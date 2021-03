easyCALL.pl S.A. chce się połączyć z SatRevolution S.A.

easyCALL.pl S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2011 r., zawarła list intencyjny z SatRevolution S.A. w sprawie rozpoczęcia negocjacji w zakresie przeprowadzenia procesu fuzji lub przejęcia. SatRevolution działa w branży kosmicznej i jako jedna z niewielu firm na świecie zajmuje się kompleksowo projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych oraz jako pierwsza w Polsce umieściła swoje satelity na orbicie okołoziemskiej, które stanowią część planowanej konstelacji satelitów.

easyCALL.pl S.A. podpisała z SatRevolution S.A. list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie fuzji lub przejęcia, w wyniku którego może dojść do przejęcia przez Spółkę działalności SatRevolution w uzgodnionej przez Strony formule prawnej. Spółki przewidują, że po zrealizowaniu transakcji powstanie podmiot posiadający perspektywę rozwoju i osiągnięcia w ciągu 5 lat pozycji międzynarodowego lidera w swojej branży. Zgodnie z listem intencyjnym, Spółki planują podpisać do 30 kwietnia 2021 r. porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet), które będzie regulowało najistotniejsze warunki i terminy transakcji. Zarząd easyCALL.pl S.A. dostrzega ogromne możliwości rozwoju połączonych spółek.

„Bardzo się cieszymy z możliwości rozpoczęcia negocjacji z SatRevolution S.A. Podmiot ten działa w bardzo perspektywicznej branży, w której osiąga już spore sukcesy i to w skali światowej, więc potencjalna fuzja pozwoli odnieść korzyści obu spółkom. Wykorzystanie statusu spółki publicznej do rozwoju biznesu w branży kosmicznej to z pewnością bardzo dobry kierunek i chcemy go realizować. Jestem przekonany, że Spółki mają szanse wypracować wspólnie najlepszy model transakcji, aby ją przeprowadzić.” – komentuje Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki easyCALL.pl S.A.

„Budujemy największą konstelację do obserwacji Ziemi, która daje możliwość dostarczania nowych perspektyw dla ludzkości. Przesuwamy granice niemożliwego. Dokonany rozwój technologii pozwala SatRevolution na osiągnięcie tego, co było niemożliwe do osiągnięcia w przeszłości. Aby tego dokonać, potrzebujemy wartościowych inwestorów, których zamierzamy pozyskać poprzez wejście na rynek publiczny NewConnect.” – dodaje Grzegorz Zwoliński CEO SatRevolution S.A.