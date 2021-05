Strach na rynkach. Szaleństwa na kryptowalutach ciąg dalszy

Zapowiedzi wzrostu stóp procentowych, mimo że wprost nie padły, powodują już teraz sporo zamieszania na rynku. Przypisuje im się podejrzanie dużo efektów. Ciekawe, kiedy połączone zostaną z gwałtowną przeceną kryptowalut.

Odbicie w Japonii

Poznaliśmy dzisiaj dane z japońskiej wymiany handlowej. Wzrost eksportu o 38% musi robić wrażenie, wzrost importu o 12,8% nie wygląda również źle. Biorąc pod uwagę te dane, należy pamiętać, że w przypadku Japonii maj zeszłego roku był miesiącem największego spadku eksportu, spadał on wówczas o 28,3%. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że 38% wzrost pozostawia jeszcze spory zapas, wartości te się jednak mnoży, a nie dodaje i mimo tak wysokiego wyniku łącznie przez te dwa lata eksport spadł. A to wszystko mimo tego, że wynik jest aż 8% lepszy od oczekiwań. Ze względu na tę różnicę jen od rana zyskuje.

Spadki cen ropy

Jeszcze dwa dni temu ropa naftowa notowana na giełdzie w Londynie przebijała poziom 70 dolarów za baryłkę. Wczoraj w najgorszym momencie spadków odbiła się niewiele powyżej 65 dolarów. Jakie są powody przeceny? Analitycy wskazują przede wszystkim strach przed wzrostem stóp procentowych w USA i ograniczeniem aktywności gospodarczej przez droższy kredyt. Biorąc pod uwagę spodziewany zakres potencjalnych podwyżek, brzmi to trochę jak temat zastępczy. Należy pamiętać, że trwają rozmowy z Iranem o zniesieniu amerykańskich sankcji eksportowych. Gdyby zakończyły się sukcesem, na rynek trafiłoby bardzo dużo surowca, a tak duża dodatkowa podaż uzasadnia nawet większe przeceny. Wraz z ropą w dół idzie zwyczajowo rosyjski rubel.

Szaleństwa na kryptowalutach ciąg dalszy

Wczorajsze dane z Chin rozpoczęły przecenę, jednakże nie wszyscy inwestorzy zdążyli się na nią od razu załapać. Najlepszym dowodem na to było zachowanie inwestorów w godzinach porannych w USA, kiedy to otwierały się tamtejsze rynki. W ciągu raptem godziny kurs najpopularniejszej waluty spadł z 38 tysięcy dolarów w okolice 30 tysięcy, po czym niemal natychmiast się odbił. Do końca dnia osiągnął nawet poziom 40 tysięcy, po czym w trakcie sesji azjatyckiej znów zanurkował do 35 tysięcy. Problemy bitcoina to nie tylko chiński zakaz wyceny w kryptowalutach. Nie można zapominać o nagłym odwróceniu się plecami ważnego lidera, właściciela Tesli, Elona Muska, czy po prostu spojrzeć na wykres i zobaczyć, że analiza techniczna dała w ostatnich dniach silny sygnał do sprzedaży.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl