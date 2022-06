Wydłużony termin wdrożenia KSeF – czy księgowi zdążą?

Wydłużenie terminu wdrożenia KSeF pozwoli przedsiębiorcom i księgowym na przygotowanie się do tego wyzwania. Istnieje natomiast kilka bardzo ważnych obszarów, dla których mogłoby zabraknąć czasu, gdyby obowiązek ten był obligatoryjny od 2023 roku.

Na wstępie warto zaznaczyć, że wciąż zdecydowana większość biur rachunkowych pracuje na systemach stacjonarnych, które wymagałyby ręcznego zaczytywania danych z KSeF i wgrywania ich do systemów księgowych. To oznacza, że logowanie się do każdego Klienta byłoby zajęciem czasochłonnym i bardzo wymagającym dla księgowych.

Na dzień dzisiejszy biura rachunkowe nie posiadają narzędzi pozwalających na łatwe potwierdzenie przez Klienta prawidłowości faktur pobranych z KSeF. To oznacza, że pojawiłoby się duże ryzyko pobrania faktur bez ich autoryzacji przez Klienta. Mogłoby to skutkować nieprawidłowym odliczeniem podatku VAT, co w efekcie wygenerowałoby duże ryzyko po stronie biur rachunkowych i nie tylko.

Kolejnym aspektem jest to, że sami Klienci biur rachunkowych w dużej mierze nie są gotowi na używanie cyfrowych narzędzi do wystawiania faktur. Warto podkreślić, że istnieje jeszcze całkiem spora grupa przedsiębiorców wykluczonych cyfrowo. Mimo wszechobecnej cyfryzacji, nie w każdym miejscu w Polsce działa internet. Dlatego też potrzeba czasu na przeszkolenie przedsiębiorców w zakresie używania nowoczesnych narzędzi oraz obsługi w sytuacji, gdy nie będą mieli dostępu do sieci.

Zwrócić należy uwagę również na fakt, że dostawcy oprogramowania nie są przygotowani do uruchomienia rozwiązania. Narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów wymagają czasu na przetestowanie i wyeliminowanie ewentualnych błędów oraz dodanie brakujących funkcjonalności. A na obecną chwilę nie ruszyły jeszcze szerokie testy platformy. Jak w przypadku każdego wdrożenia, testy nowego modelu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy wystawiającym fakturę a odbierającym ją kontrahentem wymagają czasu – sprawdzenia i wdrożenia od nowa. A na końcu wprowadzenie nowych pełnomocnictw oraz konfiguracja uprawnień dla wszystkich uczestników procesu będzie jeszcze zweryfikowana w praktyce.

Autorem komentarza jest Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).