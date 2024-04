Wilanowski salon Audi GCZ zamienia się w garaż najszybszych modeli RS w Polsce

Najmocniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie modele AUDI w sportowych wersjach RS wkrótce wypełnią cały warszawski salon Audi Wilanów Cichy-Zasada. Prezentacja wielu modeli kultowej serii RS zbiega się z pożegnaniem z modelem R8 oraz specjalnym pokazem mody Art Deco Anny Krzyżanowskiej.

To wydarzenie jakiego nie było dotąd w Polsce i Europie – salon z „cywilnymi” pojazdami zmieni się w jedyny w swoim rodzaju showroom prezentujący sportowe wersje RS – tłumaczy Justyna Grudzińska, dyrektor marketingu Grupy Cichy-Zasada. Wydarzenie jest częścią przygotowań do pożegnania kultowego, sportowego modelu Audi R8, którego produkcja została zakończona w 2024. Jednocześnie w salonie odbędzie się pokaz mody Art Deco uznanej, polskiej projektantki Anny Krzyżanowskiej. Weekendowe święto Audi RS Days rozpocznie się w 18 kwietnia w Wilanowskim salonie Audi Cichy-Zasada przy ul. Łukasza Drewny 24.

Obecni na pokazie goście będą mieli okazję nie tylko podziwiać najmocniejsze wersje serii Audi Sport, poznać ich historię i specyfikację, ale również (po umówieniu wizyty) przetestować wybrany przez siebie model, by zrozumieć na czym polega fenomen pojazdów ze znaczkiem RS. Zainteresowani będą mieli okazję porozmawiać z ludźmi, którzy znają wszystkie podzespoły samochodów Audi RS od podszewki. To cenna okazja, ponieważ wiedza na temat zaawansowanych technologicznie konstrukcji pozwala lepiej wykorzystać potencjał, jaki drzemie w tych wyjątkowych samochodach i zrozumieć ich filozofię – dodaje Justyna Grudzińska.

W tym roku Audi obchodzi 30. rocznicę produkcji modeli z serii RS. W 1994 roku do sprzedaży trafił protoplasta linii – RS 2 Avant. Do dziś powstało 25 modeli typu RS. W 2023 roku producent stworzył jubileuszowy model RS6 w specjalnej kolorystyce, upamiętniającej pierwsze modele tej sportowej marki.

Audi z serii RS to modele budzące najwięcej emocji wśród fanów marki z Ingolstadt. Napęd na cztery koła oraz duże i mocne silniki to znaki rozpoznawcze sportowych odmian modeli Audi. Do dziś Audi Sport GmbH (dawniej quattro GmbH) zaprezentowało aż 25 modeli typu RS. Grupa Cichy-Zasada to największa grupa dealerska w Polsce (Ranking Top 50 dealerów)