Wizyta w 2029 roku lub 281 zł za wizytę u specjalisty?

Ceny usług rosną i dotyczy to również sektora usług medycznych. Osoby, które potrzebują kontaktu ze specjalistą muszą zapłacić około 200 zł za prywatną wizytę lekarską lub uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na przyjęcie do specjalisty poczekać mogą nawet do 2029 roku.

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu wynosiła niespełna 150 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że Polska liczy ponad 38 milionów obywateli, oznacza to, że 1 lekarz przypada na około 233 osoby mieszkające na terenie całego kraju.

Portal Kalkulator Budowlany opublikował zestawienie średnich najniższych i najwyższych cen za prywatną wizytę u specjalisty w konkretnym województwie w 2022 roku. Przedstawione kwoty są obliczone na podstawie ofert zamieszczonych w internecie. Są to jednak ceny uśrednione i mogą się różnić w zależności od wielkości miasta w konkretnym województwie.

Najdrożej w największych miastach Polski

Za wizytę u specjalisty najwięcej zapłacimy w Warszawie. Wizyta u kardiologa dziecięcego w stolicy to koszt około 301 zł, u chirurga naczyniowego – 248 zł, a hematologa – 274 zł. Dla porównania w woj. kujawsko-pomorskim, które notuje jedne z najniższych cen wizyt lekarskich, zapłacić można o ok. 92 zł mniej.

Nawet jeśli pojedyncza wizyta u specjalisty nie okaże się dużym wydatkiem, to już kilka wizyt związanych z koniecznością wykonania badań oraz kontrolą mogą znacząco obciążyć nasz budżet.

Wizyta domowa lekarza rodzinnego może nas kosztować od 186 zł do 268 zł. W tym przypadku najdrożej jest w województwie śląskim. Więcej muszą zapłacić pacjenci korzystający z usług alergologa. Koszt pojedynczej wizyty, to ok. 255 zł (mazowieckie). Kilka wizyt w celu ustalenia źródła alergii oraz wykonanie testów daje już dużo wyższą kwotę.

Cena za wizytę u specjalisty jest zależna od kilku czynników. Należą do nich: specjalizacja, lokalizacja oraz tytuł naukowy wybranego przez nas specjalisty. Najdrożej zapłacimy za wizytę u specjalistów, których jest w Polsce najmniej, ale też i u tych, którzy cieszą się największym zainteresowaniem.

Duży wpływ na cenę wizytę ma lokalizacja, w której szukamy lekarza – najdroższe są wizyty w woj. mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim i zachodniopomorskim. Ceny te mogą znacząco się różnić od województwa kujawsko-pomorskiego czy podkarpackiego, które plasują się najniżej w tym zestawieniu. Należy mieć jednak na uwadze, że najwyższe ceny dotyczą dużych miast – Warszawy, Krakowa czy Łodzi. W mniejszych miejscowościach koszt wizyty może być już znacznie niższy.

To, ile kosztuje wizyta, zależy również od tytułu naukowego. Z reguły najdrożej zapłacimy u lekarza z tytułem profesorskim.

Należy dodać, że na wysokość ceny wpływ ma również problem, z jakim zgłaszamy się do lekarza. Istnieje grupa osób, która co roku w sezonie zimowym regularnie odwiedza internistę z powodu infekcji dróg oddechowych. Niektóre problemy zdrowotne mają bardziej złożony charakter i przykładowo źródło przewlekłego kaszlu powinno zostać zbadane nie tylko przez pulmonologa, ale i laryngologa, a nawet gastrologa. Takie badanie może wymagać sporej ilości czasu, ale i pieniędzy, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z usług prywatnych gabinetów lekarskich.

Co w sytuacji, gdy w ciągu roku będziemy musieli udać się do kilku różnych specjalistów? Przy założeniu konieczności odbycia jednej wizyty u lekarzy kilku specjalizacji w ciągu roku, ich koszt z pewnością przekroczy 1 000 zł. Wliczając dodatkowe badania, za diagnostykę i leczenie możemy zapłacić nawet kilka tysięcy złotych.

Leczenie urazów droższe niż leczenie problemów ze wzrokiem

Do najczęściej wybieranych przez Polaków lekarzy specjalistów należą ginekolog, pediatra, ortopeda, dermatolog, endokrynolog oraz okulista, jak donosi portal prawo.pl

Z kolei na podstawie danych, które przedstawił portal Kalkulator Budowlany, wnioskować możemy, że do najdroższych wizyt u specjalistów możemy zaliczyć ginekologów (274 zł), endokrynologów (281 zł) i ortopedów (294 zł), czyli lekarzy, do których kolejki bywają bardzo długie. Do jednych z tańszych wizyt należy wizyta u internisty czy laryngologa – średni koszt nie przekracza 250 zł.

Z danych wynika, że najdroższe wizyty odbywają się w województwie mazowieckim. Dogo jest również na Śląsku, w Małopolsce, w województwie łódzkim oraz zachodniopomorskim.

7 lat czekania na endokrynologa z NFZ

Darmowe wizyty u lekarzy specjalistów są możliwe, jednak w ramach świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tym jednak bywa różnie, ponieważ wizyta u specjalisty dostępna od ręki rzadko się zdarza. Bywa natomiast tak, że na wizytę trzeba czekać miesiącami, a nawet latami.

Informacje o dostępnych terminach publikuje portal terminyleczenia.nfz.gov.pl, a przedstawione poniżej dane dotyczą stanu z dnia 21.10.2022 r. Z zestawienia wynika, że w Tarnowskich Górach, w województwie śląskim maksymalny czas oczekiwania na wizytę u ginekologa wynosi 12 miesięcy (17.10.2023 r.), w Piasecznie (województwo mazowieckie) na dermatologa najdłużej możemy czekać niecałe 3 lata (02.04.2025 r.), podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu, jeśli zależałoby nam na wizycie u ortopedy (04.08.2025 r.). Maksymalny czas oczekiwania na spotkanie z pediatrą w Szczecinie wynosi prawie 4 lata (12.08.2026 r.), na okulistę w Olsztynie (warmińsko-mazurskie) możemy poczekać do 5 lat (02.02.2027 r.). Rekord dotyczy endokrynologa, na którego w Lubinie (dolnośląskie) najdłuższy termin przypada na 2029 rok (a dokładnie 08.11.2029 r.). Wizyty w przeciągu kilku dni lub tygodni oczywiście są możliwe, jednak są one zależne od tego, jakimi zasobami dysponują poszczególne przychodnie.