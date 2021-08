Zbliża się czas żniw dostawców oprogramowania i urządzeń IT

Dostawcy oprogramowania dla biznesu i producenci sprzętu – to oni zarobią najwięcej w tym roku, zapowiada Gartner. Prognozy analityków wskazują na solidne odbicie w całej branży IT. Szacuje się, że wydatki na technologie informacyjne w 2021 roku przekroczą 4,2 biliona dolarów. To wzrost o 8,6% w stosunku do 2020.

Jeżeli po zimie następuje wiosna, to branża IT jedną porę roku przeskoczyła; po zimie mamy lato! Tak metaforycznie można opisać prognozy instytutu Gartnera. Analitycy tego renomowanego ośrodka badawczego zapowiadają, że w tym roku wydatki będą o 8,6% większe niż w 2020. – Biznes, bo to głównie przedsiębiorcy są odbiorcami technologii, przygotowuje się do płynnego przejścia do nowej normalności. Widać to chociażby po tym, że organizacje z różnych branż koncentrują swoje wysiłki np. na hybrydowym modelu pracy. – zauważa Grzegorz Kłopot, Menadżer ds. Kluczowych Klientów z BPSC. Z opublikowanych w lipcu szacunków dowiadujemy się, że tegoroczne wydatki zamkną się w kwocie ponad 4,2 bln dolarów.

2020: rok wart zapomnienia

W ubiegłym roku na pięć głównych segmentów rynku IT, które cyklicznie pod lupę bierze Gartner, dwa zanotowały ujemne tempo wzrostu. Były to odpowiednio segment urządzeń, a także usług komunikacyjnych. Pierwszy skurczył się o 1,5%, a drugi 1,4%. Dwa inne zanotowały wzrost, ale był on skromny w porównaniu do lat wcześniejszych. Wydatki w sektorze Data Center były na poziomie 2,5%, a Usług IT 1,7%. Tylko w obszarze oprogramowania dla biznesu sytuacja była zbliżona do tej sprzed pandemii. Segment “Oprogramowanie dla Przedsiębiorstw” urósł o 9,1% i to on tuszował nie najlepszą kondycję całego rynku.

Dlaczego sytuacja w obszarze systemów IT była inna niż w badanych obszarach? Grzegorz Kłopot wyjaśnia – Inwestycje w oprogramowanie mają inny charakter niż np. w urządzenia. Wdrażanie systemu zarządczego trwa kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt miesięcy, to raz. Dwa: decyzja o inwestycji w system nie jest podejmowana pod wpływem chwili, jest przemyślana i często jest związana z innymi planami inwestycyjnymi i biznesowymi. Dlatego oprogramowanie nie straciło. – mówi ekspert z BPSC i dodaje: – To, co dało się zauważyć, to fakt, że część firm wstrzymała się z podejmowaniem decyzji. Nie zrezygnowano z inwestycji w system, jak miało to miejsce np. w obszarze urządzeń, czy Data Center, ale odłożono je w czasie. – zauważa Grzegorz Kłopot ze śląskiej spółki IT.

Zielono mi!

Trwający rok będzie znacznie lepszy niż ubiegły, każdy z pięciu segmentów zyska, jednak w różnym stopniu. Jak wynika z raportu Gartnera, najniższe odbicie spodziewane jest na rynku usług telekomunikacyjnych. W 2020 dostawcy usług komunikacyjnych zarobią o 3,5% więcej niż w ubiegłym roku, ale wtedy rynek skurczył się o 1,5%. Dużo lepsze nastroje panować będą wśród dostawców rozwiązań data center i usług IT. Wydatki na centra danych będą o 7,4% wyższe niż w 2020, a segment usług IT wzmocni się o 9,8%.

Oprogramowanie dla firm i segment urządzeń, to dwa segmenty rynku IT, w których tempo rozwoju będzie najwyższe. Na zaawansowane systemy biznes przeznaczy o 13,3% więcej niż w ubiegłym roku. Jeszcze lepsze tempo zanotuje sektor urządzeń, który urośnie aż o 13,9%. Jednak tak spektakularne tempo potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy. W 2022 roku rynek urośnie o zaledwie 0,8%. Inaczej będzie w przypadku sektora oprogramowania dla biznesu, w tym przypadku wydatki w 2022 nadal będą rosły w dwucyfrowym tempie (11,7%). – W ubiegłym roku z powodu lockdownów występowały przerwy w łańcuchu dostaw i niektórzy producenci nie mogli produkować tyle, ile potrzebował rynek. Problemy z komponentami były dość powszechne. W tym roku biznes będzie chciał nadrobić zaległości w obszarze inwestycji w sprzęt. – wyjaśnia Grzegorz Kłopot, ekspert tłumaczy też dobre rokowania dla rynku systemów:

– Teraz panuje przekonanie, że należy wprowadzać na szeroką skalę infrastrukturę elektroniczną, bo to daje przewagę. Przedsiębiorcy, którzy byli cyfrowo wycofani, przekonali się, że warto iść w kierunku inwestycji w technologie. Natomiast firmy, które zdigitalizowały się jakiś czas temu, będą podnosić poziom zaawansowania technologicznego. To właśnie z tych powodów najbliższe lata będą dobre dla dostawców systemów IT, bo cyfryzacja zaczyna się od oprogramowania. – wyjaśnia menadżer z BPSC.

Gartner podał też wstępne prognozy na 2022. Kolejny rok nie będzie równie dobry, jak bieżący, ale zdaniem antyków rynek i tak urośnie o przynajmniej 5,4%.