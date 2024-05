Xiaomi Corporation ogłosiła wyniki finansowe za Q1 2024

Skorygowany zysk netto Xiaomi za 1. kwartał 2024 r. podwoił się rok do roku do 6,5 mld RMB. Firma weszła na ścieżkę solidnego wzrostu, napędzanego przez liczne gałęzie przemysłu.

Xiaomi Corporation ogłosiła swoje niezaudytowane skonsolidowane wyniki za trzy miesiące zakończone 31 marca 2024 r., przy czym kwartalne przychody odnotowały dwucyfrowy wzrost rok do roku przez dwa kolejne kwartały. W tym okresie łączne przychody firmy wyniosły 75,5 mld RMB, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Skorygowany zysk netto osiągnął rekordowy poziom, wzrastając o 100,8% r/r do 6,5 mld RMB. Obejmowało to 2,3 mld RMB wydatków związanych z działalnością w zakresie inteligentnych pojazdów elektrycznych i innymi nowymi inicjatywami, sygnalizującymi przyspieszony wzrost. Dzięki skutecznej realizacji podstawowej strategii operacyjnej „podwójnego nacisku na skalę i rentowność”, w pierwszym kwartale 2024 r. marża zysku brutto Xiaomi osiągnęła 22,3% na poziomie grupy Xiaomi, co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego rok do roku. Grupa sumiennie realizowała swoje strategie operacyjne, napędzając dwucyfrowy wzrost przychodów w pierwszym kwartale w swoich trzech podstawowych obszarach działalności – smartfonach, produktach IoT i lifestyle’owych oraz usługach internetowych. Liczne czynniki wzrostu Xiaomi, w połączeniu z dobrymi wynikami działalności w zakresie inteligentnych pojazdów elektrycznych, sprawiły, że wyniki firmy znacznie przekroczyły szacunki rynkowe.

Rentowność głównych biznesów Xiaomi pozostaje solidna w dłuższej perspektywie, co ułatwia silne wsparcie dla innowacji technologicznych i rozwoju biznesu inteligentnych pojazdów elektrycznych. Na dzień 31 marca 2024 r. zaplecze finansowe grupy Xiaomi osiągnęło poziom 127,3 mld RMB. Wydatki na badania i rozwój w pierwszym kwartale wyniosły 5,2 mld RMB, co oznacza wzrost o 25,4% rok do roku, dzięki licznym przełomom technologicznym, w szczególności w zakresie inteligentnych technologii pojazdów elektrycznych.

Strategia premiumizacji opłaca się przy rosnącej ASP smartfonów

Dzięki strategiom globalizacji i premiumizacji, światowe dostawy smartfonów Xiaomi wzrosły o 33,7% rok do roku do 40,6 mln sztuk w tym okresie, odnotowując wzrost rok do roku przez trzy kolejne kwartały. Przychody ze sprzedaży smartfonów wzrosły czwarty kwartał z rzędu, osiągając poziom 46,5 mld RMB. Według Canalys, Xiaomi utrzymało się w pierwszej trójce rankingu globalnej sprzedaży smartfonów przez 15 kolejnych kwartałów, z 13,8% udziałem w rynku w pierwszym kwartale.

Rentowność branży smartfonów nadal się poprawiała, a marża zysku brutto w pierwszym kwartale osiągnęła 14,8%, co oznacza wzrost o 3,6 punktu procentowego rok do roku. Grupa nadal czyniła postępy w segmentach cenowych premium. Według danych zewnętrznych, udział Xiaomi w rynku sprzedaży smartfonów w segmencie cenowym od 5000 do 6000 RMB w Chinach kontynentalnych osiągnął w tym okresie 10,1%, co oznacza wzrost o 5,8 punktu procentowego rok do roku. Odsetek globalnych dostaw smartfonów premium również osiągnął nowy rekord w pierwszym kwartale, stanowiąc 21,7% wszystkich dostaw smartfonów, co oznacza wzrost o 1,4 punktu procentowego rok do roku.

Globalna ekspansja Xiaomi opłaciła się, przynosząc solidny wzrost na kluczowych rynkach na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Według Canalys, w pierwszym kwartale 2024 r. dostawy smartfonów Grupy znalazły się w pierwszej trójce w 56 krajach i regionach na całym świecie oraz w pierwszej piątce w 67 krajach i regionach na całym świecie. W porównaniu z ubiegłym rokiem Xiaomi znalazło się w pierwszej trójce na 51 rynkach i w pierwszej piątce na 65 rynkach. Przewaga konkurencyjna Grupy na tych rynkach uległa dalszemu wzmocnieniu.

Marża biznesowa IoT osiągnęła rekordowy poziom dzięki inteligentnym dużym urządzeniom domowym wykazującym silną dynamikę

W tym okresie produkty IoT i lifestyle osiągnęły historycznie wysoki poziom, a przychody wzrosły o 21,0% r/r do 20,4 mld RMB. Marża zysku brutto wzrosła o 4,1 punktu procentowego rok do roku do 19,9%, osiągając rekordowy poziom. Xiaomi umocniło swoją wiodącą pozycję w kategoriach produktów IoT.

Wykorzystując swoją międzynarodową rozpoznawalność oraz szerokie portfolio produktów, przychody Xiaomi z inteligentnych dużych urządzeń domowych wzrosły o ponad 46% rok do roku, a wielkość sprzedaży utrzymała silny wzrost. W ciągu kwartału dostawy klimatyzatorów przekroczyły 690 000 sztuk, co oznacza wzrost o 63%; dostawy lodówek przekroczyły 530 000 sztuk, co oznacza wzrost o 52%; a dostawy pralek przekroczyły 360 000 sztuk, co oznacza wzrost o 47%, wszystkie w ujęciu rok do roku. Kategoria telewizorów premium Xiaomi również podlegała ciągłym ulepszeniom.

Dynamika wzrostu we wszystkich kategoriach produktów pozostała silna. Według IDC, globalne dostawy tabletów Xiaomi wzrosły o 93% rok do roku. Ponadto Xiaomi poczyniło znaczne postępy w dziedzinie urządzeń do noszenia. Według Canalys, dostawy słuchawek dousznych TWS zajęły 1. miejsce w Chinach kontynentalnych i wzrosły do 2. miejsca na świecie.

Solidny wzrost usług internetowych napędza globalną ekspansję

W tym okresie usługi internetowe utrzymały solidny wzrost, a przychody osiągnęły rekordowy poziom 8,0 mld RMB, co stanowi wzrost o 14,5% rok do roku. Marża zysku brutto usług internetowych osiągnęła 74,2%. MAU Grupy na całym świecie i w Chinach kontynentalnych osiągnęły rekordowe poziomy. W marcu 2024 r. globalny MAU osiągnął 658,1 mln, co oznacza wzrost o 10,6% rok do roku, podczas gdy MAU w Chinach kontynentalnych osiągnął 160,4 mln, co oznacza wzrost o 9,7% rok do roku.

Xiaomi aktywnie umacnia globalne partnerstwa. W pierwszym kwartale przychody z zagranicznych usług internetowych osiągnęły 2,5 mld RMB, osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 31,2% całkowitych przychodów z usług internetowych.

Skalowanie produkcji pojazdów elektrycznych w celu dostarczenia ponad 100 000 nowych pojazdów do 2024 r.

Debiut inteligentnego pojazdu elektrycznego Xiaomi wywołał ogromny entuzjazm wśród użytkowników, szybko stając się nowym motorem wzrostu. Pierwszy inteligentny pojazd elektryczny Xiaomi, seria Xiaomi SU7, został oficjalnie zaprezentowany 28 marca 2024 r., uzupełniając ogólny układ strategii Grupy „Człowiek × Samochód × Dom”. Seria Xiaomi SU7, pozycjonowana jako „pełnowymiarowy, wysokowydajny, ekologiczny sedan”, obejmuje trzy modele, których ceny zaczynają się od 215 900 RMB. Do 30 kwietnia łączna liczba zablokowanych zamówień na serię Xiaomi SU7 wyniosła 88 063 pojazdy. Od godziny 10:00 czasu pekińskiego w dniu 15 maja skumulowane dostawy osiągnęły 10 000 pojazdów, ustanawiając nowy rekord w branży pod względem szybkości dostaw debiutanckiego modelu samochodu nowej marki.

Wysokie wyniki serii SU7 Xiaomi przekroczyły oczekiwania rynku. W wyniku wysokiego poziomu zainteresowania konsumentów Grupa wyznaczyła cel ponad 100 000 dostaw nowych pojazdów na 2024 r., pokazując swoje zaufanie do konkurencyjności i zdolności produkcyjnych tej serii. Xiaomi intensyfikuje wysiłki na rzecz zwiększenia mocy produkcyjnych, rozpoczynając w czerwcu produkcję dwuzmianową w celu zapewnienia terminowych dostaw oraz rozbudowy sieci sprzedaży i serwisu. Grupa planuje, że do końca 2024 roku jej sieć sprzedaży i usług obejmie 219 salonów sprzedaży w 46 miastach oraz 143 centra serwisowe w 86 miastach.

Jako firma technologiczna wkraczająca do branży produkcji pojazdów elektrycznych, Xiaomi dąży do integracji inteligentnych funkcji. Grupa jest mocno zaangażowana w realizację swojego nowego celu na lata 2020-2030, którym jest inwestowanie w podstawowe technologie i stanie się globalnym liderem w rozwijającej się dziedzinie najnowocześniejszych technologii. W pierwszym kwartale 2024 r. wydatki na badania i rozwój wyniosły 5,2 mld RMB, co oznacza wzrost o 25,4% rok do roku. Xiaomi poczyniło znaczne postępy w technologii inteligentnych pojazdów elektrycznych, co stanowi podstawę ciągłego rozwoju inteligentnych pojazdów elektrycznych.

W przypadku Xiaomi Pilot Autonomous Driving, Xiaomi pozostaje zaangażowane w badania i rozwój własnych technologii. Wykorzystując zaawansowane ramy, które zawierają najnowocześniejsze algorytmy, takie jak Road-Mapping Foundational Model, Super-Res Occupancy Network Technology i Adaptive BEV Technology, Xiaomi dokonało przełomu dzięki pierwszej masowej produkcji kompleksowej technologii modelu AI w Chinach kontynentalnych. Zespół autonomicznej jazdy Xiaomi może pochwalić się ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów, z planem rozszerzenia zespołu do 1500 i 2000 odpowiednio w 2024 i 2025 roku. Usługa City Navigate on Autopilot (NOA) w Xiaomi Pilot Max ma zostać wdrożona w 10 miastach w Chinach kontynentalnych do końca maja 2024 r., a w całym kraju do sierpnia 2024 r.