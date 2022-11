324 mln transakcji o wartości blisko 43 mld zł, 12 mln aktywnych użytkowników – BLIK podsumowuje trzeci kwartał 2022 r.

Trzeci kwartał 2022 r. był dla BLIKA przełomowy. Użytkownicy systemu po raz pierwszy w jego historii zrealizowali w ciągu trzech miesięcy ponad 300 mln transakcji – to wzrost o 67 proc. rok do roku. W tym czasie najdynamiczniej rosła liczba płatności w tradycyjnych terminalach płatniczych. W tym okresie w systemie odnotowano aż 67,7 mln tego typu transakcji, z czego niemal jedną trzecią stanowiły płatności zbliżeniowe. Na koniec września br. z BLIKA aktywnie korzystało 12 mln użytkowników, którzy każdego dnia wykonywali nim średnio 3,5 mln operacji.

BLIK zamyka trzeci kwartał 2022 roku wzrostami we wszystkich kanałach. Od lipca do września jego użytkownicy wykonali 324 mln transakcji, a od początku roku – aż 864 mln. Oznacza to, że w trakcie trzech kwartałów br. zrealizowano blisko 90 mln więcej płatności BLIKIEM niż łącznie w ciągu pierwszych 6 lat funkcjonowania systemu.

Mocna pozycja w e-commerce

BLIK pozostaje najpopularniejszy w e-commerce. Od lipca do września Polacy zapłacili nim w sieci 178 mln razy – to o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji w tym kanale osiągnęła 22,1 mld zł wobec 14,9 mld rok wcześniej (wzrost o 48 proc.). Średnia wartość pojedynczego zakupu online w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 124 zł.

To, że BLIK jest chętnie wybieranym przez klientów sposobem płatności w internecie, potwierdzają cykliczne dane udostępniane przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie ze statystykami, od kwietnia do czerwca 2022 r., użytkownicy korzystali z niego w polskim e-commerce trzy razy częściej niż z kart. W drugim kwartale br. Polacy wykonali 167,4 mln transakcji internetowych przy zastosowaniu BLIKA, podczas gdy kartami płatniczymi było to 53,7 mln.

– Obecna przewaga BLIKA w kanale online wydaje się być nie do zachwiania. Od wielu miesięcy obserwujemy także stały wzrost jego popularności w globalnym e-commerce. Obecność BLIKA poza granicami naszego kraju jest nieodzownym etapem naszego dalszego rozwoju. Chcemy przede wszystkim być w istotny sposób obecni w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jednym z kroków do realizacji tego celu jest niedawna akwizycja słowackiej platformy płatniczej VIAMO – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Imponujący wzrost transakcji w POS

W trzecim kwartale br. już co 5. transakcja BLIKIEM realizowana była na terminalu płatniczym. W analizowanym okresie, obejmującym dwa wakacyjne miesiące, użytkownicy wykonali przeszło 67 mln transakcji, czyli aż o 175 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotny wpływ na uzyskany w tym kanale wynik miało stale zwiększające się zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi BLIK. Między lipcem a wrześniem br. zapłacono w ten sposób 21,5 mln razy. Od momentu udostępnienia usługi skorzystano z niej w 100 krajach na 6 kontynentach.

– W bardzo krótkim czasie od wprowadzenia płatności zbliżeniowych dotarliśmy z informacją o nowej usłudze BLIKA do wielu naszych użytkowników. Obecnie już 1,5 mln osób aktywowało ją w aplikacji mobilnej swojego banku. Duży wpływ na wzrost zainteresowania tą funkcją mają prowadzone przez nas stale działania marketingowe, które od początku nakierowane są na upowszechnienie tego rozwiązania oraz wskazanie, że jest to najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób płacenia w tradycyjnych terminalach. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych przez nas w tym zakresie aktywności jest niedawne wyróżnienie BLIKA Złotym Effie, czyli jedną z najbardziej prestiżowych nagród branży marketingowej na świecie – podkreśla Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Dwa razy więcej przelewów na telefon BLIK

Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby przelewów P2P, które odpowiadają już 20 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM. Od lipca do września było ich aż 65 mln, czyli o 104 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 121 proc. r/r). Średnia wartość przelewu na telefon BLIK w tym okresie to 135 zł.

W omawianym kwartale obserwowano także stabilny wzrost wpłat i wypłat gotówki w ATM. Na koniec września br. ich liczba wzrosła o 27 proc. rok do roku – do poziomu 13,6 mln. Z kolei ich wartość osiągnęła 9,2 mld zł (wzrost o 37 proc. r/r). Udział operacji realizowanych w bankomatach stanowi obecnie 4,2 proc. wszystkich transakcji BLIK.

Blisko 5 mln transakcji w jeden dzień

W trzecim kwartale br. Polacy wykonywali średnio 3,5 mln transakcji BLIKIEM każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba operacji BLIKIEM w tym okresie wyniosła natomiast 4,9 mln. Średnia kwota płatności w tym czasie to 132 zł. Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych BLIKIEM w osiągnęła 42,9 mld zł, czyli o 61 proc. więcej niż w tożsamym okresie 2021 roku.

Stale rośnie też liczba osób, które aktywnie korzystają z BLIKA. W ciągu trzech miesięcy – od lipca do września – zwiększyła się ona o ponad 700 tys. do 12 mln użytkowników.

– Upowszechnienie BLIKA jako wszechstronnego systemu płatności na polskim rynku jest faktem. Prostota, wygoda i bezpieczeństwo transakcji zapewniła mu uznanie konsumentów, którzy chętnie rekomendują go swoim bliskim i znajomym. Stały wzrost nowych użytkowników jest dla nas potwierdzeniem, że rozwijamy system zgodnie z ich potrzebami. Dlatego dziś, obok działań związanych z ekspansją zagraniczną, koncentrujemy się również na doskonaleniu naszych usług – szczególnie opcji BLIK Płacę Później, która od września w ramach testów jest dostępna dla wybranej grupy klientów Banku Millennium. Sądzimy, że ten perspektywiczny sposób rozliczeń, który w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł drogę od niszowej formy płatności do jednego z najgorętszych trendów na rynku, w naszym wydaniu może zdobyć grono stałych użytkowników – podsumowuje Dariusz Mazurkiewicz.