ReSpo.Vision – startup zajmujący się analityką danych sportowych 3D zebrał 4.5 mln PLN w rundzie finansowania przeprowadzonej przez fundusz ffVC Tech & Gaming

Technologia opracowana przez ReSpo.Vision zastosowana do analizy meczów piłkarskich, może wprowadzić niespotykany dotąd wymiar danych i analityki do piłki nożnej, a w przyszłości również do innych dyscyplin. ReSpo.Vision łączy kompetencje computer vision, data science, sztucznej inteligencji i machine learning w celu szczegółowego zrozumienia ruchów 20 części ciała zawodników w 3D. Runda inwestycyjna seed w wysokości 4,5 mln PLN została przeprowadzona przez fundusz ff VC Tech & Gaming przy udziale funduszu RKKVC. Środki z rundy pozwolą spółce rozszerzyć zastosowanie technologii z piłki nożnej na kolejne obszary biznesu sportowego.

Zlokalizowany w Warszawie zespół ReSpo.Vision opracował unikatowy w skali światowej system automatycznego rozpoznawania graczy podczas rozgrywki piłkarskiej. Algorytm 60 razy na sekundę sczytuje trójwymiarowe współrzędne 20 części ciała każdego gracza oraz piłki. W dalszym kroku te dane używane są do analityki sportowej i oceny występów graczy oraz do wizualizacji i obliczania prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń i przebiegów gry w przyszłości – co może być szczególnie cenne dla branży bukmacherskiej.

Rozwiązanie proponowane przez ReSpo.Vision już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród największych w Europie klubów piłkarskich. Technologię przetestował m.in. Paris Saint-Germain F.C., który w najbliższej przyszłości planuje wykorzystać ją szerzej w swoich procesach treningowych i selekcjonerskich.

Tym, co wyróżnia spółkę spośród konkurencji jest złożoność i skuteczność jej technologii. Algorytmy ReSpo.Vision pozyskują dane z dowolnej kamery TV nagrywającej mecz. Opatrzone są one niespotykaną dotąd w świecie sportu szczegółowością. Technologia ReSpo.Vision nie potrzebuje wielokamerowych systemów instalowanych na stadionach, aby poprawnie obliczyć koordynaty 3D graczy i piłki. Osiąga dzięki temu pełną skalowalność i pokrycie wszystkich meczów, które zostały sfilmowane – nawet z mniej znaczących rozgrywek ligowych.

Prezes ReSpo.Vision Paweł Osterreicher podkreśla: Każdy klub, który dysponuje jedną kamerą, którą obejmie boisko może nagrać swój mecz i skorzystać z naszego rozwiązania. Dlatego uważam, że stworzenie naszego systemu automatycznej akwizycji sportowych danych 3D może być kamieniem milowym kamień milowy dla analiz w piłce nożnej, a w perspektywie również dla bukmacherskiej. Otwiera on nowe horyzonty dla analityki danych, ich wizualizacji i predykcji zdarzeń sportowych. Wyobraźmy sobie jak wiele informacji wniesie zupełnie nowa warstwa szczegółowych danych pozycyjnych 3D piłkarzy, która do tej pory – z racji na ograniczenia percepcji ludzkiej i technologii – w ogóle nie była wykorzystywana. Zamiast operować na prostych i wysokopoziomowych statystykach, jak podania czy strzały, możemy zejść do poziomu szczegółowej analizy ruchu zawodników i jego wpływu na przebieg gry.

Maciej Skarul, Partner w ffVC komentuje: Rynki analityki sportowej i danych bukmacherskich z ich przewidywanymi wzrostami ponad 20% rocznie sprawiają, że bardzo wierzymy w sukces ReSpo.Vision i stojącej za nim zaawansowanej technologii. Nasz fundusz kieruje się zasadą smart money, a Totalizator Sportowy, z którym stworzyliśmy ffVC Tech & Gaming może idealnie tę ideę realizować wspierając ReSpo.Vision otwierając spółce wiele dróg rozwoju, które bez jego udziału mogłyby być dla niej niedostępne. Mentoring i sieć kontaktów, które posiada Totalizator Sportowy w branży sportowej mogą wydatnie pomóc w rozwoju ReSpo.Vision.

Mateusz Bodio, Dyrektor zarządzający RKKVC komentuje: ReSpo.Vision obserwowaliśmy od ponad roku przed inwestycją. Zarówno Paweł Osterreicher, jak i Mateusz Szala zaskoczyli nas swoją responsywnością i merytoryką na naszych sesjach pytań, wyjątkowo etyką pracy oraz wyjątkowej wizji tego, czym spółka będzie w przyszłości. Doświadczenie technologiczne założycieli jak i wyjątkowa wiedza na temat budowania biznesu były swego rodzaju gwarancją naszej inwestycji. W związku z rosnącym rynkiem analityki sportowej i rozpoznawania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji wierzymy, że ReSpo.Vision będzie spółką niosącą zmianę w tej branży.

Zespół założycielski ReSpo.Vision obejmuje także byłego managera Allegro, Talanx i BCG Mateusza Szalę, oraz wielokrotnych zdobywców globalnych nagród AI na platformie Kaggle: Wojciecha Rosińskiego i Łukasza Grada.