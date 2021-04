Własne konto w 3 krokach bez wizyty w banku? Sprawdź sam!

Zakładanie konta w dalszym ciągu wielu osobom kojarzy się z koniecznością naszej obecności w banku albo przynajmniej wizyty w domu kuriera z dokumentami do podpisu, a potem jeszcze oczekiwanie na aktywację.

Internetowe konto w 5 minut?

Postęp technologii zdecydowanie sprzyja nowoczesnym rozwiązaniom. Dzisiaj konto internetowe można założyć bez wychodzenia z domu i oczekiwania na papierową wersję umowy rachunku. Jak to możliwe? Ściągamy aplikację, wypełniamy swoje dane, weryfikujemy się za pomocą dowodu osobistego usługą iDenfy (dowód nie jest zapisywany w bazie danych). Pozytywna weryfikacja pozwala na odblokowanie funkcjonalności aplikacji (w tym przypadku Provema), a tym samym otrzymujemy numer IBAN, czyli nasze konto.

Funkcjonalność

Aplikacje finansowe to nie tylko dostęp do konta. W przypadku aplikacji Provema to też szybkie przelewy nie tylko do użytkowników aplikacji i bogaty software. Często pomijanym, a jednak ciekawym rozwiązaniem jest budżet, czyli możliwość skategoryzowania wydatków. W przypadku płatności karta kategorie podstawiają się same, ale można je ręcznie zmienić lub rozdzielić, co pozwala na dokładną kontrolę wydatków i przychodów. Łatwo określić, gdzie „znika” najwięcej środków. Kontrola nad budżetem to jedno, a monitorowanie płatności to kolejne rozwiązanie warte uwagi. Pobierając aplikację Provema otrzymujemy indywidualny adres e-mail do wysyłki faktur. Otrzymane faktury zaczytują się w galerii, a klikając na zdjęcie, dane do zapłaty zaczytują się same i płatność wykonywana jest na klik. Można również samodzielnie dokonywać zdjęć rachunków i również będą zapisywały się w galerii, a tym samym wszystkie faktury możemy mieć w jednym miejscu. Sporo aplikacji dokłada starań, żeby użytkownik miał nie tylko wszystko w jednym miejscu, ale również uatrakcyjniają softy o niecodzienne rozwiązania jak np. zrzutka czy rozrywka.

Czy to jest bezpieczne?

Najczęściej aplikacje bankowe powstają w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Są nie tylko autorskie, ale też odpowiednio chronione i zabezpieczone. Szczególnie w przypadku weryfikacji KYC, ponieważ żadne dane nie zostają zapisywane w pamięci podręcznej. Transakcje dokonywane przez aplikację z rynku technologii finansowych autoryzowane są bezpośrednio przez podmioty za nie odpowiedzialne. Opracowane systemy informatyczne muszą być bezpieczne. Instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby dostęp do aplikacji był odpowiednio chroniony. Najważniejsze jest opracowanie i wdrożenie zabezpieczeń chroniących użytkowników przed atakami z zewnątrz i dokonywaniem nieautoryzowanych operacji. Następną ważną kwestią jest nałożenie zabezpieczeń do szyfrowania i przechowywania danych. Całość sprowadza się do faktu, że żadna osoba z zewnątrz nie może uzyskać dostępu do aplikacji. W przypadku np. utraty urządzenia, na którym aplikacja była zainstalowana chronią nas dodatkowe zabezpieczenia tj.:

unikalny kod PIN, który służy tylko do logowania, automatyczne wylogowywanie się aplikacji już po kilku minutach braku aktywności użytkownika, podwójna autoryzacja wszelkich transakcji, zabezpieczenia biometryczne niektórych aplikacji (np. odciskiem palca).

Autor: Monika Chrobasik, Project Manager w Provema.