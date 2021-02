2,7 mln zł przychodów Miraculum w styczniu

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w styczniu 2021 roku osiągnęła 2,7 mln zł przychodów. W minionym miesiącu spółka przeprowadziła największą w historii akcję marketingową z drogerią Rossmann – flagowa marka Pani Walewska znalazła się w ponad 1400 placówkach tej sieci i została bardzo dobrze odebrana przez klientów.

– Jesteśmy zadowoleni z poziomu przychodów w styczniu. Choć są one niższe o 13 proc. r/r., to należy pamiętać, że styczeń 2020 r, był rekordowy dla spółki m.in. ze względu na pierwsze zatowarowanie nowych partnerów w krajach arabskich o wartości prawie 1 mln zł. Wyłączając powyższe, to drugi najlepszy miesięczny wynik osiągnięty na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Spółka konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży i poszerza dostępność swoich marek między innymi w największych drogeriach, o czym świadczy przeprowadzona w styczniu współpraca z siecią Rossmann z okazji 50-lecia flagowej marki Pani Walewska.

– Jubileuszowe standy z produktami Pani Walewska w drogeriach Rossmann, była to jak do tej pory największa akcja przeprowadzona z tą siecią. Jej efekty mają swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży, ale także bardzo pozytywnie wpłynęły na zwiększenie rozpoznawalności marki wśród młodszego pokolenia odbiorców – dodaje Ziemski.

W związku z dynamicznym rozwojem, Miraculum rozpoczęło zapowiadaną w grudniu 2020 r. emisję akcji. Celem spółki jest pozyskanie około 2 mln zł w wyniku emisji 1,4 mln akcji w cenie 1,40 zł za jedną akcję. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zwiększenia kapitału obrotowego, a docelowo wpłynie na zwiększenie przychodów i sfinansowanie nowych wdrożeń m.in. w marce Miraculum, JOKO, CHOPIN czy Pani Walewska. W tym roku planowany jest również rebranding marek WARS i Paloma.

Miraculum to polska firma kosmetyczna z prawie 100-letnią tradycją. Kosmetyki Miraculum powstają w oparciu o własne, oryginalne receptury, bazujące na nowoczesnych składnikach pochodzenia naturalnego. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek, w tym m.in. Pani Walewska, Joko, Chopin i Tanita. Cały proces produkcyjny odbywa się z dbałością o środowisko naturalne.