Wyniki Grupy NEUCA za III kw. 2021 r.

Grupa w III kwartale utrzymała najwyższy poziom wskaźnika NPS osiągnięty

w poprzednim kwartale, który wyniósł 69 pkt (+11 pkt r/r). NEUCA od kilku lat prowadzi także w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z większością średnich i małych hurtowni na rynku.

Udziały rynkowe Grupy w III kwartale wyniosły 32,2%* (+0,2 pkt proc. r/r).

W kluczowym obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły poziom 37,6%**.

Wysoki poziom zaufania do Grupy budowany w oparciu o oferowane aptekom wsparcie ma bezpośredni wpływ na sukces programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Na koniec III kwartału br. w programach uczestniczyło blisko 3300 aptek, czyli wzrost o 500 rok do roku.

Grupa NEUCA w III kwartale osiągnęła prawie 41 mln zł zysku netto. Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, po trzech kwartałach 2021 roku, przewyższa o 13 % bardzo dobre rezultaty analogicznego okresu i wynosi blisko 143 mln zł.

III kwartał 2021 roku to początek IV fali pandemii COVID-19.W tym okresie rynek hurtu aptecznego odnotował wysoki blisko 11% wzrost wartości. Dzięki temu odrobił on

z nadwyżką straty z I kwartału. Wartość rynku po 9 miesiącach bieżącego roku zwiększyła się o ponad 4% rok do roku.* Na tym tle widoczna jest przewaga Neuki nad konkurencją. Udziały rynkowe Neuki wzrosły do poziomu 32,2%* (+0,2 pkt proc. r/r). W obszarze aptek niezależnych udziały wzrosły o 0,7 pkt proc. rok do roku (37,6%)**.

– Wzrosty udziałów rynkowych to efekt naszej ciągłej pracy nad satysfakcją klienta. NEUCA od kilku lat prowadzi w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z większością średnich i małych hurtowni na rynku. Podsumowując wyniki III kwartału 2021, warto zauważyć wielokierunkowość naszych działań. Inicjatywy strategiczne powstają autonomicznie w swoich obszarach. Ich integracja i budowanie w ramach Grupy kolejnych synergii pozwala nam dodatkowo zwiększać naszą skuteczność i poprawiać wyniki – mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł) 1-3Q 2021 1-3Q 2020 zmiana % r/r 3Q 2021 3Q 2020 zmiana

% r/r Przychody ze sprzedaży 7182,8 6852,3 +5% 2 552,3 2306,0 +11% Zysk brutto ze sprzedaży 743,4 684,5 +9% 250,7 235,2 +7% Rentowność brutto 10,35% 9,99% + 0,36 pp. 9,82% 10,20% – 0,38 pp. EBITDA 217,7 216,3 +1% 78,7 75,2 +5% EBIT 160,2 169,0 -5% 58,9 58,9 0% Wynik netto 127,0 124,7 +2% 40,9 45,2 -10%

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln zł) 1-3Q 2021 skoryg 1-3Q 2020 skoryg zmiana % r/r 3Q 2021 skoryg 3Q 2020 skoryg zmiana % r/r Przychody ze sprzedaży 7182,8 6852,3 +5% 2 552,3 2306,0 +11% Zysk brutto ze sprzedaży 743,4 684,5 +9% 250,7 235,2 +7% Rentowność brutto 10,35% 9,99% + 0,36 pp. 9,82% 10,20% – 0,38 pp. EBITDA 247,4 218,0 +13% 78,4 75,2 +5% EBIT 190,0 170,8 +11% 58,9 58,9 0% Wynik netto 142,8 126,1 +13% 40,9 45,2 -10%

Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych Grupy NEUCA po 9 miesiącach 2021 roku wynosi prawie 143 mln złotych, czyli przewyższa o ponad 16 milionów bardzo dobre rezultaty z analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale Grupa wypracowała blisko 41 mln zł zysku netto.

Wyodrębnione w sprawozdaniu finansowym segmenty biznesów pacjenckich po 3 kwartałach br. wygenerowały prawie 195,9 mln zł przychodów ze sprzedaży

(+52,1% r/r) i 24,6 mln zł zysku operacyjnego (ponad 100,7% r/r). W III kwartale 2021 roku segmenty te odnotowały dalszy dynamiczny wzrost przychodów (63,4 mln zł vs 48,4 mln zł r/r) i stabilizację zysku operacyjnego (4,9 mln zł vs 5,1 mln zł r/r).

– Istotnym wydarzeniem obszarze pacjenckim w III kwartale 2021 roku była zgoda KNF na nabycie udziałów w TU Zdrowie. Pozwoliło to nam na stworzenie nowego segmentu biznesów ubezpieczeniowych. Inwestycja w TU Zdrowie umożliwi Grupie oferowanie ubezpieczeniowej gwarancji dostępności usług medycznych i stanowi szansę na dotarcie do szerszej grupy pacjentów oraz wzmocnienie oferty dla B2B oraz partnerów ubezpieczeniowych. – dodaje Prezes Zarządu.

W obszarze badań klinicznych NEUCA nabyła 60% udziałów w technologicznym włosko-niemieckim CRO Exom Group. Pozwoli to Grupie NEUCA na kontynuację długoterminowej strategii cyfryzacji danych w tym obszarze.