Wysokie zapotrzebowanie na handlowców utrzyma się w III kwartale

Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” 8% firm chce pozyskiwać nowe talenty w okresie lipiec – wrzesień. 84% przedsiębiorców zamierza utrzymać liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, natomiast konieczność redukcji etatów przewiduje tylko 3% organizacji. Niesprecyzowane plany dotyczące zatrudnienia ma 5% firm. Optymistyczne nastroje pracodawców sprzyjają pracownikom, którzy mogą liczyć na stosunkowo wysoką liczbę ofert na rynku pracy. Sami przedsiębiorcy muszą jednak przygotować się na dalszą konkurencję o talenty.

Na podstawie danych zebranych w ramach badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” obliczona została prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica pomiędzy odsetkiem firm prognozujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia. Wskaźnik ten, po korekcie sezonowej, osiągnął stosunkowo wysoki poziom +8%. Świadczy to o dość dużym zapotrzebowaniu na pracowników, deklarowanym przez przedsiębiorców działających w obszarze handlu.

– Wzrosty zatrudnienia, planowane przez pracodawców z sektora handlu detalicznego i hurtowego, nie powinny dziwić. Nastąpiło otwarcie sklepów i z każdym dniem luzowania obostrzeń notują one coraz większą liczbę klientów, którzy po czasie ograniczeń i restrykcji wynikających z pandemii stęsknili się za wizytami w centrach handlowych. Dla pracodawców działających w tym sektorze oznacza to, że po okresie hibernacji lub całkowitego zamknięcia muszą oni odbudować swoje zasoby kadrowe. W wielu przypadkach jest to dużym wyzwaniem, ponieważ poprzedni pracownicy w czasie pandemii podjęli już inne zatrudnienie w branżach, które nie notowały spadków. Tylko część z tych osób wróci do pracy w sektorze handlu detalicznego i hurtowego. Reszta nie będzie chciała ryzykować ponownego zamknięcia, które mogłoby nastąpić na przykład w miesiącach jesiennych. Obserwujemy więc na rynku dużą konkurencję i podwyższanie stawek dla pracowników handlu, co konsumenci mogą odczuć finansowo. Dla kandydatów jest to dobra sytuacja, ponieważ mają oni możliwość przebierania w ofertach pracy z tego sektora – stwierdza Dominik Malec, Dyrektor Regionalny w Manpower.

Dane zebrane przez ManpowerGroup wskazują na dość dużą stabilność planów pracodawców – już drugi kwartał z rzędu dokładnie taki sam odsetek przedsiębiorców (84%) zamierza pozostawić liczbę zatrudnionych osób na niezmienionym poziomie. Widać jednak nieznaczne pogorszenie nastrojów w zakresie rozbudowywania zespołów. W miesiącach kwiecień – czerwiec pozyskiwanie nowych pracowników planowało 10% przedsiębiorców. Aktualnie wynik ten jest o 2 punkty procentowe niższy. Wzrósł natomiast nieznacznie odsetek firm, przewidujących redukcje etatów. Perspektywy znalezienia pracy w sektorze handlu detalicznego i hurtowego nadal pozostają jednak optymistyczne.

– Pracodawcy poszukują głównie sprzedawców, osób do pomocy w sklepie oraz magazynierów. Brakuje oczywiście nie tylko podstawowych pracowników, ale również wykwalifikowanych specjalistów działów technicznych oraz ekspertów z obszaru IT. Wciąż odczuwalna jest różnica pomiędzy zatrudnieniem w galeriach handlowych a sprzedażą internetową, która zapewnia obecnie większą stabilność. Pracodawcy działający w internecie mogą liczyć na bardziej przewidywalne wyniki. Niezależnie od tego, czy bezpośrednia sprzedaż w sklepach jest akurat możliwa, e-commerce rośnie z każdym miesiącem, a prognozy dotyczące dalszego rozwoju tej branży są bardzo optymistyczne. W przypadku sklepów stacjonarnych sytuacja na rynku jest obarczona dużą dozą niepewności. Nie wiadomo, czy w najbliższych miesiącach należy spodziewać się kolejnych restrykcji, związanych z ewentualnym wzrostem zachorowań lub mutacją koronawirusa. Pozostaje mieć nadzieję, że sprawdzi się scenariusz całkowitej odporności populacyjnej, którą społeczeństwo nabędzie poprzez szczepienia – komentuje Dominik Malec.

Prognoza netto zatrudnienia notowana w sektorze handlu detalicznego i hurtowego w ujęciu rocznym wzrosła o 12 punktów procentowych, co oznacza zauważalną poprawę w stosunku do wyników rejestrowanych w pierwszym roku pandemii COVID-19. Choć odsetek firm planujących zatrudnianie nowych pracowników w III kwartale 2021 roku osiągnął dokładnie taki sam poziom (8%) jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, duże różnice zauważyć można w obszarze redukowania etatów. W najbliższych trzech miesiącach zmniejszenie liczby pracowników przewiduje tylko 3% firm, podczas gdy rok temu w okresie lipiec – wrzesień zwolnienia planowało aż 14% przedsiębiorców. Dużo mniejszy odsetek organizacji (70% wobec aktualnych 84%) prognozował też pozostawienie liczby pracowników na niezmienionym poziomie. Dane z najnowszego „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazują na większą stabilność planów pracodawców w kwestii zatrudnienia oraz optymistyczne perspektywy dla kandydatów, szukających pracy w obszarze handlu.