1200 sklepów sieci Biedronka wydłuża godziny pracy do 2 w nocy

Sieć Biedronka zgodnie z zapowiedziami konsekwentnie powiększa zasięg działania Akcji 24. W trosce o klientów już w piątek, 23 października, sieć wydłuża godziny pracy kolejnych sklepów, aby pozwolić kupującym na przygotowania do weekendu w dogodnej dla siebie porze, a tym samym rozłożyć ruch w sklepach na dłuższy czas i zadbać o bezpieczeństwo.

W najbliższy piątek ponad 1200 placówek sieci Biedronka będzie czekać na klientów aż do 2:00 w nocy. Co więcej, liczba sklepów, które czynne są całodobowo, przekroczy już 600. Oznacza to, że łącznie ponad 2700 placówek sieci będzie w piątek funkcjonować w wydłużonych godzinach pracy, co najmniej do 23:30 lub dłużej.

„Otrzymujemy pozytywne informacje zwrotne od klientów, że Akcja24 jest potrzebna. Dlatego konsekwentnie, zgodnie z zapowiedziami, wszędzie, gdzie to możliwe, pracujemy nad tym, by nasze sklepy mogły jak najbardziej komfortowo obsłużyć klientów dzięki dłuższym godzinom otwarcia. To nasza tradycja w Akcji24, że dla klientów po 22:00 przygotowaliśmy również dodatkową ofertę promocyjną” – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka.

Klienci, którzy posiadają kartę Moja Biedronka, decydując się na zakupy powyżej 99 zł od godziny 22:00 w piątek do 6:00 rano w sobotę będą mogli otrzymać specjalny voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na kolejne zakupy o wartości co najmniej 99 zł w poniedziałek 26.10.