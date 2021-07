Zonifero, spółka należąca do grupy TenderHut S.A., podpisała umowę o współpracy z Netią

Zarząd spółki TenderHut S.A. poinformował o podpisaniu umowy między Zonifero S.A., spółką zależną należącą do Grupy a liderem rynku telekomunikacyjnego Netia S.A.. Współpraca będzie opierać się na modelu „white label”, czyli w tym przypadku na sprzedaży rozwiązań Zonifero w brandingu i pod marką partnera handlowego, spółki Netia.

Zonifero, spółka działająca w branży PropTech i WorkTech to start-up zajmujący się technologiami wspierającymi pracowników biurowych w codziennej pracy. Zonifero umożliwia m.in zarządzanie przestrzenią biurową i parkingami, rezerwacją biurek, sal konferencyjnych i innych zasobów, wsparcie pracy hybrydowej i procesów z nią związanych – w tym realizacją wymogów prawnych, czy też pozwala na dostęp do biura za pomocą wirtualnych kart w telefonach komórkowych. Start-up jest częścią technologicznej grupy kapitałowej TenderHut, prowadzącej działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcingu, wdrażania systemów laboratoryjnych oraz venture building w ramach, której rozwijane jest Zonifero.

– Przyszłość pracy zastała nas wcześniej niż myśleliśmy. Praca hybrydowa z dnia na dzień stała się stałym elementem naszego życia, ale i wyzwaniem. Zonifero w prosty sposób rozwiązuje znaczą część tych wyzwań, ułatwiając pracownikom biurowym pracę. Tym bardziej cieszy nas podpisanie kolejnej umowy o partnerskiej współpracy. To dla nas wielki krok na przód w kontekście dalszego rozwoju start-upu Zonifero. Spółka Netia posiada wieloletnie doświadczenie oraz szeroką sieć dystrybucji na polskim rynku, w szczególności wśród najemców biurowców. Wierzę, że dzięki tej współpracy Zonifero będzie w stanie osiągać coraz lepsze wyniki – mówi Prezes i Współzałożyciel Grupy TenderHut Robert Strzelecki

Umowa pomiędzy spółkami została podpisana na czas nieokreślony. Dotyczy ona głównie dystrybucji, promocji, sprzedaży i wdrażania przez Netia w ramach własnej oferty usługowej dla klientów ekosytemu IoT (Internet of Things), zbudowanego na bazie platformy Zonifero. Technologia dostarczona przez Zonifero SA pomaga zarządzać miejscami do pracy (rezerwacja biurek, parkingów, sal konferencyjnych) tak, aby ułatwić firmom powrót do biur i organizację pracy w modelu hybrydowym. System umożliwia dynamiczne zarządzanie zasobami biurowymi, a dzięki wbudowanej analityce, pozwala bardziej efektywnie zarządzać zasobami, a także podejmować świadome decyzje służące ich optymalizacji do nowej rzeczywistości. Funkcjonalności aplikacji pozwalają na sprawne dostosowanie procesów w firmach do zmieniających się wymagań regulacyjnych związanych ze stanem pandemii, ale też zmianami w Kodeksie Pracy, dotyczącymi pracy zdalnej.

– Netia jest liderem z zakresie usług komunikacyjnych dla sektora real estate w Polsce. Na bazie infrastruktury światłowodowej i nowoczesnych sieci Wi-Fi dostarczamy szereg zaawansowanych usług, które przenikają się i w znakomity sposób współgrają z rozwiązaniami smart building, bazującymi na IoT. Jako część Grupy Polsat Plus, która intensywnie inwestuje w rozwój sieci 5G, staniemy się ważnym graczem w zakresie dostarczania rozwiązań IoT dla wielu sektorów gospodarki, a partnerstwo z Zonifero jest dopiero początkiem naszej ekspansji, jako centrum kompetencyjnego naszej Grupy w tym zakresie – powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Netia S.A.

Współpraca w modelu „white label” jest korzystna dla obu stron. Umożliwia startupowi outsourcing części działań sprzedażowych bez ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem całego działu sprzedażowego oraz obsługi klienta. Zonifero SA w ramach umowy wykona dla Netia dedykowaną i brandowaną aplikację oraz zintegrowany portal, a także dostarczy wszelkie konieczne licencje umożliwiające samodzielną sprzedaż, dystrybucję i wdrażanie rozwiązania klientom Netia na terytorium Polski.