Wyniki Grupy Banku Millennium po 3 kwartale 2022 r.

Bank Millennium – poprawa efektywności kosztowej, solidny wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych, bezprecedensowy ujemny wynik netto 3 kwartału spowodowany kosztem wakacji kredytowych.

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium po 3 kwartałach 2022 r.

W 3 kwartale 2022 roku skonsolidowany wynik netto Grupy Banku Millennium wyniósł -1 001 mln zł (-1 264 mln zł po 3 kwartałach). Strata w 3 kwartale była w całości spowodowana rozpoznaniem z góry kosztów wakacji kredytowych nałożonych na polskie banki w lipcu b.r. Bez nich, mimo wysokich kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi i kilku znaczących pozycji nadzwyczajnych, Grupa zaksięgowałaby zysk netto w wysokości 152 mln zł (743 mln zł po 3 kwartałach). Był to zarazem drugi kwartał z rzędu, w którym wyniki działalności podstawowej z nawiązką równoważyły ​​koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

– W 3 kwartale osiągnęliśmy ujemy wynik z powodu wakacji kredytowych, ale warte podkreślenia są satysfakcjonujące wyniki biznesowe, z czego jestem bardzo zadowolony. Pozyskiwanie nowych klientów przebiegało wyjątkowo dobrze i jestem przekonany, że na początku przyszłego roku osiągniemy nasz strategiczny cel na 2024 rok czyli 3 mln klientów. W sposób konsekwentny i stabilny digitalizujemy siebie i naszych klientów. Już 2 miliony osób regularnie loguje się i aktywnie korzysta z aplikacji mobilnej Banku. Mimo, że sprzedaż kredytów detalicznych wyraźnie spowolniła, pożyczki gotówkowe wzrosły o 8% kw./kw. i osiągnęły wartość 1,5 mld zł. Depozyty odnotowały wzrost o 2% – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. – W bankowości korporacyjnej obsługę klientów z mocną relacją z Bankiem traktowaliśmy priorytetowo, zaobserwowaliśmy wzrost wykorzystania kredytu na rachunkach bieżących i faktoringowych. Nadal zachowujemy ostrożność w zarządzaniu ryzykiem i w sposób zdyscyplinowany realizujemy Plan naprawy i Plan Ochrony Kapitału. Przede wszystkim skupiamy się na wdrażaniu projektów zgodnych z obowiązującą strategią na lata 2022-2024.

– Kontynuujemy zawieranie ugód z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Już szósty kwartał z rzędu kończymy podpisaniem około 2 tys. ugód, nawet jeśli niektórzy klienci skierowali już swoje sprawy do sądów. W 2022 roku podpisaliśmy już 6 631 takich umów (2 175 tylko w 3 kwartale), a liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o ponad 7800. W efekcie był to już szósty kwartał z rzędu, w którym redukcja liczby aktywnych walutowych kredytów hipotecznych była wyższa niż napływ nowych pozwów. Będziemy kontynuować nasze działania w ramach negocjacji porozumień z klientami – dodał Joao Bras Jorge.

Następujące wydarzenia 3 kwartału 2022 roku determinujące poprawę wyników r/r są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

kontynuacja odbudowy wyniku z odsetek ze wzrostem r/r w 3kw22 o 90%;