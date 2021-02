40 lat na rynku. SM Mlekpol idzie na rekord

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol – lider rodzimego rynku nabiału w Polsce podsumował miniony rok i przedstawił plany na kolejne miesiące. A wśród nich zwiększenie przychodów do 5 mld zł pod koniec 2021 r., wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu oraz szeroki rozwój oferty produktowej dostosowany do obecnej sytuacji pandemicznej i wymogów konsumentów. Co więcej, SM Mlekpol właśnie obchodzi 40-lecie istnienia. Zdobycie mocnej pozycji na rynku było możliwe dzięki zbudowaniu i rozwojowi własnej bazy surowcowej, modernizacji przejmowanych zakładów oraz zaangażowaniu pracowników.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol podsumowała wyniki finansowe za 2020 rok, przedstawiła plany na kolejne miesiące. Podczas spotkania prasowego Prezes Zarządu Edmund Borawski podkreślił, że SM Mlekpol obchodzi właśnie jubileusz – 40-lecie istnienia na polskim rynku.

Trudna droga do pozycji lidera

W momencie powstania Mlekpolu, spółdzielnia skupowała 35 mln litrów mleka rocznie. 40 lat później ta liczba zwiększyła się do 2 mld litrów rocznie.

– Mlekpol swoją działalność rozpoczął w trudnym okresie poprzedzającym tzw. transformację ustrojową. Wówczas nastąpił gwałtowny kryzys gospodarczy, który dotknął również branżę mleczarską. Musieliśmy dołożyć wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom rynku, uzyskać jak najwyższą jakość surowca i zintensyfikować produkcję mleka i innych przetworów nabiałowych – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Dzisiaj spółdzielnię tworzy 2800 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w 13 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest ok. 5,5 milionów litrów mleka dziennie od 9 tys. dostawców oraz 4 miliony płynnej serwatki.

– Poprzedni rok zamknęliśmy przychodem na poziomie 4,5 miliarda złotych. Skupiliśmy od rolników blisko 2 mld litrów mleka, a w roku 2021 przewidujemy dalszy wzrost o 3-5 proc. – dodał prezes Borawski.

Silna ekspansja poza UE

Polska jest znaczącym graczem na rynku europejskiego mleczarstwa. Udział eksportu w sprzedaży SM Mlekpol wyniósł ponad 25 procent i spodziewa się dalszego wzrostu w 2021 roku.

– Zagraniczni konsumenci doceniają jakość i walory smakowe naszych produktów. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy o 50 procent więcej produktów mleczarskich do Chin niż w analogicznym okresie – wyjaśnia Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlowy SM Mlekpol. – Aktualnie, oprócz krajów UE, współpracujemy bardzo ściśle z większością krajów Azji południowo-wschodniej, krajami Afryki i Bliskiego Wschodu, a nawet Dominikaną.

Zapotrzebowanie na świecie na produkty mleczarskie z Polski jest duże. W rozwoju eksportu pomaga nowo wybudowany Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich. To największa inwestycja w historii SM Mlekpol i jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Umożliwia on wyprodukowanie blisko 220 ton sproszkowanego mleka i serwatki w ciągu doby.

Optymalizacja procesów produkcyjnych w SM Mlekpol

Cztery dekady na rynku wiele zmieniły w procesie produkcyjnym w SM Mlekpol.

– Postęp techniczny wdrażany jest we wszystkich zakładach z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku. Automatyzacja procesów produkcyjnych ma za zadanie ograniczenie uciążliwości pracy oraz zwiększenie wydajności i efektywności realizowanych procesów. Jedną z niezwykle proekologicznych metod optymalizacji funkcjonowania Spółdzielni jest również system kogeneracji – mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol ds. Produkcji – Oznacza ona możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z niskoemisyjnych źródeł. Metoda ta z powodzeniem została wdrożona w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Technologia ta zdecydowanie obniża koszty czynników energetycznych. Planujemy, aby w najbliższym czasie rozwiązanie to zostało wdrożone m.in. w zakładach w Zambrowie i Radomiu – dodaje.

Jakie są trendy na 2021 rok?

– W 2021 roku konsument będzie szczególnie zainteresowany bezpieczeństwem, jakością i polskim pochodzeniem produktu. Coraz częściej doceniane są znane, lokalne marki i produkty wytworzone w naszym kraju, z polskiego surowca i w procesie zrównoważonego rozwoju. W dobie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielu rodzin ważna jest również cena podstawowych produktów spożywczych. Dlatego dbamy, żeby mieć w swojej ofercie również ekonomiczne rozwiązania ich produkcji i pakowania. Konsument w 2021 znowu będzie zainteresowany nowościami produktowymi. Zdecydowanie przeważać będą trendy prozdrowotne w tym dodatek składników mających wpływ na odporność organizmu czy mniejsza ilość cukru w jogurtach czy deserach mlecznych. A marki, które traktują kwestie środowiskowe i społeczne poważnie, będą konsumentom o wiele bliższe – kończy Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlowy SM Mlekpol.