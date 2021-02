Prawie 2 mln zł przychodów Vivid Games w styczniu

Niespełna 2 mln zł przychodów wypracował Vivid Games w styczniu bieżącego roku, wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę. Jarosław Wojczakowski, nowy prezes Vivid Games zapowiada, że bieżący rok to kontynuacja stabilnego wzrostu. W kalendarzu premier na 2021 rok znajdują się już 3 nowe tytuły i kilka gier, które będą wydane na konsoli Nintendo Switch, w tym kultowy Real Boxing 2.

Nowy rok zaczął się dla Vivid Games zmianą u steru. Jarosław Wojczakowski – nowy prezes zarządu – zapowiada, że spółka będzie kontynuowała stabilny wzrost przychodów, wykorzystując do tego doświadczenia w zakresie pozyskiwania użytkowników zdobyte w 2020 roku. – Biorąc pod uwagę, że historycznie styczeń to jeden z najsłabszych miesięcy w całym roku, jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników i spodziewamy się stabilnego wzrostu w kolejnych okresach. Składową przyszłych wyników będą zarówno przychody z nowych tytułów i platform jak i w dużej mierze właściwie prowadzone działania z zakresu płatnego pozyskiwania użytkowników. Planujemy wzmocnić metodę pozyskiwania użytkowników dzięki zaangażowaniu do predykcji przychodów uczenia maszynowego już pod koniec obecnego kwartału – podkreśla.

Płatne pozyskiwanie użytkowników to jedna z kluczowych składowych strategii bydgoskiej spółki. Arnaud Benefice odpowiedzialny w Vivid Games za realizację strategii User Acquisition jest przekonany o ogromnym potencjale tego rodzaju działań. Inwestycja w płatne pozyskiwanie użytkowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapewniła nam ponad 7,5 mln nowych pobrań oraz średni zwrot z inwestycji na poziomie ok. 110% dla Real Boxing 2. Dodatkowo zwiększenie liczby użytkowników zapewnia nam wysokie miejsca w rankingach, co przekłada się na wzrost pobrań organicznych – podkreśla Benefice.

Spółka potwierdziła, że na 2021 rok zaplanowane są premiery m.in. Right Swipes (Q2), gry akcji The Cash (Q2/Q3) oraz rozbudowanej gry RPG Mythical Showdown (Q2/Q3). Dzięki współpracy z QubicGames do dystrybucji na Nintendo Switch trafi m.in. największy hit Studia – Real Boxing 2.