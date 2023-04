Został tylko tydzień na złożenie PIT za 2022 rok i zmianę formy opodatkowania

Ministerstwo Finansów informuje, że do końca marca podatnicy złożyli ponad 5 milionów deklaracji PIT za pośrednictwem platformy e-PIT. Pozostali mają czas do 2 maja na rozliczenie się z fiskusem i sprawdzenie, czy skorzystali ze wszystkich przysługujących ulg. Przedsiębiorcy dodatkowo w tym terminie mogą dokonać zmiany formy opodatkowania.

Na złożenie deklaracji zostało już tylko kilka dni, wiadomo natomiast już teraz, że przedsiębiorcy w 2024 roku będą mogli rozliczyć się za pomocą platformy e-PIT. Stosowne zmiany w ramach ustawy o tzw. SLIM VAT 3 zostały przyjęte przez Sejm w połowie kwietnia.

Majówka bez PIT-ów

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lipca 2022 roku, mogą jeszcze zmienić formę opodatkowania za rok 2022. Trzeba jednak odpowiednio oznaczyć taką modyfikację w formularzu PIT-36. Jak wskazuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakcie, fiskus odrzuca dokumenty bez właściwej adnotacji.

– Termin składania PIT-ów mija 2 maja. Jeśli nie chcemy stresować się tym czy dokument zostanie przyjęty, najlepiej złożyć deklarację już teraz. Może okazać się, że ze względu na dużą liczbę osób składających PIT na ostatnią chwilę blokować będzie się platforma e-PIT czy bramki Ministerstwa Finansów. To samo dotyczy urzędów skarbowych. Jeżeli zdecydujemy się złożyć PIT w wersji papierowej bezpośrednio w urzędzie, to musimy liczyć się z kolejkami chętnych – podkreśla Piotr Juszczyk.

Zmiana formy opodatkowania również dla wynajmujących

Ze wstecznej zmiany formy opodatkowania poza przedsiębiorcami mogą również skorzystać osoby, które rozliczały najem prywatny na podstawie deklaracji PIT-27. W formularzu mogą uwzględnić koszty uzyskania przychodu w roku 2022, np. z remontów przeprowadzonych w wynajmowanym lokalu.

Nowości w SLIM VAT 3

W połowie kwietnia Sejm przekazał do Senatu projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie o tzw. SLIM VAT 3. Modyfikacja obejmuje zwiększenie limitu przychodu na ryczałcie, opodatkowanego stawką 8,5%. Do tej pory przychody z tytułu najmu do 100 tys. zł były opodatkowane stawką 8,5%, a powyżej tego progu podatek wynosił 12,5%.

– Nowe przepisy zakładają, że dla małżonków limit zostanie zwiększony dwukrotnie, do 200 tys. zł. Stawki podatku pozostają bez zmian – 8,5% i 12,5%. Oznacza to, że małżonkowie mogą zyskać nawet do 4 tys. zł – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Nowe ulgi podatkowe

W rozliczeniu PIT za 2022 rok po raz pierwszy z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby wychowujące samotnie dziecko, których dochody przekraczają 56 tys. zł rocznie. Dla małżonków limit ten wynosi 112 tys. zł przy jednym dziecku. Zmiana wprowadza też możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli zniesienia limitu, dla osób, które wychowują jedno dziecko z niepełnosprawnością.

Ekspert inFakt przypomina, że za rok 2022 obowiązują także nowe ulgi w zakresie PIT-0 dla rodzin z minimum czworgiem dzieci, dla seniorów oraz dla osób powracających z zagranicy. – Osoby te mogą skorzystać z dodatkowej kwoty wolnej, czy też właściwie przychodu nieopodatkowanego do 85 528 zł – mówi Piotr Juszczyk.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt