu fabryk, w 2022 roku w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będzie łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów do napędów hybrydowych, w tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA.

Toyota Motor Manufacturing Poland jest pierwszym ośrodkiem poza Azją, w którym produkowane są napędy hybrydowe Toyoty. Znaczenie TMMP jako europejskiego centrum technologii hybrydowej wzmocniło otwarcie w 2020 roku Działu Testów i Oceny Napędów Hybrydowych. Celem ośrodka jest przyspieszenie procesu testowania napędów hybrydowych oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie. Toyota planuje do 2025 roku zwiększyć udział zelektryfikowanych samochodów w całkowitej sprzedaży do 90 procent, co otwiera przed polskimi fabrykami szerokie możliwości rozwoju.

Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach do końca 2022 wzrośnie do prawie 6 miliardów złotych, możliwości produkcyjne do 1,65 miliona podzespołów rocznie, a zatrudnienie do ponad 3000 osób. W związku z tymi projektami zakład w Wałbrzychu prowadzi intensywne działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia dodatkowo jeszcze ponad stu pracowników.