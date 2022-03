Wydatki na konsumpcję wyraźnie spadają, a inflacja utrzymuje się

Dane dotyczące zakupów w lutym, pochodzące od ponad miliarda konsumentów na całym świecie z wykorzystaniem platformy Salesforce Commerce Cloud, pokazują, że ze względu na mniejszą siłę nabywczą konsumenci złożyli mniej zamówień oraz kupili mniej artykułów niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Ponieważ jednak inflacja spowodowała wzrost cen, przychody sprzedawców detalicznych z tytułu handlu elektronicznego wzrosły. Z drugiej strony w tym samym okresie globalne przychody z działalności online spadły o 5% rok do roku.

Towarami, które drożeją najszybciej są produkty z grupy meble, sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne i wystrój wnętrz. Najwolniej rosły natomiast ceny obuwia czy elektroniki. Regionami, w których konsumenci najbardziej ograniczyli swoje wydatki zakupowe oraz drastycznie ograniczyli liczbę składanych zamówień są Holandia oraz kraje skandynawskie – tu spadki sięgają nawet 45% (Holandia).

Co ciekawe, rynki Europy Wschodniej (w tym Polska) zachowują się nieco inaczej, niż wskazują dane globalne. Nasz region charakteryzuje wyraźnie większy spadek w cyfrowych kanałach sprzedaży (o 13%) niż ma to miejsce w ujęciu globalnym, jednak nie aż tak wysoki jak we wspomnianej wyżej Holandii. W lutym zaobserwowano u nas także mniejszy wzrost cen niż np. w USA, Kanadzie.

– Problemy, z którymi konsumenci borykali się podczas świąt, takie jak inflacja i niski poziom zapasów, nie zniknęły w nowym roku – powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny ds. sprzedaży detalicznej w firmie Salesforce. – Chociaż handel cyfrowy nadal dominuje, to oczywiste jest, że inflacja ma wpływ na ogólne wydatki konsumentów. W obliczu tych utrzymujących się niekorzystnych czynników sprzedawcy detaliczni muszą eliminować problemy i usprawniać obsługę klienta poprzez łączenie zakupów offline i online.

Luty w liczbach:

Po okresie świątecznym , który charakteryzował się umiarkowanym wzrostem, sprzedaż w kanałach cyfrowych w lutym wzrosła o 6% rok do roku w Stanach Zjednoczonych, a spadła o 5% rok do roku na całym świecie.

, który charakteryzował się umiarkowanym wzrostem, sprzedaż w kanałach cyfrowych w lutym wzrosła o 6% rok do roku w Stanach Zjednoczonych, a spadła o 5% rok do roku na całym świecie. Wolumen zamówień w lutym był niższy o 11% rok do roku, a liczba artykułów przypadająca na jedno zamówienie zmniejszyła się o 1,3% rok do roku (3,79 szt. w porównaniu z 3,84 szt. w 2021 r.).

Ceny detaliczne w Stanach Zjednoczonych wzrosły w lutym o 11,2% rok do roku, podczas gdy ceny na świecie wzrosły o 4,4% rok do roku.

Zapasy produktów w lutym zmniejszyły się o 1% w Stanach Zjednoczonych i o 5% na całym świecie, ponieważ sprzedawcy detaliczni i konsumenci nadal zmagają się z problemami związanymi z łańcuchem dostaw.

Kategorie produktów, których ceny w lutym wzrosły najbardziej w ujęciu rok do roku, to m.in.: Dom, meble (21,8%) Dom, sprzęt AGD (17,9%) Dom, akcesoria kuchenne i wystrój wnętrz (11%)

Kategorie produktów, których ceny w lutym wzrosły najmniej, to m.in.: Obuwie sportowe (1,3%) Obuwie ogólnego zastosowania (0,8%) Elektronika i akcesoria (0,5%)



Inne ciekawe dane

Dane globalne i kluczowe dane rynkowe

Wzrost wolumenu sprzedaży brutto Po okresie świątecznym, w którym odnotowano niewielki wzrost, sprzedaż w kanałach cyfrowych w lutym spadła na całym świecie o 5% rok do roku (-13% w Europie Wschodniej). Największy spadek odnotowano w krajach skandynawskich i Holandii – o 39% w każdym z tych regionów. Kolejne miejsca zajęły Belgia (24%) i Kanada (21%). Z kolei sprzedaż w kanałach cyfrowych wzrosła w regionie APAC-EANZJ (14%), Ameryce Łacińskiej (13%) i USA (6%).



Liczba zamówień W skali globalnej wzrost zamówień zmniejszył się o 11,1% rok do roku (+2,5% w Europie Wschodniej). Największy spadek liczby zamówień odnotowano w Holandii i krajach skandynawskich – odpowiednio o 43,5% i 37,1%. W niektórych krajach/regionach odnotowano jednak wzrost liczby zamówień pomimo globalnego spadku, przy czym w krajach Ameryki Łacińskiej odnotowano największy wzrost liczby zamówień o 5,6%, a w Wielkiej Brytanii o 5,3%.



Wzrost cen Ceny detaliczne na całym świecie wzrosły o 4,4% rok do roku (-1,6% w Europie Wschodniej). Krajem, w którym odnotowano największy wzrost cen, były Stany Zjednoczone (11,2%), a następnie Kanada (10,4%). Regionem o najniższym wzroście cen były kraje skandynawskie, gdzie odnotowano wzrost o -2,3%, a następnie Japonia z wynikiem -1,8%.



Wzrost wskaźnika UPT (ang. Unit Per Transaction, liczba jednostek na transakcję) W ujęciu globalnym liczba jednostek przypadających na jedną transakcję zmniejszyła się o 1,3% rok do roku (+2,1% w Europie Wschodniej). Największy spadek odnotowały Hiszpania (-8,2%) i Kanada (-5%). Regiony, w których odnotowano największy wzrost wskaźnika UPT, to APAC-EANZJ (6%) i Europa Wschodnia (2,1%).



Wzrost stanu zapasów Zapasy produktów w lutym zmniejszyły się o 5% w skali globalnej, ponieważ sprzedawcy detaliczni i konsumenci nadal zmagają się z problemami związanymi z łańcuchem dostaw. Największe straty poniosły kraje skandynawskie (-35%), Kanada (-22%) i Belgia (-15%).