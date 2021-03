Zarząd BioMaxima SA zdecydował w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

Zarząd BioMaxima SA zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału zysku za rok 2020, który wyniósł rekordowe 7,78 mln zł. Propozycja zakłada wypłacenie dywidendy w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Uchwała w tej sprawie została podjęta 10 marca br. Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, Zarząd Spółki zaproponował 31 maja, natomiast jako dzień wypłacenia dywidendy – 15 czerwca 2021 roku.

– Rekordowy w historii spółki zysk, zarówno na poziomie jednostkowym, jak

i skonsolidowanym, powoduje zrozumiałe oczekiwanie akcjonariuszy co do podzielenia się przez spółkę tym zyskiem. Kwota dywidendy, którą zarekomenduje zarząd, jest również najwyższa w historii naszej działalności. Jednocześnie kwota która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, pozostawi w spółce środki umożliwiające kontynuację dalszego szybkiego rozwoju – komentuje Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Ambitne plany inwestycyjne

Na decyzję w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenie jej poziomu na 0,25 zł na jedną akcję – oprócz wyników finansowych – wpłynęła również potrzeba zrównoważonego finansowania wzrostu majątku obrotowego Spółki i zwiększenie sumy bilansowej wynikające z rosnącej wielkości sprzedaży Spółki. Zarząd wziął również po uwagę potrzeby związane z finansowaniem inwestycji spółki w nadchodzących miesiącach. Wynikają one zarówno z podjętych już decyzji, dotyczących m.in. zakupu nieruchomości i budowy na niej nowego zakładu produkcyjnego. Dzięki niemu, zdolności produkcyjne spółki w obszarze produkcji szybkich testów, testów do oznaczania lekowrażliwości, a także produkcji odczynników do diagnostyki molekularnej (takich jak testy PCR), ulegną zwiększeniu. Pod uwagę wzięto również potrzeby inwestycyjne związane z planowanym zwiększeniem zdolności produkcyjnych poprzez modernizację dotychczasowych budynków produkcyjnych i magazynowych spółki, rozważane działania M&A oraz potrzebę zachowania zdolności uczestniczenia przez spółkę w innych przedsięwzięciach inwestycyjnych i rozwojowych, które są obecnie rozpatrywane przez Zarząd.

– Biorąc pod uwagę duży wzrost skali operacji spółki w 2020 roku, kluczowe jest zachowanie zrównoważonego finansowania jej majątku, poprzez odpowiedni udział kapitałów własnych w tym finansowaniu, aby zapewnić długotrwały sukces spółki

i wzrost wartości dla akcjonariuszy – mówi Łukasz Urban. – Spółka działa

w segmencie biotechnologii, rozwijając produkty własne, w uznanych i dojrzałych technologiach, co zmniejsza ryzyko nieprawidłowej alokacji kapitału. Celem realizowanych przez nas projektów rozwojowych jest uzyskanie zdolności dostarczania produktów, na które istnieje sprawdzone zapotrzebowanie na rynku – zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Tak więc, finansowanie projektów rozwojowych spółki wymaga uczestniczenia w nich środkami własnymi – dodaje.

Zarząd BioMaxima S.A. uznaje, że dla zapewnienia wysokiego całkowitego zwrotu na inwestycji (ROI) dla wszystkich obecnych akcjonariuszy oraz bezpieczeństwa ich inwestycji w akcje spółki, wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy jest optymalna w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Umożliwia ona dalszy, zrównoważony rozwój spółki w świecie zmienionym przez wpływ pandemii, związany z rozprzestrzenieniem się różnych mutacji wirusa SARS-COV-2.