Wyniki i prognozy dla Netflixa

Liczba subskrybentów Netflixa odbiła się od straty 200 000 na początku 2022 roku, rosnąc o 7,6 miliona nowych subskrybentów w czwartym kwartale.

W obecnym klimacie, treść jest kluczowa, a Netflix dostarczył mocny zestaw filmów i programów, które zatrzymały klientów i przyciągnęły nowych. Inwestorzy będą mieli nadzieję, że gigant streamingowy może dalej dostarczać strumień nowych tytułów przez cały 2023 rok, zamiast pojedynczych hitów od czasu do czasu.

Pamiętajmy jednak, że wciąż jest wiele pracy dla Netflixa do zrobienia. Rok 2022 był jego najwolniejszym okresem pod kątem wzrostu subskrybentów od 2011 roku, nawet pomimo silnej końcówki roku. Zarobki i przychody nie spełniły oczekiwań. Przychody wyniosły 7,85 mld dolarów wobec oczekiwań na poziomie 7,86 mld dolarów, a zysk wyniósł 0,12c wobec spodziewanych 0,42c.

Jego długoterminowe cele pozostały niezmienione: utrzymać dwucyfrowy wzrost przychodów (nieudany w 2022 roku), rozszerzyć marżę operacyjną i kontynuować wzrost pozytywnych wolnych przepływów pieniężnych.

Pewna zmienność dla akcji może być spowodowana ogłoszeniem, że współzałożyciel Netflixa Reed Hastings odstąpi rolę Co-CEO po ponad 20 latach u steru. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby przyniosło to jakieś dramatyczne zmiany, zmiana w kierownictwie C-suite może przynieść pewną niepewność dla akcjonariuszy.

Dlaczego na Netflixie króluje content?

Rok 2022 był dla Netflixa bardzo nierówny – streamingowy gigant cieszył się mocną końcówką roku, zyskując aż 60 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy po dość fatalnym początku. W pierwszej połowie roku stracił około 1,2 miliona subskrybentów, a Stany Zjednoczone i Europa zmagały się z rosnącymi kosztami utrzymania. Wycena spółki znacznie spadła, notowana na poziomie 15x P/E, w porównaniu z 40x, przy których zaczynała rok, co inwestorzy wykorzystali jako okazję do zakupu i w efekcie zostali nagrodzeni.

W III kwartale Netflix udostępnił treści takie jak Stranger Things, Dahmer i The Gray Man – najlepszy film Netflixa w 2022 roku. Dzięki temu, liczba subskrybentów wzrosła o 2,41 mln po dwóch kwartałach spadków, a przychody skoczyły o 6 proc. do 7,93 mld dolarów. Akcje wspięły się aż o 11 proc. po wynikach, pokazując, że treść nadal króluje.

W przeciwieństwie do Disneya czy Amazona, kalendarz treści Netflixa jest w tym wypadku krytyczny, biorąc pod uwagę, że nie mają oni innych źródeł przychodów. Jednak treści mają swoją cenę. Wygląda na to, że po rekordowym roku 2020, 2022 będzie jedynym od dekady pozytywnym rokiem dla Netflixa pod względem Free Cash Flow. Zasadniczo, nie da się utrzymać filmów Netflixa na poziomie innym niż sukces.

Wygląda jednak na to, że Netflix w końcu zaczyna się rozwijać, a solidny zestaw treści może przyczynić się do zwiększenia liczby nowych subskrybentów do ponad 4,5 miliona w kwartale – najwięcej od dwóch lat.

Czego mogą spodziewać się konsumenci w 2023 roku

Hitowy program lub film może być ogromnym sukcesem dla serwisu streamingowego pokroju Netflixa. Weźmy Squid Games, które ujrzało rekordowe wyniki ale także pomogło wspierać wzrost Netflixa w Azji i Pacyfiku, jego najlepiej prosperującym regionie w 2021 i 2022 roku.

Czego więc mogą spodziewać się konsumenci w 2023 roku? Od razu po premierze, nowy film Netflixa „Glass Onion” był oglądany przez 253,7 mln godzin w ciągu pierwszych 17 dni od premiery, co stawia go w pierwszej piątce filmów w rankingu wszech czasów serwisu.

Netflix ma jeszcze wiele innych propozycji dla swoich abonentów:

Extraction 2: Hitowe Extraction z udziałem Chrisa Hemswortha powraca na kolejny film. Pierwszy film cieszył się ogromnym powodzeniem w 2020 roku, z 99 milionami wyświetleń w ciągu pierwszych czterech tygodni od premiery.

Chicken Run: Dawn of the Nugget: Tak, to prawda, Chicken Run ma powrócić na nasze ekrany w 2023 roku. Sequel, ustalony na 2023 rok, przyciągnie rodziny na całym świecie i może być dużym sukcesem dla Netflix, biorąc pod uwagę, że Chicken Run pozostaje najbardziej udanym filmem poklatkowym w historii, nawet 22 lata później.

Luther: Hitowy serial detektywistyczny BBC ma film fabularny, który pojawi się w serwisie Netflix w I kwartale. Pokaz, który ma znakomity wskaźnik 91 proc. na Rotten Tomatoes i został nominowany do wielu nagród, może być hitem dla tych, którzy szukają ich poprawki zbrodni.

Nie zapominajmy też, że na Netflixie pojawią się nowe serie z takich hitów jak F1: Drive to Survive, You, That ’90s Show i Bridgerton.

Na co będą zwracać uwagę inwestorzy?

Uwaga inwestorów będzie prawdopodobnie zwrócona na przyjęcie nowego modelu subskrypcji z reklamami oraz na perspektywy na rok 2023. Netflix przestanie podawać prognozy dotyczące subskrybentów, a zarząd będzie chciał, aby inwestorzy skupili się na przychodach, które stanowią podstawę całej historii Netflixa.

Oryginalne treści filmowe Netflixa wyróżniają się z kilku powodów:

Treści na wyłączność: Oryginalne filmy Netflixa są ekskluzywne dla platformy, co oznacza, że można je oglądać tylko na Netflixie. Ta wyłączność pomaga przyciągnąć i utrzymać subskrybentów, ponieważ mogą być bardziej skłonni do płacenia za subskrypcję, jeśli wiedzą, że będą mieli dostęp do unikalnych i wysokiej jakości treści.

Szeroka atrakcyjność: Netflix produkuje szeroką gamę filmów, od filmów indie po wielkobudżetowe blockbustery. Ta różnorodność przemawia do szerokiego grona odbiorców, co pomaga przyciągnąć i utrzymać subskrybentów z całego świata.

Pozytywna reputacja: Oryginalne filmy Netflixa zyskały uznanie krytyków, zdobywając nagrody i nominacje na najważniejszych festiwalach filmowych. Ta pozytywna reputacja pomaga przyciągnąć nowych abonentów, a także utrzymać dotychczasowych, zapewniając wysokiej jakości wrażenia z oglądania.

Ogólnie rzecz biorąc, oryginalne treści filmowe Netflixa są postrzegane jako kluczowy czynnik wzrostu liczby abonentów i przychodów firmy, a tym samym główny element wpływający na cenę akcji firmy.

Josh Gilbert, analityk rynkowy w eToro