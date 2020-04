Worldline przejął GoPay i wzmacnia swoją pozycję w segmencie e-commerce w Europie

Worldline [Euronext: WLN], lider europejskiego rynku usług i obsługi transakcji płatniczych, ogłosił dzisiaj przejęcie większościowego udziału w spółce GoPay, wiodącym graczu na rynku płatności online w Europie Centralnej i Wschodniej. Przejęcie kontroli nad spółką GoPay pozwoli Worldline na dalsze wzmocnienie segmentu usług dla handlowców (Merchant Services) a także przyczyni się umocnienia pozycji rynkowej spółki w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Informacja o przejęciu została ogłoszona wraz z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2020 roku, podkreślając kontynuację realizacji strategię rozwoju firmy poprzez aktywność na rynku fuzji i przejęć.

Przejęcie kontroli nad GoPay, ekspertem na rynku płatności elektronicznych w Europie Centralnej i Wschodniej

GoPay to wiodący dostawca usług w zakresie obsługi płatności elektronicznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Centralnej, w tym w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce. Firma oferuje szeroki zakres sposobów płatności w transakcjach krajowych i obsługuje ponad 9 000 sklepów online. Dzięki dwucyfrowemu wzrostowi przychodów, GoPay przyczyni się także do dalszego poszerzenia globalnego zakresu działalności segmentu Merchant Services poprzez zwiększenie możliwości świadczenia usług z zakresu obsługi płatności elektronicznych na szybko rozwijającym się rynku Europy Centralnej i Wschodniej. Przejęcie GoPay prowadzi też do wzmocnienia pozycji rynkowej Worldline na rynku czeskim i dalszego rozwoju partnerskiej współpracy z Komercni Banka. Ponadto, po finalizacji transakcji do Worldline dołączy 45 wysoko wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych obecnie w GoPay, w tym także jego obecny właściciel Pavel Schwarz, co poszerzy i wzmocni lokalną bazę ekspercką Worldline w zakresie tzw. digital go-to-market.

Dzięki przychodom na poziomie ok. 7 milionów euro wypracowanym w 2019 roku przy marży operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji (tzw. OMDA) na poziomie ok. 2 milionów, a także obecności nie tylko na rynku rodzimym spółki, w Czechach, ale również na rynku polskim i słowackim, GoPay wzmocni ogólną pozycję Worldline w całym regionie a także poszerzy ofertę Worldline skierowaną do sektora MŚP. Kluczowym elementem budującym wartość GoPay jest zapewnienie szybkiego dostępu do wysokiej jakości narzędzia do przyjmowania płatności elektronicznych dopasowanego do potrzeb małych przedsiębiorców a także szeroki zakres oferowanych przez spółkę sposobów płatności w transakcjach krajowych.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy Worldline przejmie 53% udziałów w GoPay i otrzyma prawo do nabycia pozostałych udziałów w 2022 roku. Finalizacja transakcji spodziewana jest w III kwartale 2020.

Dalsza realizacja strategii przejęć i fuzji

Przejęcie GoPay to dla Worldline kolejny krok w realizacji strategii rozwoju firmy poprzez fuzje i przejęcia. 3 lutego br. Worldline i Ingenico ogłosiły podpisanie umowy o połączeniu obu grup, którego celem jest stworzenie nowego lidera na światowym rynku usług płatniczych. Po ogłoszeniu, transakcja połączenia spotkała się z bardzo dobrym przejęciem ze strony zarówno klientów, jak i kluczowych partnerów obu grup, co świadczy o tym, że jest ona uzasadniona z biznesowego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia całego sektora. Zespoły pracujące nad przeprowadzeniem połączenia po obu stronach transakcji zostały w pełni zmobilizowane w celu umożliwienia szybkiego postępu w zakresie realizacji umowy i uzyskania odpowiednich zgód. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, finalizacja tej transakcji spodziewana jest w III kwartale 2020 roku.