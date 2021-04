Zielona energia w firmie – fakty i mity

Na temat możliwości korzystania z zielonej energii w firmie powstało wiele mitów. Część z nich, jak konieczność inwestowania w kosztowne instalacje czy długi okres zwrotu inwestycji stały się barierami, przez które aż 95% przedsiębiorców nie decyduje się na OZE[1]. Jakie warunki faktycznie należy spełnić, by móc korzystać w firmie z zielonej energii? Co przedsiębiorca może na tym zyskać?

Popularność OZE w Polsce ciągle rośnie – z danych Agencji Rynku Energii wynika, że na koniec grudnia 2020 r. całkowita moc odnawialnych źródeł energii w naszym kraju sięgała 12,49 GW. Duży udział miały elektrownie fotowoltaiczne, których moc wyniosła 3,96 GW. To o 2,7 GW więcej niż rok wcześniej.

– Rosnąca popularność fotowoltaiki jest dowodem na to, że Polacy chcą korzystać z zielonej energii i przyczyniać się do transformacji energetycznej w kraju. Jej niezaprzeczalne zalety, np. poczucie niezależności, wpływają na wzrost zainteresowania OZE, także wśród przedsiębiorców. Niestety, nie jest to takie tempo, jakiego byśmy sobie życzyli. Wciąż panuje bowiem przekonanie, że inwestycje w zieloną energię są drogie, a stopa zwrotu niewystarczająca lub za bardzo odroczona w czasie. Tymczasem istnieje możliwość korzystania z zalet odnawialnych źródeł energii bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów – mówi Katarzyna Bienias, Dyrektor sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w Axpo Polska.

Eksperci Axpo Polska zebrali kilka najczęściej pojawiających się opinii na temat wykorzystywania zielonej energii w przedsiębiorstwach

Konieczność inwestowania w drogie panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe

MIT. Przedsiębiorca chcący korzystać z zielonej energii, nie musi decydować się na instalację paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Są to oczywiście najbardziej znane sposoby na pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł, ale nie jedyne. Jeżeli firma nie dysponuje nasłonecznioną powierzchnią dachu czy gruntu lub nie ma funduszy na inwestycje, to może zdecydować się na zmianę sprzedawcy na takiego, który w swojej ofercie ma w 100% zieloną energię. Przedsiębiorca będzie kupował energię na tych samych zasadach, jak z poprzednim sprzedawcą, ale będzie ona w 100% odnawialna i to bez dodatkowych inwestycji. W ten sposób firma pośrednio wspiera rozwój OZE w Polsce.

Zielona energia w firmie buduje jej przewagę konkurencyjną

FAKT. Z raportu IBRiS „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia” wynika, że Polacy entuzjastycznie podchodzą do zielonej energii. Aż 78% (największy odsetek spośród wszystkich badanych państw) uważa, że OZE w najbardziej pozytywny sposób wpływają na ochronę środowiska oraz klimatu. Konsumenci coraz częściej wymagają od firm odpowiedzialności społecznej i proekologicznej postawy. Korzystanie przez przedsiębiorstwo wyłącznie z zielonej energii, zostanie więc dostrzeżone i docenione przez obecnych oraz potencjalnych klientów.

Zmiana sprzedawcy energii opłaca się jedynie dużym przedsiębiorstwom przemysłowym



MIT. Kolejnym mitem panującym wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanie o tym, że sprzedawcy zielonej energii swoją ofertę kierują jedynie do dużych firm. Tymczasem, dostrzegają potencjał płynący ze współpracy z MŚP, dlatego nieustannie poszerzają swoje oferty, coraz częściej oferując im również warunki, z których do tej pory faktycznie mogły korzystać jedynie duże przedsiębiorstwa.

– Jedną z takich opcji jest zmiana ze stałej ceny za energię na cenę odzwierciedlającą aktualną sytuację rynkową. Produkt ten umożliwia klientowi zakup zielonej energii elektrycznej po zmiennych cenach wyliczanych w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A., bez konieczności śledzenia na bieżąco indeksów giełdowych. Opcja ta jest atrakcyjna przede wszystkim dla klientów, których zużycie prądu jest stabilne, możliwe do przewidzenia, oraz największe poza godzinami szczytowymi – dodaje Katarzyna Bienias z Axpo.

Kontrahenci coraz częściej wymagają przedstawienia dowodu wykorzystania zielonej energii

FAKT. Obecnie wiele firm w swoją strategię wpisane ma działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Coraz więcej uwagi poświęca się w nich ekologii i dbaniu o środowisko naturalne. W związku z tym, przy zawieraniu nowych relacji biznesowych, istotny staje się fakt, czy dany kontrahent posiada certyfikat wykorzystywania w firmie prądu mającego całościowe pokrycie w energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Przejście na zieloną energię pomaga więc przedsiębiorstwu budować przewagę konkurencyjną i otwiera drogę do współpracy z firmami wymagającymi „dobrych praktyk” od swoich partnerów.

[1] Raport EFL „Zielona energia w MŚP”