Wielki rollercoaster kryptowalut. Czy cena bitcoina znów wzrośnie?

Nie było dotychczas takiej sytuacji, aby w dwa tygodnie kapitalizacja kryptowalut spadła z 2,5 bln USD do 1,5 bln USD. – Prawdopodobnie żaden z rynków tej skali nie odnotował tak potężnego tąpnięcia – komentuje Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia Ltd. Czy po tak dużych spadkach cena bitcoina znów wzrośnie?

Kurs BTC/USD w pewnym momencie załamał się wczoraj poniżej 30 tys. USD, a przecież ledwie miesiąc temu ustanawiał nowe rekordy przy poziomie 64 tys. USD, gdy zadebiutowała giełda Coinbase. Tym samym największa kryptowaluta straciła na wartości aż 53 proc. w kilka tygodni.

Skorzystali potężni gracze?

Ostatni spadek wartość BTC stanowi jedną z większych korekt, nawet z uwzględnieniem cykli wzrostowych z 2013 oraz z 2017 r. Niemniej jednak bitcoin zaczął bardzo szybko zawracać i w czwartkowe przedpołudnie notowany był już o 10 tys. dolarów powyżej wczorajszego dołka, czyli na poziomie ponad 40 tys. USD za sztukę.

– Zmienność pozostaje zatem ogromna. Pojawiły się też informacje, że duże fundusze inwestycyjne skorzystały na wczorajszej panice i zaczęły kupować BTC w rejonie 35 tys. USD. Dołek notowań może być już zatem za nami – wskazuje Daniel Kostecki, główny analityk spółki Conotoxia Ltd., która świadczy usługę Forex dla użytkowników portalu Cinkciarz.pl.

Tracił nie tylko bitcoin

Jeszcze większe zmiany niż w przypadku bitcoina dotyczyły dwóch innych kryptowalut: etherum i litecoina. Kurs ETH/USD osunął się do najniższego poziomu od końca marca, kończąc spadek na poziomie 1900 USD, a dwa tygodnie temu ETH wyznaczał nowy szczyt w rejonie 4400 USD. Kurs LTC/USD spadł natomiast od swojego wierzchołka o 65 proc., czyli z ok. 400 do 130 USD.

– Na pierwszy rzut oka skala spadków wydaje się szokująca, ale z drugiej strony, po kilkusetprocentowych wcześniejszych wzrostach warto spojrzeć na wykresy w skali logarytmicznej. Tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a wczorajsze spadki prezentują się nawet jako niewielkie korekty w wielkich trendach. Im rynek znajduje się wyżej, tym skala i wielkość spadków robi coraz większe wrażenie. Otwarte pozostaje pytanie, czy wczorajsze wydarzenia będą w stanie zawrócić cały trend? – zastanawia się główny analityk Conotoxia Ltd.