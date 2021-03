Znaczny wzrost Grupy LEGO w 2020 roku

Silny popyt wśród konsumentów zaowocował dwucyfrowym wzrostem sprzedaży konsumenckiej, przychodów i zysku operacyjnego Grupy LEGO oraz znacznym wzrostem udziału w rynku. W 2020 roku kontynuowane były inwestycje strategiczne, których celem jest zapewnienie zrównoważonego wzrostu w dłuższej perspektywie.

Sprzedaż konsumencka wzrosła o 21 proc. w całym roku w porównaniu z rokiem 2019.

Przychody wzrosły o 13 proc. do 43,7 mld DKK w porównaniu z rokiem 2019.

Zysk operacyjny wzrósł o 19 proc. do 12,9 mld DKK, a zysk netto zwiększył się o 19 proc. i osiągnął 9,9 mld DKK. Znaczące wzrosty odnotowano przy równoczesnych inwestycjach w przyszłe inicjatywy rozwojowe.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 11,5 mld DKK.

Zwiększył się udział w rynku globalnym.

Grupa LEGO przedstawiła wyniki finansowe za rok 2020. Przychody wzrosły o 13 proc. w porównaniu z rokiem 2019 do 43,7 mld DKK, a sprzedaż konsumencka o 21 proc. w tym samym okresie. Zysk operacyjny wyniósł 12,9 mld DKK, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Udział marki w rynku wzrósł zarówno globalnie, jak i w 12 największych krajach, w których działa Grupa LEGO.

Niels B Christiansen, CEO Grupy LEGO, przyznał, że jest bardzo zadowolony z osiągniętych wyników. – Świadczą one o ponadczasowym znaczeniu klocków LEGO i naszej koncepcji nauki poprzez zabawę. Tak dobre osiągnięcia wynikają z pasji, kreatywności i wytrwałości naszych pracowników, którzy pomimo wyzwań związanych z pandemią pracowali bez wytchnienia, aby ludzie nadal mogli się bawić klockami – stwierdził.

Sprzedaż konsumencka na wszystkich rynkach wzrosła dwucyfrowo, a szczególnie wysokie wskaźniki odnotowano w Chinach, obu Amerykach, Europie Zachodniej oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Wzrost zysku operacyjnego wynika z wysokiej sprzedaży i kompensacji strategicznych inwestycji oraz zwiększonych kosztów dystrybucji związanych z globalnym transportem produktów po tymczasowym przymusowym zamknięciu zakładów produkcyjnych w Meksyku i Chinach. Zysk netto wzrósł o 19 proc. do 9,9 mld DKK, a wolne przepływy pieniężne osiągnęły poziom 11,5 mld DKK.

Jak mówi Christiansen, Grupa LEGO przez ostatnie dwa lata dokonywała dużych inwestycji w inicjatywy mające na celu wspieranie długoterminowego wzrostu. – W 2020 roku zaczęliśmy dostrzegać korzyści płynące z poczynionych inwestycji, zwłaszcza tych w e-commerce i innowacje produktowe. W nadchodzącym roku będziemy dalej inwestować, nadal koncentrując się na innowacyjnej zabawie, naszej marce, cyfryzacji i rozwoju wielokanałowości.

Silne portfolio o szerokim zasięgu

W 2020 roku coraz więcej osób, niezależnie od wieku, budowało z klocków LEGO, co przełożyło się na wysoką sprzedaż. Inspiracją było bogate portfolio marki, w którym zachętę do kreatywnej zabawy odnajdują fani w każdej grupie wiekowej i o różnych zainteresowaniach. Do najczęściej wybieranych serii w ubiegłym roku należały (kolejność losowa): LEGO® CITY, LEGO® Technic, LEGO® Star WarsTM, LEGO® Friends i LEGO® Classic.

Klocki LEGO Super MarioTM, które w unikalny sposób łączą zabawę cyfrową i fizyczną, zostały wprowadzone na rynek w sierpniu 2020 roku i stały się jedną z najbardziej udanych premier tematycznych firmy. Inwestycje w tego rodzaju produkty będą nadal realizowane. Przykładem kolejnej nowości jest seria LEGO VIDIYOTM, która trafiła do sprzedaży w tym miesiącu.

Niels B Christiansen podkreśla, że uwielbiane przez dzieci i dorosłych klocki LEGO zawsze będą stanowiły podstawę biznesu. – Obecnie dzieci wychowują się w cyfrowym świecie i bez trudu łączą go z zabawą fizyczną. Cieszymy się, że możemy zaproponować im bezpieczne, ekscytujące możliwości zabawy, które oferują nowe sposoby nauki i kreatywności – dodaje.

W minionym roku Grupa LEGO kontynuowała również działania na rzecz swojej marki poprzez globalną kampanię „Rebuild the World” oraz została uznana za najbardziej lubianą markę na świecie[1].

Innowacyjna sprzedaż wielokanałowa

Wcześniejsze inwestycje firmy w zintegrowany system wielokanałowej sprzedaży detalicznej znacząco wpłynęły na wzrost sprzedaży w kanałach partnerskich i własnych, pomimo zamknięcia sklepów stacjonarnych w związku z COVID-19. Liczba wizyt na stronie LEGO.com podwoiła się w stosunku do poprzedniego roku, a firma kontynuowała globalny program rozwoju sieci sklepów. W 2020 roku otworzyła 134 nowe sklepy detaliczne, w tym 91 w Chinach. Tym samym na koniec 2020 roku całkowita liczba punktów sprzedaży marki LEGO na świecie wyniosła 678. Firma planuje otwarcie kolejnych 120 w 2021 roku, z czego 80 zlokalizowanych będzie w Chinach.

Jak twierdzi Christiansen, ludzie wciąż szukają bezpośredniego kontaktu z marką. – Planujemy inwestować i rozszerzać sieć sprzedaży detalicznej, a także podnosić poziom doświadczeń zakupowych w sklepach stacjonarnych. Takie podejście wzmacnia markę i pozytywnie wpływa na wszystkie kanały. Będziemy również dalej rozwijać nasze zaplecze w zakresie e-commerce, aby wspierać zakupy online na platformach naszych i naszych partnerów – deklaruje.

Ambitna transformacja cyfrowa

W 2021 roku Grupa LEGO planuje przyśpieszyć inwestycje w digitalizację biznesu. Jej ambicją jest opracowanie światowej klasy rozwiązań cyfrowych dla każdego, kto wchodzi w interakcję z marką – od konsumentów i partnerów detalicznych po dostawców i pracowników. W tym celu firma zamierza powiększyć zespoły zajmujące się digitalizacją i technologią.

Jak mówi Christiansen, Grupa LEGO ma solidne fundamenty digitalowe, ale musi działać szybciej. –Miniony rok pokazał, jak ważne jest posiadanie zwinnej, szybko reagującej firmy zbudowanej na silnych cyfrowych fundamentach. Będziemy dalej rozwijać nasze możliwości w tym obszarze, abyśmy byli dobrze przygotowani do zaspokajania zmieniających się potrzeb naszych partnerów detalicznych i konsumentów zarówno teraz, jak i w dłuższej perspektywie – dodaje.

Inwestowanie w pozytywne zmiany dla przyszłych pokoleń

W 2020 r. Grupa LEGO ogłosiła, że w ciągu trzech lat zainwestuje do 400 mln USD (2,6 mld DKK) w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem. Będą one skupiały się wokół umożliwienia nauki poprzez zabawę większej liczbie dzieci, zmniejszenia wpływu na środowisko i zapewnienia przyjaznych miejsc pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie nowych rozwiązań dla zabawy.

W ramach tych działań firma dotarła do 3,2 miliona dzieci, w tym wielu potrzebujących, poprzez programy edukacyjne oparte na zabawie. Firma rozpoczęła również testy papierowych opakowań, którymi zastąpione zostaną jednorazowe plastikowe opakowania w zestawach. Dodatkowo zadeklarowano zamiar zmniejszenia całkowitej emisji dwutlenku węgla o 37 proc. do 2032 roku. Cel ten został przyjęty w ramach inicjatywy Science Based Target i jest zgodny z poziomami wymaganymi do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C.

W ubiegłym roku Grupa LEGO ogłosiła współpracę z wieloma organizacjami, w celu wsparcia swoich wysiłków w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i planetę. Grupa będzie współpracować m.in. z UN Women (Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet), aby wzmocnić pozycję kobiet we wszystkich miejscach pracy i dziewcząt w społeczeństwie, oraz z Fundacją Ellen MacArthur, aby badać modele biznesowe oparte na obiegu zamkniętym.

Obecne pokolenie dzieci stoi przed poważnymi i skomplikowanymi wyzwaniami. Jak stwierdza Christiansen, ich rozwiązanie musi nastąpić poprzez zbiorowy wysiłek firm, rządów i ekspertów. – Z niecierpliwością czekamy na połączenie sił z dziećmi, rodzicami, pracownikami i partnerami, aby pomóc w kształtowaniu świetlanej przyszłości dla przyszłych pokoleń – dodaje.

[1] Talkwalker, The Brand Love Story 2020