Kiedy nadejdzie czas na gołębi Fed pivot? Raport przed decyzją FOMC

Czwarta z rzędu podwyżka stóp procentowych Fedu o 75 pb. jest w środę 2.11 właściwie pewna. Tę skalę ruchu wyceniają też w pełni kontrakty fed fund futures. Mniejszy ruch byłby zatem ogromnym rozczarowaniem dla rynków finansowych i spowodowałby wyprzedaż dolara. Przyszłe decyzje Fed, od grudniowej począwszy, stoją jednak pod znakiem zapytania i rynek już czeka na sygnały dot. przyszłego gołębiego zwrotu Rezerwy Federalnej.

Uważamy, że listopadowe posiedzenie FOMC (Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku) może być jednym z najważniejszych podczas trwającego cyklu zacieśniania. Naszym zdaniem od czasu ostatniego posiedzenia we wrześniu podwyższona presja cenowa wciąż potwierdza, że agresywne zacieśnianie polityki jest potrzebne, i wydaje się, że przekona decydentów do konieczności jeszcze co najmniej jednej niezwykle dużej podwyżki. Główna miara inflacji CPI w USA we wrześniu ponownie spadła (z 8,3% w sierpniu do 8,2%), wciąż jednak przekracza oczekiwania. Rośnie jednak inflacja bazowa, która osiągnęła najwyższy od czterech dekad poziom 6,6%.

Wykres 1: Inflacja w USA (2012 – 2022)

Rynek głodny sygnałów o przyszłych ruchach

Tempo dalszego zacieśniania polityki po listopadowym posiedzeniu jest jednak trudniejsze do przewidzenia. W tym tygodniu nie będzie publikacji nowego dot plotu, więc uczestnicy rynku skupią się w pełni na wskazówkach dotyczących dalszych działań zawartych w oświadczeniu Fedu i pojawiających się podczas konferencji prasowej prezesa Jerome’a Powella po posiedzeniu.

Rynek będzie analizować ton i treść komunikatów Fedu w poszukiwaniu oznak, które mogłyby zweryfikować poniższe założenia:

Czy na ostatnim posiedzeniu FOMC w tym roku, w grudniu, Fed zmniejszy tempo podnoszenia stóp, dokonując ruchu o 50 pb.?

Czy na następującym po nim zebraniu w lutym cykl zacieśniania może zostać zakończony?

Szanse na pivot rosną

Uważamy, że powrót w grudniu do podwyżki o 50 pb., który byłby zgodny z wrześniowym dot plotem FOMC (mediana 4,4%), jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Spodziewamy się więc, że Fed w środę zasygnalizuje, że w grudniu możliwe jest spowolnienie tempa podwyżek stóp, przekonanie to nie jest jednak silne. Artykuł opublikowany w październiku w „Wall Street Journal” (WSJ) sugeruje, że niektórzy decydenci czują się coraz mniej komfortowo z wpływem agresywnych podwyżek stóp na amerykańską gospodarkę.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy także oznaki gołębiego zwrotu wśród garstki członków Fedu – swoje zaniepokojenie możliwymi dużymi podwyżkami na kolejnych posiedzeniach po najbliższym wyrazili choćby Lael Brainard, Charles Evans czy Esther George. Ta sprzeciwiająca się frakcja prawdopodobnie zaznaczy swoją obecność w oficjalnej komunikacji banku.

Słabsze dane z USA nakładają presję na Fed

Od czasu publikacji artykułu w WSJ dane makroekonomiczne z USA uległy pogorszeniu, co naszym zdaniem wywoła dodatkową presję na decydentów, by zdecydowali się na gołębi zwrot. Zbiorczy indeks PMI od S&P spadł głębiej w obszar kurczenia się głównych sektorów (47,3), nastroje konsumentów pogorszyły się znacznie poniżej oczekiwań, a rynek nieruchomości wykazuje oznaki spowolnienia – ceny domów w USA spadły w sierpniu po raz drugi z rzędu, co zdarzyło się po raz pierwszy od ponad dekady.

Fed prawdopodobnie podkreśli ponownie, że jego działania zostają zależne od napływających danych, więc kolejny gwałtowny wzrost cen konsumenckich przed kolejnym posiedzeniem może wpłynąć na zmianę podejścia. Nie możemy zapominać o tym, że jego głównym celem jest zapewnienie stabilności cen, a Powell długi czas zaznaczał, że bank zamierza podnosić stopy procentowe tak długo, aż zobaczy przekonujące oznaki opanowania inflacji.

Wykres 2: Indeks cen domów w USA (2000 – 2022)

Kiedy nastąpi koniec cyklu zacieśniania polityki monetarnej w USA?

Uważamy, że w tym tygodniu nie dostaniemy żadnych jasnych wskazówek dotyczących planowanego przez Fed terminu zakończenia cyklu podwyżek. Będzie to zależne od napływających danych, a decydenci prawdopodobnie będą unikać na spotkaniu 2.11 jakichkolwiek zapewnień dotyczących stóp procentowych. Byłoby to naszym zdaniem przedwczesne ze względu na panujące warunki – inflacja bazowa pozostaje niezwykle wysoka, przyrost miejsc pracy jest silny, a stopa bezrobocia jest najniższa od dekad.

Warto również zaznaczyć, że oczekiwania inflacyjne ponownie wzrosły – jedna z popularniejszych rynkowych miar, stopa breakeven (10-year breakeven inflation rate) powróciła do 2,45% (z niskich 2,15% we wrześniu). Sądzimy, że Fed zaczeka do grudniowego posiedzenia, podczas którego opublikowane zostaną nowe projekcje makroekonomiczne i dotyczące wysokości stóp procentowych, zanim przedstawi realny termin potencjalnego zakończenia trwającego procesu zacieśniania.

Wykres 3: Oczekiwania inflacyjne w USA (2021 – 2022)

Kurs dolara mocno zależny od nastawienia Fedu

W ciągu ostatnich tygodni dolar amerykański spadł z najwyższego od 20 lat poziomu względem podobnych głównych walut, częściowo przez złagodzenie oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych przez Fed. Kontrakty fed fund futures wyceniają podwyżkę o 75 pb. w grudniu na ok. 30% (wcześniej 75%), więc zwrot w kierunku podwyżki o 50 pb. na posiedzeniu w tym tygodniu nie byłby jednoznacznie katastrofalny dla dolara, niemniej prawdopodobnie spowodowałby jego wyprzedaż. Taki obrót spraw byłby korzystny dla złotego.

Jeśli Fed zostawi w grze kolejną podwyżkę o 75 pb. w grudniu, dolar prawdopodobnie otrzyma silne wsparcie w drugiej połowie tygodnia, z kolei złoty może znaleźć się pod presją. Biorąc pod uwagę ograniczone postępy poczynione przez decydentów w walce z inflacją, nie można całkowicie wykluczyć takiej możliwości.

Decyzja w sprawie stóp procentowych Fedu zostanie ogłoszona w środę o godz. 19:00, a konferencja prasowa rozpocznie się o 19:30.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury