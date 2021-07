Zegary atomowe Leonardo dla europejskiego systemu Galileo

Komisja Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powierzyły koncernowi Leonardo budowę wodorowych zegarów atomowych, najdokładniejszych zegarów na świecie do eksploatacji na orbicie, również dla systemu Galileo drugiej generacji

Pasywny Maser Wodorowy (PHM) firmy Leonardo jest sercem technologicznym europejskiego systemu nawigacji: dokładność zegarów w przestrzeni kosmicznej jest niezbędna dla dokładnego określenia położenia na ziemi

Leonardo jest kluczowym partnerem Galileo, europejskiego programu, który ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju technologii takich jak inteligentna mobilność, drony i Internet Rzeczy, przynosząc korzyści codziennemu życiu ludzi i konkurencyjności Europy

Komisja Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wybrały zegary atomowe firmy Leonardo dla systemu nawigacji satelitarnej UE Galileo drugiej generacji, opracowanego przez ESA i przemysł europejski. Spółka podpisała z ESA umowę na bezpośrednie dostawy PHM (Pasywnego Masera Wodorowego) dla nowych 12 satelitów.

PHM firmy Leonardo jest najdokładniejszym zegarem atomowym, jaki kiedykolwiek powstał dla zastosowań kosmicznych: co trzy miliony lat występuje błąd rzędu zaledwie jednej sekundy, co przyczynia się w istotny sposób do uzyskania przez system Galileo najwyższej dokładności lokalizacji na ziemi wynoszącej około 30 cm. Po opracowaniu ponad 70 zegarów dla pierwszej generacji systemu Galileo, Leonardo zapewni dwa Masery dla każdego nowego satelity. Pierwsze dwanaście jednostek zostanie dostarczonych w 2023 r.

Spółka udostępni również swoje umiejętności dla zapewnienia obsługi na orbicie: wysoko wykwalifikowany zespół będzie w stanie zapewnić pomoc i doradztwo Agencji UE ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), zarządcy ds. eksploatacji Galileo, w zakresie analizy działania instrumentów, a tym samym usprawnić usługi wsparcia klienta dla partnerów europejskich.

„Dziękujemy Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej za ponowne zaufanie okazane naszej firmie, ponieważ wybrały nas również dla obsługi drugiej generacji tak podstawowego programu dla Europy. Jesteśmy dumni z tego sukcesu i nieustannie pracujemy nad opracowaniem coraz bardziej zwartych, dokładnych i wydajnych zegarów do nawigacji satelitarnej na naszej planecie, a pewnego dnia także na Księżycu lub na Marsie”, stwierdził Giovanni Fuggetta, szef Obszaru Business Space w Dywizji Elektronicznej Leonardo.

W celu budowy nowych zegarów atomowych, produkowanych w zakładzie w Nerviano w Mediolanie, Leonardo zwiększy moce produkcyjne obszaru przeznaczone dla ich rozwoju tj. poszerzy przestrzeń o dwa obszary ekranowane, dwie zewnętrzne termo-próżnie, obszar do przechowywania zegarów na ziemi oraz jeden przeznaczony do testowania i integracji płyt elektronicznych, aby zagwarantować produkcję dwóch zegarów co sześć tygodni. Opiera się ona na podejściu lean manufacturing, a zatem na minimalizacji odpadów na rzecz efektywności i zrównoważonego charakteru produkcji. Jest to zgodne z planem strategicznym „Be Tomorrow – Leonardo 2030”, którego jednym z celów jest rozwój przemysłu 4.0, który jest gotowy stawić czoła wyzwaniom przyszłości, również poprzez cyfryzację systemów i wykorzystanie sztucznej inteligencji.