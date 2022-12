Znamy najlepsze polskie startupy 2022 roku – Aulery rozdane

Ramp, uPacjenta i Vue Storefront zostali laureatami tegorocznych Aulerów, najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień polskiej społeczności startupowej. Nagrodę specjalną, dla najlepszego bootstrapu, otrzymali Giganci Programowania. Czołowe startupy z globalnym potencjałem wyłoniło 44-osobowe jury.

Aulery zostały rozdane po raz dwunasty. Do tegorocznego konkursu nadesłano łącznie 236 zgłoszeń. Jury złożone z inwestorów, ekspertów branżowych, founderów i przedstawicieli mediów, w I turze przyznało 15 nominacji, a następnie wyłoniło zwycięzców. Gala finałowa odbyła się 14.12 w warszawskim Kampusie Google.

Nagrody zdobyły firmy Ramp, uPacjenta i Vue Storefront. Przyznano także nagrodę specjalną dla najlepszego biznesu rozwijanego bez finansowania zewnętrznego (bootstrap). Otrzymali ją Giganci Programowania. Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT i Prezes Fundacji Aula Polska, organizatora konkursu, wskazuje, że decyzja o wyborze zwycięzców nie była oczywista.

Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba startupów, a wśród nich kilkadziesiąt, które już generują milionowe przychody. Finałowa piętnastka to liderzy w swoich branżach, których każdy powinien obserwować. Stawiamy na globalny potencjał, zdecydowaliśmy się więc wyróżnić firmy, które już są, bądź wkrótce będą wizytówką Polski na świecie. Ramp jest obecny w 150 krajach, a Vue Storefront wszystkie przychody generuje zagranicą. Z kolei uPacjenta dąży do tego, aby każdy człowiek na świecie mógł skorzystać z badań profilaktycznych. To startupy, które zmieniają postrzeganie polskich firm na globalnym rynku – powiedział Piotr Nowosielski.

Nominowane startupy i zwycięzcy Aulerów 2022 (kolejność alfabetyczna):

Aether Biomedical Calamari Foodsi Giganci Programowania – nagroda specjalna inStreamly LiveKid Plenti PySENSE Ramp – zwycięzca Aulera 2022 Roślinny Qurczak uPacjenta – zwycięzca Aulera 2022 Useme Vivelio Vue Storefront – zwycięzca Aulera 2022 net

Kim są tegoroczni laureaci Aulerów?

Ramp to FinTech umożliwiający łatwą wymianę tradycyjnych walut na kryptowaluty i vice versa. Zakup kryptowalut zajmuje kilka minut, a płacić można wykorzystując popularne metody płatności online. Rozwiązanie umożliwia twórcom aplikacji wykorzystanie możliwości blockchain i proste płatności za ich pomocą.

Firma powstała w 2018 roku, zatrudnia 200 osób i posiada ponad 1,5 mln użytkowników ze 150 krajów. Ma także ponad 500 partnerów, którzy wdrożyli jej rozwiązanie. Spółka otrzymała największą rundę finansowania serii A – 220 mln zł – w regionie CEE. W 2021 firma wygenerowała 230 mln złotych przychodu, zaś w 2022 roku, w ramach rundy B, pozyskała 308 mln zł.

Główna nagroda w konkursie Aulerów to powód do dumy. Gramy, żeby wygrać i wszystkich założycieli startupów zachęcam do poszukiwania najlepszych wzorców na świecie, wyprzedzania trendów i ciężkiej pracy – powiedział Szymon Sypniewicz, Co-Founder Ramp.

Założony w 2018 roku MedTech uPacjenta to platforma e-commerce łącząca najnowszą technologię z wiedzą medyczną specjalistów. Oferując pacjentom badania krwi z dojazdem oraz konsultacje online, ułatwia dostęp do profilaktyki zdrowotnej. Badania można bezpiecznie wykonać on-demand, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu – zarówno w domu, jak i w pracy.

Dotychczas w ramach usługi przebadano ponad 350 tysięcy pacjentów i wykonano więcej niż 1,2 mln badań. Przychody spółki w 2021 roku wzrosły niemal dwukrotnie względem roku 2020, osiągając poziom 14 mln złotych.

Auler jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem, ponieważ motywuje nas, by dalej realizować misję globalnego rozwoju. Dostajemy kolejne potwierdzenie z rynku, że my też możemy iść w świat, wzorem innych polskich firm, które już mają na tym polu sukcesy. Dziś startujemy z beta usługą w Londynie i chciałbym powiedzieć wszystkim founderom: go global, just do it! Spełniajcie swoje marzenia. Jako Polacy nie powinniśmy być skromni, tylko dumni z tego, co już osiągamy – powiedział Dominik Swadźba, CEO i Co-Founder uPacjenta.

Vue Storefront to rozwiązanie Frontend as a Service, które umożliwia markom tworzenie wysoce wydajnych, niestandardowych sklepów eCommerce. Oferując zarówno model open source, jak i płatny model komercyjny (enterprise), Vue Storefront integruje się z wieloma platformami backendowymi, systemami CMS, systemami płatności, dostawcami wyszukiwarek i innymi usługami stron trzecich.

W pierwszym roku działalności (2021) firma urosła dziesięciokrotnie, po 18 miesiącach przekroczyła pułap 10 mln złotych księgowej stopy zwrotu (ARR), rosnąc w tym czasie od 7 do ponad 100 pracowników. Spółka dostała się równiez do Y Combinatora oraz zebrała jedną z największych rund serii A w Polsce: 85 mln złotych. 100% przychodu firmy pochodzi z zagranicy.

Ta nagroda jest kultowa w polskim świecie startupowym. Co prawda nie działamy na rynku lokalnym, ale jako founderzy wszyscy pochodzimy z Polski, dobrze znamy Aulery i jest to dla nas osobiste wyróżnienie. To forma docenienia tego, jakie decyzje podejmujemy, jakimi ludźmi się otaczamy i dokąd idziemy. Życzę wszystkim startupom, by wasi wspólnicy i wasze zespoły, najważniejsi ludzie, byli tak wspierający i tak komplementarni, jak to ma miejsce u nas. Reszta jest prawdziwą przyjemnością – powiedział Bart Roszkowski, COO & Co-Founder Vue Storefront.

Laureaci nagrody specjalnej – Giganci Programowania – to EdTech świadczący usługi edukacji cyfrowej dla dzieci i młodzieży. Misją firmy jest rozwój cyfrowy młodego pokolenia. Startup prowadzi 40 autorskich kursów w formule online i stacjonarnej, ucząc tworzenia własnych gier, programów komputerowych, aplikacji mobilnych i kodowania m.in. w językach Python czy C#.

Giganci przeszkolili już ponad 100 000 uczniów. Zajęcia prowadzi blisko 300 trenerów programowania, zawodowo związanych z branżą IT. Firma jest obecna w ponad 100 miastach w Polsce i w ponad 10 krajach za granicą. Jej przychody za 2021 przekroczyły 10 mln złotych.

To jest dla nas gigantyczne wyróżnienie. Wierzymy, że rozwój kompetencji cyfrowych młodych ludzi jest niezwykle ważny dla wszystkich nas tutaj zgromadzonych. Jesteśmy przekonani, że wielu naszych uczniów zasili grono founderów startupów. Ostatnio nasi absolwenci stworzyli aplikację, która pomaga młodym ludziom w zdawaniu egzaminów ósmoklasisty. Obecnie ma ona już ponad 50 000 pobrań w Google Play i AppStore. Dziękujemy, że doceniacie to, co robimy – powiedział Dawid Leśniakiewicz, Co-Founder Gigantów Programowania.

Tradycja wręczania Aulerów sięga 2009 roku, gdy laureatami zostali Gastronauci, Goldenline oraz Nozbe. Od tego czasu przez ręce jury konkursu przeszło tysiące zgłoszeń, a na deskach Auli nagrody odebrało ponad 40 wyróżniających się młodych firm, w tym obecni światowi liderzy w swoich sektorach: Brand24, Booksy, CallPage, HumanWay czy SalesManago.