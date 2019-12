Złoty przybiera na sile dzięki zmniejszeniu globalnych ryzyk

Złoty kontynuował umocnienie z poprzedniego tygodnia. Miały na to wpływ lepsze nastroje na rynkach finansowych, które wynikały z obniżonego ryzyka gospodarczego. Po opublikowaniu wyników wyborów w Wielkiej Brytanii, które praktycznie wyeliminowały szansę na Brexit bez porozumienia, opadła nerwowa atmosfera. Zmniejszyło się również napięcie na linii USA-Chiny. Supermocarstwa wynegocjowały pierwszą fazę umowy o wspólnym handlu, której szczegóły powinny zostać ustalone na początku przyszłego roku. Do poprawy nastrojów doszło także w Niemczech, gdzie ponownie zanotowano wzrost indeksu Ifo, który w grudniu osiągnął 63,6 pkt. To nadal wartość poniżej 100 pkt, którą uznaje się za obraz negatywnego postrzegania teraźniejszości i przyszłości przez przedsiębiorców. Jednak ze względu na to, że wskaźnik od sierpnia idzie w górę, wydaje się, że niemiecka gospodarka, której groziła recesja, najgorsze ma za sobą.

W tym tygodniu na uwagę zasługują również wyniki polskiego rynku pracy. Zatrudnienie w listopadzie wzrosło międzyrocznie o 2,6%, a płace o 5,3%. W przypadku obydwu wskaźników nie jest możliwe, aby takie tempo wzrostu utrzymało się długoterminowo i można spodziewać się spowolnienia, a trend zwany rynkiem pracownika wcześniej czy później zacznie wyhamowywać.

Dzięki uspokojeniu nastrojów w światowej gospodarce złoty umocnił się w tym tygodniu i w piątek rano jego kurs względem euro wynosił 4,26 EUR/PLN. Eurodolar był na poziomie 1,112 EUR/USD. Do końca tego roku większe zmiany kursu nie są przewidywane.

Tygodniowy komentarz walutowo-makroekonomiczny Malwiny Krakus, analityczki AKCENTY