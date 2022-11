17 polskich firm wyróżnionych w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Firmy technologiczne z Europy Środkowo-Wschodniej utrzymują wysokie tempo rozwoju, mimo wielu wyzwań gospodarczych, z jakimi mierzą się kraje regionu. Średni wzrost spółek ujętych w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe osiągnął rekordowe 2 351 proc. Bardzo dobrze zaprezentowały się podmioty pochodzące z Polski, stanowiące najliczniejsze grono w zestawieniu. Tegoroczna edycja konkursu została rozszerzona o kategorię CE Tech Rocketship, w ramach której wyróżniono firmy o największym potencjale rynkowym.

Po raz 23. firma doradcza Deloitte wyróżniła 50 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych, pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do tegorocznej edycji zestawienia Deloitte Technology Fast 50 Central Europe zgłosiło się blisko 400 podmiotów z 16 państw regionu. Najliczniejsze grono finalistów stanowiły spółki pochodzące z Polski – aż 17 z 50 miejsc w rankingu przypadło polskim przedsiębiorstwom. Chociaż dwie trzecie firm wyróżnionych przez Deloitte wywodzi się z branży producentów oprogramowania, to najwyższe lokaty w rankingu przypadły fintechom oraz jednemu przedstawicielowi branży usług medycznych.

Dzisiaj w niemal każdej branży obserwujemy rosnący udział technologii umożliwiającej zwiększenie produktywności oraz optymalizację procesów. Wysoki udział producentów oprogramowania w gronie najszybciej rozwijających się firm regionu CEE potwierdza zwrot globalnej gospodarki w stronę digitalizacji. Warto przy tym podkreślić świetny wynik polskich firm. Obecność aż 4 pochodzących z Polski spółek software’owych w pierwszej dziesiątce zestawienia Fast 50 najlepiej pokazuje siłę rodzimej branży high tech – Fabian Bohdziul, Partner Associate, lider programu Deloitte Technology Fast 50 CE, Deloitte

Lider bez zmian

Tegorocznym zwycięzcą rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe jest FTMO – czeski fintech będący twórcą finansowej platformy edukacyjnej. W trakcie ostatnich czterech lat spółka odnotowała wzrost przychodów wynoszący 25 255 proc., dzięki czemu po raz drugi z rzędu sięgnęła po tytuł najszybciej rozwijającej się firmy z Europy Środkowo-Wschodniej. Drugie miejsce przypadło działającemu od pięciu lat polskiemu fintechowi PayPo (wzrost o 15 904 proc.), do którego należy 80 proc. polskiego rynku płatności odroczonych. W pierwszej dziesiątce znalazły się także trzy inne polskie firmy: oferujący usługi medyczne House-Med., producent mebli Noo.ma (3 336 proc.) oraz twórca oprogramowania Escola (2 118 proc.).

Software znaczy wzrost

Średni wzrost przychodów firm ujętych w zestawieniu w porównaniu do roku 2019 wyniósł 2 351 proc. – blisko 100 punktów procentowych więcej niż dwanaście miesięcy temu.

Nie sądziłem, że zeszłoroczny rekord zostanie pobity. Fakt, że stało się to tak szybko, jest wyraźnym dowodem na rosnące znaczenie firm technologicznych dla całej gospodarki. Coraz więcej tradycyjnych sektorów zmienia się pod wpływem wysoce innowacyjnych produktów i usług. Jako organizatorzy konkursu Fast 50 cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym procesie poprzez eksponowanie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej – Michał Przybylski, Associate Director, Financial Advisory, M&A Corporate Finance, Deloitte

Podobnie jak w poprzednich latach najliczniej reprezentowaną grupą byli producenci oprogramowania. Na 50 miejsc rankingu zdobili oni bowiem aż 33 pozycje. Na drugim miejscu znalazły się fintechy (6 reprezentantów), którym udało się zająć jedne z najwyższych miejsc (w tym pierwsze). Trzecią pozycję zajęły zarówno przedsiębiorstwa produkujące sprzęt (5 podmiotów), jak i przedstawiciele branży mediów i rozrywki (5 firm). Reprezentanci sektora medycznego i biotechnologicznego stanowili najwęższe grono podmiotów ujętych w zestawieniu (2 przedsiębiorstwa).

Oprócz firm wyróżnionych w głównej kategorii Fast 50, Deloitte Central Europe nagrodził też krócej istniejące spółki. Wschodzące Gwiazdy, które wchodzą w skład zestawienia Companies to watch, to 25 przedsiębiorstw wykazujących duży potencjał, ale zbyt młodych, aby spełnić wymogi głównego rankingu. Średnie tempo wzrostu przychodów w tej kategorii wyniosło 5 446 proc. W gronie 25 dynamicznie rosnących młodych spółek znaleźli się dwaj pochodzący z Polski twórcy oprogramowania: Bejamas Group (386 proc. wzrostu) oraz BitBag (222 proc.).

Tak jak w poprzednich latach, w tym roku firmy mogły ubiegać się o pierwsze miejsce w kategorii Impact Stars. Została ona wprowadzona z myślą o podmiotach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność. Każdy z krajów mógł w tej kategorii wyróżnić trzy firmy. W Polsce specjalną nagrodę przyznano spółkom: ESecure (producentowi rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa), Future Mind (świadczącej usługi doradztwa technologicznego) oraz firmie programistycznej Escola.

Podczas tej edycji po raz pierwszy w historii jury złożone z przedstawicieli firmy Deloitte oraz Google Cloud przyznało nagrodę specjalną CE Tech Rocketship. Jest to wyróżnienie dla tych firm, które stworzyły unikalne, skalowalne rozwiązanie o największym potencjale rynkowym. Główna nagroda trafiła do polskiej firmy Autenti, umożliwiającej podpisywanie dokumentów e-podpisem, a wyróżnione zostały dwie inne pochodzące z Polski spółki: Self Learning Solutions oraz Open Loyalty.

Technologiczni liderzy regionu Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe to zestawienie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie Europy Środkowej. Firmy samodzielnie zgłaszają chęć udziału w rankingu, a Deloitte weryfikuje podane przez nie dane finansowe.

Każda spółka ubiegająca się o udział w programie musi spełniać następujące kryteria:

posiadać siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia);

być firmą technologiczną, której działalność zawiera się w jednej z kategorii: komunikacja, ochrona środowiska, fintech, sprzęt komputerowy, ochrona zdrowia i nauki medyczne, media i rozrywka, produkcja oprogramowania,

być właścicielem praw własności intelektualnej lub zastrzeżonej technologii sprzedawanych klientom w produktach, generujących większość przychodów operacyjnych spółki;

posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.

