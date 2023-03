3 na 10 firm obszaru przemysłu i surowców będzie powiększać zespoły, ale niemal połowa nie chce zmieniać poziomu zatrudnienia

W drugim kwartale tego roku 29% pracodawców z branży przemysłu i surowców chce zatrudniać nowych pracowników, zmniejszenie liczby etatów przewiduje 23% organizacji, a 2% nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższy czas. Blisko połowa firm (46%) planuje pozostawienie liczby pracowników na niezmienionym poziomie. To dane raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od kwietnia do końca czerwca.

Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” pokazuje, że w drugim kwartale 2023 roku plany rekrutacyjne pracodawców z obszaru przemysłu i surowców są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia dla tej branży, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +8%. W praktyce oznacza to, że firmy chcą rekrutować nowe talenty. W ujęciu kwartalnym wskaźnik ten wzrósł o 8 punktów procentowych, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest wyższy o 22 punkty procentowe.

– Wzrost prognozy zatrudnienia dla tej branży w ujęciu rocznym i kwartalnym wskazuje na pozytywną zmianę sytuacji gospodarczej w tym sektorze. Z jednej strony wynika to z corocznego ożywienia gospodarki po okresie zimowym, ale może być też kwestią nowych inwestycji – mówi Przemysław Sienkiewicz, ekspert rynku pracy i lider zespołu sprzedaży w Manpower. – Obserwujemy pozytywny trend poprawy sytuacji gospodarczej w sektorze przemysłowym w całej Polsce, w szczególności w regionach północno-zachodnim oraz wschodnim, co oznacza więcej ofert pracy oraz większą konkurencję między pracodawcami o najlepszych pracowników. Dla kandydatów jest to większa szansa na znalezienie nowej pracy, a także możliwość negocjacji wynagrodzenia, czy warunków zatrudnienia. Dla pracodawców natomiast oznacza konieczność oferowania coraz to bardziej atrakcyjnych warunków zatrudnienia, tak aby przyciągnąć do organizacji najlepszych pracowników – dodaje ekspert.

Według danych Job Market Insights, od początku stycznia do połowy marca tego roku w polskiej sieci ukazało się niemal 49 tysięcy ogłoszeń pracy kierowanych do kandydatów produkcji i rzemiosła. Najwięcej pracowników poszukiwały firmy z okolic Warszawy, Wrocławia, Poznań i Krakowa. Jak mówi Przemysław Sienkiewicz, poprawa nastrojów rekrutacyjnych jest widoczna wśród wszystkich badanych sektorów, także w obszarze przemysłu. – To potwierdza również udział inwestycji choćby w sektorze energetycznym. Choć Polska wciąż korzysta z węgla jako głównego źródła energii, to branża ta przeszła już duże zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji. Inwestycje w sektorze energetycznym skupiają się na modernizacji istniejącej infrastruktury oraz rozwoju energii odnawialnej, w tym farm wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych. Pomimo rosnącej inflacji, produkcja w Polsce nie zatrzymuje się, a nabiera tempa – mówi ekspert Manpower.

Plany organizacji branży przemysłu i surowców w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) na drugi kwartał tego roku są jeszcze bardziej optymistyczne, niż te deklarowane przez polskich pracodawców. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA na czas od kwietnia do końca czerwca tego roku to +15%. 35% firm tej branży planuje zatrudnić nowych pracowników, 18 % wskazuje na konieczność redukcji etatów, a 4% organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. 43% pracodawców chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.

– W najbliższym czasie możemy spodziewać się więcej miejsc pracy w sektorze zielonej energii. W szczególności obszar źródeł energii odnawialnej będzie potrzebował nowych rąk do pracy ze względu na globalną sytuację klimatyczną i jej niewątpliwe zmiany. Na znaczeniu zyskają także umiejętności kandydatów związane z efektywnością energetyczną i recyklingiem, jak również w sprzedaży w tym sektorze. Ponadto, wraz z postępem technologicznym oraz automatyzacją produkcji, mogą zwiększyć się potrzeby związane z programowaniem oraz zarządzaniem systemami do tego niezbędnymi, jak również analizą danych, czy sztuczną inteligencją – podsumowuje ekspert Manpower.