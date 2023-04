Wynajem średnioterminowy auta – na co zwrócić uwagę?

Wynajem średnioterminowy działa na bardzo podobnych zasadach do klasycznej usługi wynajmu krótkoterminowego. Jest jednak kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę.

Czym jest średnioterminowy wynajem aut?

O wynajmie średnioterminowym mówimy wtedy, kiedy wypożyczamy samochód na okres od 1 do 11 miesięcy. Różni się od wynajmu krótkoterminowego ceną, która jest niższa ze względu na dłuższy okres umowy najmu.

Z opcji wynajmu średnioterminowego korzystają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa.

Czym się różni wynajem średnioterminowy od długoterminowego?

Poza oczywistym czynnikiem jakim jest czas wynajęcia samochodu (o wynajmie długoterminowym mówimy w przypadku wynajęcia samochodu na okres od roku do sześciu lat), wynajem średnioterminowy różni się od długoterminowego w kilku ważnych kwestiach.

Nie wykupujesz samochodu po zakończeniu trwania umowy – możesz po prostu go zwrócić, co ułatwia proces i pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze (nie musisz dokonywać wpłaty za tzw. wkład własny). Nie musisz także martwić się o późniejszą sprzedaż wynajmowanego auta. Pełen serwis pojazdu zawsze jest w cenie miesięcznej opłaty za samochód, nie musisz się więc martwić o niezawodność i bezpieczeństwo pojazdu, ponieważ wypożyczalnia załatwia serwisowe formalności za Ciebie. Z głowy masz wymianę opon, oleju czy filtrów. odgrzybianie klimatyzacji czy uzupełnianie płynu hamulcowego. W przypadku szkody czy awarii również nie zawracasz sobie niczym głowy – naprawa i jej koszty leżą po stronie firmy wynajmującej. W przypadku wynajmu długoterminowego nie jest to reguła.



Jakie jeszcze są zalety średnioterminowego wynajmu?

Pomoc w sytuacjach awaryjnych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Możliwość jazdy fabrycznie nowym pojazdem bez angażowania środków na jego kupno.

Podstawienie samochodu zastępczego w przypadku awarii wynajętego pojazdu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz zaliczyć część lub całość kosztów w poczet kosztów firmy.

Łatwiejszy dostęp do nowych samochodów klasy premium, których zakup lub długoterminowy wynajem może być kosztowny.

Szeroka dostępność różnego rodzaju samochodów – od osobowych, przez terenowe, po samochody dostawcze dla firm transportowych.



Kto może skorzystać z oferty średnioterminowego wynajmu samochodów?

Wynajem średnioterminowy to rozwiązanie idealne zarówno dla właścicieli firm, jak i dla osób prywatnych. Klienci indywidualni korzystają z tego rozwiązania głównie wtedy, kiedy potrzebują samochodu “na już”, a na odbiór własnego auta z salonu muszą czekać kilka miesięcy. Jest to także optymalny wybór dla firm, które muszą szybko i na krótko zwiększyć swoją flotę (np. ze względu na prowadzenie biznesu sezonowego) – pozwala on szybko zwiększyć flotę samochodów bez zobowiązywania się do kredytu czy leasingu. Z oferty mogą skorzystać też osoby, które po prostu nie lubią długoterminowych zobowiązań, skomplikowanych i długotrwałych formalności, zaprzątania sobie głowy kosztami związanymi z eksploatacją czy płaceniem ubezpieczeń.

Jesteś przekonany do tej formy wynajmu samochodu, lecz nie wiesz którą ofertę wybrać?

Firmy wynajmujące auta oferują różne pakiety usług. Przy rezerwacji samochodu zwróć uwagę na:

Cenę – w stosunku do długoterminowego wypożyczenia samochodu lub jego zakupu, cena wynajmu średnioterminowego powinna być bardzo korzystna. W sytuacji, gdy samochód jest potrzebny na kilka miesięcy, nie ma lepszego rozwiązania, a jeśli firma zdecyduje się na wynajem większej liczby pojazdów, w dobrej wypożyczalni samochodów może liczyć na obniżenie wysokości rat miesięcznych.

Stan pojazdów – firma wynajmująca powinna dbać o swoją flotę – auto powinno być czyste, zatankowane, bezpieczne, zaopatrzone w opony sezonowe.

Samochód powinien być dostępny od ręki – wpłacenie kaucji i równowartości czynszu za jeden miesiąc powinny być jedynymi formalnościami w wynajęciu auta. Zwróć uwagę, czy przypadkiem nie rezerwujesz samochodu, który jest jeszcze u dealera i na który będziesz musiał czekać kilka miesięcy.

Jeśli wynajmujesz samochód na firmę z krótszym stażem, wypożyczalnia może zażądać dowodu, że przychody spełniają bankowe wymogi co do zdolności kredytowej. Jeśli zależy Ci na minimum formalności i nie chcesz wikłać się w dokumentacje rodem z działu kredytów, wybierz firmę która Ci to ułatwi.



Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wynajmie?

Zazwyczaj w umowie najmu można spotkać też inne zapisy, z którymi lepiej się zapoznać:

limit kilometrów – może być różny w zależności od umowy, po jego przekroczeniu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty,

elastyczność oferty – może zdarzyć się tak, że wypożyczony przez Ciebie samochód nie do końca Ci “podpasuje”, a Ty masz umowę jeszcze na kilka miesięcy. Co wtedy? Po prostu wymieniasz go na inny w tej samej cenie, jeśli to ta sama klasa. Z kolei jeśli prowadzisz firmę, która musi elastycznie zarządzać flotą, możesz w każdej chwili dobrać kolejne auta dla nowych pracowników. Warto zwrócić uwagę, czy wypożyczalnia zapewnia taką możliwość.

Wynajem średnioterminowy jest polecany przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują samochodów do konkretnego projektu. To prosty, szybki i opłacalny sposób na okresowe powiększenie floty bez ponoszenia kosztów zakupu. Jednocześnie cena wynajmu zazwyczaj obejmuje też usługi serwisowe, ubezpieczenie OC+AC i rozliczanie szkód oraz samochód zastępczy na czas naprawy awarii.

Rozwiązanie sprawdzi się też w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, a także osób prywatnych, które potrzebują samochodu, ale nie chcą go kupować.

Sprawdź szczegóły oferty wynajmu średnioterminowego pod adresem: https://interfleet.pl/pl/wynajem-srednioterminowy