Zgodnie z oczekiwaniami FED podniósł stopy procentowe o 50 p.p. Podwyżka jest niższa niż wcześniej oczekiwały rynki, jednak poprzednie podwyżki stóp zadziałały i inflacja zaczęła mocno spadać. Inne banki centralna mogą podążać podobną ścieżką.

Wzrost cen w USA spowolnił z 7,7 proc. w październiku do 7,1 proc. w listopadzie. Spadła także inflacja bazowa z 6,3 do 6 proc. Wzrosła tylko inflacja cen usług, co stanowi jedyny potencjalnie niepokojący element w danych o cenach. Spadek inflacji jest ewidentnym dowodem na to, że dokonane wcześniej podwyżki stop działają. A najbardziej dramatyczna seria podwyżek w historii FED przynosi efekty. Spadkowi inflacji pomagają także czynniki zewnętrzne związane ze spadkiem cen surowców.

Spadają inflacja to sygnał, że FED może podnosić stopy wolniej i trochę dłużej niż pierwotnie oczekiwano. Grudniowa podwyżka wynosi zatem 0,5 pp. zamiast wcześniej oczekiwanego poziomu 0,75 pp. Obecnie podstawowa stopa wynosi 4,25-4,5 proc. Rynki przewidują obecnie, że dojdzie jeszcze do jednej podwyżki stóp, choć otwartym pozostaje pytanie czy stopy przekroczą poziom 5 proc.

Zakończenie serii podwyżek stóp w USA to szansa dla rynków na wyjście z bessy i spokojne odbudowywanie się w roku 2023. Przewidujemy, że proces ten będzie następował stopniowo. W przyszłym roku mogą zatem poprawić się wyceny wielu spółek, przy jednoczesnym spadku zysków i pogorszeniu wyników finansowych. Będzie to efekt spowolnienia gospodarczego, które niechybnie czeka amerykańska i globalna gospodarkę w 2023 roku.

W czwartek czekają nas podwyżki stop w strefie euro i Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że po decyzji FED także EBC i Bank Anglii mogą zdecydować się na podwyżkę o 0,50-0,75 pb.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce