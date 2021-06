Pracownicy fizyczni na rynku pracy

Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie grup zawodowych na rynku pracy. Jednocześnie jednym z kluczowych atutów ofert zatrudnienia jest dla nich bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca”. Aż 9 na 10 badanych pracowników fizycznych jest otwartych na nowe oferty pracy, a COVID-19 miał negatywny wpływ na sytuację zawodową 4 na 10 respondentów.

Najważniejsze informacje:

Sytuacja 4 na 10 fachowców uległa pogorszeniu w obliczu COVID-19.

9 na 10 pracowników fizycznych jest otwartych na nowe oferty pracy.

47% fachowców szuka aktywnie nowych ofert zatrudnienia.

Top 3 atuty ofert pracy: wynagrodzenie, bezpieczeństwo i łatwy dojazd.

7 na 10 pracowników fizycznych oczekuje widełek wynagrodzeń w ofertach.

Praca widziana okiem fachowca

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni należą do grup kandydatów, których rekrutacja przysparza pracodawcom największych problemów. To druga specjalizacja obok IT, która w minionych kilku latach znacznie zwiększyła swój udział w puli ofert pracy dostępnych w sieci. Na przykład, na Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 liczba ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych wzrosła o 50% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.



Jednocześnie jednak wizerunek tej grupy jest często zniekształcany przez stereotypowe przekonania na temat jej celów i postaw. By sprawdzić, jak wygląda obraz rynku pracy widziany z perspektywy pracowników fizycznych, Pracuj.pl przygotowało raport „Kariera okiem fachowca”. Oparty został on na badaniu opinii pracowników z segmentu blue collars – czyli wykonujących pracę fizyczną i fachową. W pierwszym tekście z serii poświęconej raportowi przyglądamy się mobilności zawodowej i postawom rekrutacyjnym badanych.

Trudne doświadczenia czasów COVID-19

Badanie Pracuj.pl dowodzi, że wpływ COVID-19 na rynek pracy stanowił trudne wyzwanie dla dużego odsetka pracowników fizycznych. Ponad 4 na 10 respondentów deklaruje, że ich sytuacja zawodowa uległa pogorszeniu w stosunku do okresu przed pandemią – to niewiele niższy odsetek niż osób, których sytuacja nie uległa zmianie (50,5%). Udział badanych deklarujących lepsze warunki zawodowe niż przed pandemią był śladowy (6,5%).

Mimo negatywnych doświadczeń badanych wywołanych konsekwencjami COVID-19 powodem do optymizmu może być fakt, że tylko 6% wszystkich respondentów deklaruje poszukiwanie nowej pracy ze względu na utratę poprzedniej. Wyniki mogą potwierdzać, że wpływ pandemii na sytuację zawodową pracowników fizycznych miał bardziej pośredni charakter, odzwierciedlając się częściej w obniżkach wynagrodzeń, trudnościach w negocjacjach płacowych, większym stresie, a rzadziej – w formie zwolnień.

Proaktywni i gotowi do rekrutacji

Jak wykazuje badanie Pracuj.pl, respondenci wykazują się dużą deklarowaną mobilnością zawodowa respondentów – blisko połowa z nich aktywnie poszukuje obecnie nowej pracy. Bardzo wysoki jest także odsetek osób otwartych na przyjęcie nowych, ciekawych ofert pracy – taką deklarację składa aż 9 na 10 badanych. To kolejny pomiar Pracuj.pl w ostatnich latach pokazujący ogromny potencjał rekrutacyjny mimo stosunkowo niskiej stopy bezrobocia.



Jednocześnie badani pracownicy fizyczni są wyraźnie podzieleni w ocenie dostępności pracy i sytuacji kadrowej na rynku. Najwięcej, bo 41% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę.

Wśród grup zawodowych zdecydowanie najczęściej przekonani o mocnej pozycji na rynku i łatwości znalezienia pracy byli kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy, a w drugiej kolejności – fachowcy w dziedzinie budownictwa i wykończeni. Więcej informacji o postawach tych grup będziemy ujawniać w kolejnych materiałach z serii poświęconej raportowi.

Motywacja do zmiany: zarobki i ewolucja

Jakie są główne przyczyny poszukiwania pracy wskazywane przez badanych pracowników fizycznych? Badania Pracuj.pl pokazują, że podobnie, jak w innych grupach zawodowych są to zarobki. Fachowców wyróżnia jednak także duże znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa miejsca zatrudnienia, a także jeszcze wyższe niż np. wśród specjalistów oczekiwanie prezentacji widełek zarobków w ofertach pracy.

Mimo, że połowa badanych deklaruje, że pandemia COVID-19 pogorszyła ich sytuację zawodową, to wiemy, że wciąż należą oni do grup intensywnie poszukiwanych przez pracodawców. Kluczowe w przyciągnięciu odpowiednich kandydatów jest podanie na ofercie pracy interesujących informacji. Najważniejsze jest wynagrodzenie. Otwarte i czytelne zakomunikowanie widełek zarobków nie tylko zwraca uwagę kandydata, ale też wspiera wizerunek uczciwego pracodawcy. Pracodawcy powinni eksponować w ogłoszeniach informacje o firmie: liczbie pracowników, branży czy czasie obecności na rynku. Liczby, fakty i konkrety uwiarygadniają potencjalnego pracodawcę w oczach kandydatów – mówi Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Jak zauważa ekspertka, zdecydowanie najczęściej wskazywanym powodem zmiany pracy jest chęć uzyskiwania wyższych zarobków – to czynnik motywujący do zmiany blisko połowę badanych (49%) aktywnie szukających nowego miejsca zatrudnienia. Na kolejnych dwóch miejscach podium znalazły się czynniki związane z rozwojem – brak możliwości awansu (33%) oraz poczucie bycia niedocenionym przez pracodawcę (25%).



Warto zauważyć, że więcej niż co piąty badany (22%) szukający aktywnie pracy robi to z myślą o zmianie branży lub wykonywanego zawodu. To także istotna wskazówka dla pracodawców, którzy powinni podkreślać wsparcie w nabywaniu nowych kwalifikacji dla nowych pracowników.

TOP 3: wynagrodzenie, stabilizacja i lokalizacja

Badacze Pracuj.pl sprawdzili, jakie czynniki pracownicy fizyczni wymieniali w topowej trójce kwestii, na które zwracają uwagę przy wyborze ofert pracy. Blisko 2/3 badanych (64%) wskazało na odpowiednie wynagrodzenie. Na kolejnej pozycji znalazła się stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia – jest ono kluczową kwestią przy przeglądaniu ofert dla połowy badanych (50%). To już kolejne badanie Pracuj.pl, które potwierdza bardzo silną pozycję kwestii stabilizacji na liście priorytetów pracowników w obliczu pandemii.

Trzecim najczęściej wskazywanym atutem ofert jest łatwość dojazdu do pracy (38%) – co jest dość zaskakujące, bo czynnik ten wyprzedził pod względem znaczenia m.in. elastyczne godziny pracy, ciekawe zadania, benefity pozapłacowe czy opinię firmy wśród znajomych i pracowników. Wygoda dotarcia do miejsca wykonywania obowiązków jest więc atutem, który pracodawcy powinni uwzględniać przy konstruowaniu ofert.

Otwartość i wygoda są doceniane

Badanie „Kariera okiem fachowca” potwierdza, że pracownicy fizyczni – podobnie jak inni kandydaci – coraz częściej oczekują od pracodawców dzielenia się proponowanymi widełkami wynagrodzeń. Takie oczekiwanie wyraża blisko 3/4 respondentów (73%). Analizy wewnętrznych danych Pracuj.pl dowodzą, że oferty z podanym wynagrodzeniem odnotowują wyraźny wzrost aktywności kandydatów w stosunku do tych, w których takie widełki nie są ujawniane. Jak dodaje Małgorzata Skonieczna, wygoda procesu rekrutacyjnego i jasne ustalenie oferowanych warunków przynosi w rekrutacji fachowców świetne rezultaty.

Z licznych badań Pracuj.pl z przeszłości wiemy, że pracownicy fizyczni to grupa szczególnie zainteresowana prostym procesem rekrutacyjnym. Łatwe aplikowanie, szybkość kontaktu i mała liczba etapów to oczekiwania kandydatów. Pracuj.pl stara się na nie odpowiadać np. możliwością zaaplikowania bez pliku CV lub bezpośrednim kontaktem telefonicznym. Kandydaci chętnie wybierają te formy aplikowania – komentuje Małgorzata Skonieczna.