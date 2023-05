2 rodzaje leasingu samochodu osobowego, które powinien znać początkujący przedsiębiorca

Chcesz kupić samochód na firmę, aby móc nim dojeżdżać na spotkania z klientami? Zależy Ci na tym, żeby auto dobrze wyglądało i robiło wrażenie na innych? Nowy model może sporo kosztować. Aby nie wydawać za dużo pieniędzy na raz, wybierz inną formę finansowania, czyli leasing. Na rynku są dostępne dwa jego rodzaje: operacyjny i finansowy. Dowiedz się, na który się zdecydować.

Wzięcie samochodu w leasing to często wybierany sposób finansowania samochodu dla firmy. W ramach umowy można użytkować auto w dowolny sposób. Do Twoich obowiązków należy jedynie opłacenie ustalonej raty za auto. Dzięki tej usłudze nie musisz mieć dużej kwoty na start, aby móc cieszyć się nowym i sprawnym środkiem transportu.

Jednak warto pamiętać, że leasing samochodów to nieco większe obciążenie firmowego budżetu. Dlatego trzeba uważnie wybierać rodzaj finansowania.

Leasing finansowy samochodu – co to jest?

Finansowy leasing to forma finansowania samochodu dla osób, które mają pewność, że chcą przejąć auto na własność. Po zakończeniu umowy automatycznie staje się Twoje i nie trzeba go wykupować.

Umowa przypomina nieco zakup kredytowany. Podczas trwania leasingu finansowego płaci się raty, które są podzielone na dwie części:

kapitałową – spłacasz wartość samochodu;

odsetkową – jest to wynagrodzenie dla firmy leasingowej za udostępnienie auta. Tylko ta część jest zaliczana do kosztu uzyskania przychodu Twojej firmy i z tego można się rozliczyć.

Po podpisaniu umowy auto formalnie należy do firmy leasingowej, ale traktujesz je tak jakby było Twoje. Zatem, jeśli zdecydujesz się na leasing finansowy, masz obowiązek:

zapłacić podatek VAT „z góry” – jeśli pojazd będzie używany wyłącznie w celach służbowych, można odliczyć 100% jego wartości (jeśli firma jest płatnikiem VAT),

wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Co ważne, samodzielnie wybierasz, jak długo ma trwać leasing finansowy samochodu osobowego. Np. w Carefleet, czyli firmie, która zajmuje się outsourcingowymi modelami finansowania floty, można zawrzeć umowę na 12–60 miesięcy.

Leasing operacyjny – na czym polega?

Leasing operacyjny to usługa dla osób, które nie są pewne, czy zachowają samochód po zakończeniu umowy. Gdy umowa się skończy, leasingobiorca ma dwie możliwości:

wykup samochodu na własność za symboliczną kwotę – zazwyczaj to 1% wartości auta, a więc niewiele za prawie nowy samochód. Można jednak zdecydować się na leasing z wysokim wykupem. Po zawarciu takiej umowy raty leasingowe są nieco niższe, ale po jej zakończeniu trzeba zapłacić większą kwotę, aby wykupić samochód z leasingu;

oddanie pojazdu leasingodawcy – w tej sytuacji trzeba zadbać, aby auto było w doskonałym stanie. Inaczej firma leasingowa może obciążyć Cię kosztami za zniszczenie samochodu.

W związku z powyższym po zawarciu umowy na leasing operacyjny auto nadal pozostaje własnością firmy leasingowej. To sprawia, że:

nie wpiszesz auta do ewidencji środków trwałych. Nie musisz także dokonywać odpisów amortyzacyjnych;

cała rata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Leasing operacyjny samochodu może trwać od 2 do 4 lat. Podczas jego trwania płaci się raty, których wysokość zależy od stopnia eksploatacji samochodu, a także od stóp procentowych. To sprawia, że opłata może rosnąć lub maleć w trakcie trwania umowy. Ponadto do comiesięcznych opłat jest doliczony podatek VAT. Dzięki temu nie trzeba go płacić z góry przy podpisywaniu umowy.

Operacyjny a finansowy leasing – najważniejsze różnice

Wiesz już, na czym polega każdy rodzaj leasingu samochodów. Aby móc podjąć rozsądną decyzję, warto dokładnie porównać obie możliwości. Pomoże Ci w tym poniższa tabela z różnicami między samochodem w leasingu operacyjnym i finansowym.

Tabela 1. Samochody w leasingu finansowym i operacyjnym – różnice

Leasing operacyjny samochodu Leasing finansowy samochodu Umowa od 24 do 48 miesięcy Umowa od 12 do 60 miesięcy Auto wpisane do ewidencji środków trwałych firmy leasingowej Auto zaliczane do ewidencji środków trwałych użytkownika Cała rata leasingowa to koszt uzyskania przychodu Tylko część odsetkowa raty kapitałowej to koszt uzyskania przychodu Podatek VAT podzielony i doliczony do każdej raty Podatek VAT płatny z góry Możliwość wykupu samochodu lub oddania go leasingodawcy Brak wykupu. Pojazd automatycznie staje się własnością leasingobiorcy

Źródło: Opracowanie własne

Jeśli nie wiesz, na który leasing się zdecydować, skontaktuj się np. ze swoim doradcą finansowym, który wskaże Ci najlepsze rozwiązanie. Dobrym pomysłem jest również rozmowa z ekspertem z firmy leasingowej. Specjalista wyjaśni różnice między tymi produktami i odpowie na wszystkie pytania, które się pojawiają.

Jak wybrać dobrą firmę, która oferuje leasing samochodu osobowego?

Na rynku działa wiele firm leasingowych, które oferują obie omówione formy finansowania zakupu auta. Zatem którą wybrać? Przy wyborze leasingodawcy:

sprawdź, od ilu lat firma istnieje na rynku – im dłużej działa, tym większa szansa, że znajdziesz na jej temat dużo opinii. Dzięki nim nie „kupisz kota w worku”, a znajdziesz rzetelnego leasingodawcę;

ustal, czy firma jest w dobrej sytuacji finansowej – dobrze, jeśli należy lub należała do dużej grupy kapitałowej. Tak jest np. w przypadku Carefleet, który został wydzielony z Europejskiego Funduszu Leasingowego. Takie firmy oferują zazwyczaj najkorzystniejsze warunki i mają przejrzyste zasady współpracy;

zapoznaj się z opiniami – inni użytkownicy chętnie dzielą się informacjami na temat korzystania z leasingu samochodowego. Możesz od nich dowiedzieć się nie tylko czy firma jest rzetelna, ale także czy warunki umowy są atrakcyjne. Ponadto sprawdzisz, jak wygląda obsługa klienta w praktyce.

Większość firm leasingowych w Polsce należy do banków. Dlatego wiele osób korzysta z usług tych instytucji, w których ma otwarte konto firmowe. Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze leasingu samochodu osobowego?

Kiedy porównujesz oferty samochodów w leasingu, koncentrujesz się wyłącznie na marce samochodu i jego parametrach technicznych? Nic dziwnego. To, jakim autem będziesz jeździć, ma wpływ m.in. na wrażenie, jakie zrobisz na klientach czy kontrahentach. Im bardziej luksusowy pojazd, tym lepiej Cię ocenią.

Jednak pamiętaj, że raty za samochód w leasingu mają wpływ także na sytuację finansową firmy. Dlatego, wybierając ofertę, kieruj się wyłącznie dostępnymi modelami aut. Podczas porównywania ofert leasingu finansowego 2023 i operacyjnego, zwróć uwagę na:

sumę opłat, które wynikają z umowy leasingowej – weź pod uwagę nie tylko wysokość raty. Liczą się także kwota wpłacana przy zawieraniu umowy leasingu, opłaty manipulacyjne za sporządzenie dokumentów i gwarancje, a także wysokość wykupu końcowego. Dopiero po zsumowaniu wszystkich wydatków można zobaczyć, która oferta jest najatrakcyjniejsza;

wysokość oprocentowania – każdy leasing samochodowy jest objęty oprocentowaniem. Może być stałe, jednak takie oferty pojawiają się bardzo rzadko. Najczęściej jest zmienne i zależy od aktualnej stawki WIBOR 1M lub 3M. Zatem, jeśli ten wskaźnik wzrośnie, rata za samochód w leasingu będzie wyższa. Jeśli nie chcesz, żeby podwyżka była zbyt dotkliwa, wybierz leasing samochodu z najniższym oprocentowaniem;

warunki ubezpieczenia komunikacyjnego – wiele firm, które oferują leasing samochodów, proponuje także pakiet OC i AC. Zazwyczaj polisa pochodzi od towarzystwa, z którym leasingodawca ma podpisaną umowę. Jej koszt ponosisz Ty jako użytkownik. Niestety nie zawsze ubezpieczenie jest mą atrakcyjną cenę. Może okazać się, że możesz znaleźć tańsze oferty. Jednak, żeby móc z nich skorzystać, potrzebujesz zgody firmy leasingowej. Dlatego dokładnie sprawdź, czy jest to możliwe jeszcze przed zawarciem umowy na leasing samochodu.

Warto również sprawdzić, czy firma prowadzi sprzedaż samochodów poleasingowych. Np. na stronie https://poleasingowe.carefleet.pl/ możesz znaleźć ciekawe modele aut sprzed kilku lat w atrakcyjnej cenie. Dzięki temu nie tylko weźmiesz leasing na nowy samochód dla siebie, ale też np. kupisz auta dla pozostałych pracowników. Przeanalizuj dokładnie zalety i wady samochodów w leasingu operacyjnym i finansowym, a następnie podejmij świadomą decyzję!