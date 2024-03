Związek Cyfrowa Polska i Women Go Tech będą wspólnie działać na rzecz wspierania kobiet w sektorze ICT

Aktywizacja społeczna i zawodowa w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet – to główny cel współpracy Związku Cyfrowa Polska z inicjatywą Women Go Tech. W środę (6 marca) podpisano list intencyjny, w którym obie organizacje deklarują wsparcie między innymi na polu edukacyjnym oraz transgranicznej współpracy biznesowej.

Women Go Tech to inicjatywa z Litwy, która wspiera rozwój kobiet w biznesie w sektorze cyfrowym. Organizacja odpowiada między innymi za program mentorski i szkoleniowy, który jest prowadzony dzięki wsparciu globalnych firm technologicznych, jak i lokalnych partnerów korporacyjnych. W ciągu ostatnich sześciu lat w szkoleniach udział wzięło niemal 11 tys. kobiet, a ponad 600 z nich rozpoczęło karierę w sektorze IT.

Teraz polska branża cyfrowa reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska łączy siły z Women Go Tech. Główny cel? Wesprzeć kobiety w kraju w rozwoju ich kariery w świecie technologii. Jak przekonuje Marta Kokoszka, Członkini Zarządu Cyfrowej Polski, większy udział kobiet jest niezbędny do odpowiedniego rozwoju sektora ICT. – Wśród kobiet znajduje się wiele talentów, które mogą pomóc w rozwoju branży cyfrowej. Trzeba wydobyć ten potencjał, dlatego tak ważne jest zachęcanie kobiet, aby częściej wybierały zawody techniczne i angażowały się w wykorzystanie własnych pasji oraz umiejętności – mówi Marta Kokoszka.

Jarūnė Preikšaitė, CEO Women Go Tech, wymienia główne cele, jakie przyświecają organizacji: – W sytuacji pilnego zapotrzebowania na talenty w sektorze ICT, jesteśmy liderem w promowaniu kariery kobiet. W ten sposób wspieramy różnorodność, ale także wnosimy świeże spojrzenie na innowacje i rozwiązania. Wzmocnienie pozycji kobiet w branży technologicznej to nie tylko słuszna sprawa; to także ruch niezbędny do napędzania przyszłych rozwiązań w gospodarce cyfrowej – podkreśla Jarūnė Preikšaitė.

Inicjatywy edukacyjne podstawą współpracy

Jak czytamy w liście intencyjnym, obie organizacje będą działać na rzecz tworzenia i promocji otwartego środowiska w pracy i na uczelniach, wspierając kobiety do rozwijania swoich technologicznych umiejętności, a także wzmacniając rolę kobiet w nowopowstających zawodach przyszłości.

– Nasza współpraca będzie opierać się między innymi na organizacji wspólnych warsztatów, konferencji, sesji mentoringowych. Będziemy podejmować różnorodne inicjatywy edukacyjne, a dodatkowo zacieśniać współpracę pomiędzy polskim a litewskim środowiskiem biznesowym – wylicza Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. I zapowiada, że w ramach jego organizacji powstanie Komitet zadaniowy do spraw inkluzywności w branży ICT. Przedstawicielki firm należących do Cyfrowej Polski będą wspólnie koordynować projekty w zakresie wzmacniania obecności kobiet w sektorze cyfrowym oraz – szerzej – w biznesie.

Związek Cyfrowa Polska i Women Go Tech planują również rozszerzyć współpracę na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ramach zainicjowanej przez Cyfrową Polskę koalicji branży cyfrowej z 14 krajów naszego regionu – CEE Digital Coalition.