Wyniki finansowe Grupy Kingfisher za pierwsze półrocze 2021

Kingfisher, międzynarodowa Grupa branży home improvement, do której należy Castorama Polska, ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

Najważniejsze osiągnięcia w pierwszej połowie 2021 roku:

Wzrost sprzedaży w Grupie Kingfisher o 22,2%.

Wzrost w ujęciu LFL w Grupie Kingfisher o 22,8%.

Wzrost sprzedaży e-commerce w Grupie Kingfisher o 21%.

Skuteczna realizacja najważniejszych założeń strategii “Powered by Kingfisher”.

Inwestycje na rzecz rozwoju, w tym w kanały e-commerce oraz dalszą ekspansję sieci sklepów stacjonarnych.

Grupa Kingfisher zaplanowała zwrot 300 milionów funtów akcjonariuszom w ramach programu wykupu akcji. To potwierdza wysokie tempo generowania środków pieniężnych oraz zaufanie do wizji i długoterminowych planów.

Wyniki sprzedażowe Grupy Kingfisher, do której należy Castorama, w pierwszej połowie 2021 roku wzrosły o 22,2% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Sprzedaż LFL w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 22,8%, co oznacza wzrost w ujęciu dwuletnim o ponad 21%, a skorygowany zysk przed opodatkowaniem w wysokości 669 mln GBP za pierwszą połowę wzrósł o 62% w porównaniu z pierwszą połową 2020 roku. Odpowiada za to m.in. silny popyt oraz rosnąca popularność remontów i urządzania domów, a także rozwój kanałów sprzedażowych. Dobre wyniki udało się uzyskać również w segmencie e-commerce. Mocne skupienie na usprawnieniu kluczowych elementów dostaw w tym etapu ostatniej mili oraz rozwój modelu sklepów kompaktowych umożliwiło skuteczne realizowanie priorytetowych kierunków strategii Grupy Kingfisher.

„Mamy za sobą bardzo dobrą pierwszą połowę roku, ze wzrostem we wszystkich naszych kategoriach i kanałach, w szczególności w e-commerce. To efekt szybkiego postępu w realizacji naszych strategicznych priorytetów, które prowadzą do wzmocnienia relacji z klientami i zapewniają coraz lepszą pozycję konkurencyjną na naszych kluczowych rynkach. Za to jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim naszym współpracownikom. Dziękuję za nieustanny wysiłek i wyjątkową obsługę klienta” – powiedział Thierry Garnier, Dyrektor Generalny Kingfisher plc, do którego należy Castorama.