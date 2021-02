Coraz bliżej 8 miliardów złotych obrotów wypracowanych przez Grupę Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów w 2020 roku wypracowała obroty na poziomie blisko 7,8 miliarda złotych. Nie licząc stacji paliw, Muszkieterowie wypracowali obroty wyższe o 223 miliony złotych w stosunku do poprzedniego roku, ze wzrostem na sklepach porównywalnych o prawie 3,5 proc. Grupa ma ambitne plany rozwoju na 2021 rok względem zarządzanych sieci – Intermarché i Bricomarché. Wyznaczone cele to m.in. otwieranie nowych supermarketów, rozwijanie usług z zakresu e-commerce czy intensyfikacja działań marketingowych.

– Z uwagi na pandemię COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia, które wpłynęły na obroty wypracowane przez nasze supermarkety zlokalizowane w galeriach handlowych czy na terenach przygranicznych, zakończyliśmy rok 2020 o krok od naszego celu – 8 miliardów złotych obrotu. Oczywiście rok 2020 dla wolumenu sprzedawanego na stacjach paliw pozostanie rokiem trudnym, co nie odbiega od obserwowanego trendu na rynku paliw – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce i nadmienia – Rok 2021 nie będzie łatwy, gdyż jeszcze przez wiele miesięcy będziemy odczuwać skutki trwającej pandemii koronawirusa. Szczególnie zauważalne jest niepewne otoczenie gospodarcze, spadający optymizm konsumentów oraz ich duża ostrożność w zakresie wydatków. Nie możemy także wykluczyć stopniowego spowolnienia na rynku budowlanym i wyhamowania sprzedaży w sektorze DIY. Niemniej bogatsi o wiedzę zdobytą w ubiegłym roku, jesteśmy pełni zapału i ambicji, by rozwijać nasze szyldy i jak najlepiej dostosowywać ofertę do zmieniającego się rynku i oczekiwań klientów.

Intermarché – intensywny rozwój usługi click&collect w kolejnych miastach

Rok 2020 obfitował w intensywny rozwój usługi click&collect – Intermarché Drive, prezentację nowego konceptu sklepu – Power, otwarcia kolejnych stacji paliw, a także liczne akcje marketingowe. W 2020 roku Muszkieterowie wprowadzili ofertę zakupów online do kolejnych 43 lokalizacji i obecnie jest ona dostępna w ponad 50 placówkach. W kolejnych latach sieć planuje rozwój tej usługi, aby była ona dostępna wszędzie gdzie będzie to możliwe. Rozwiązanie umożliwia klientom zamawianie produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed lub wewnątrz supermarketu.

Innym przykładem działań podjętych przez Intermarché w 2020 roku było wprowadzenie nowego konceptu supermarketu. W pilotażowej placówce w Pabianicach zmieniono układ sklepu, poszerzono wybrane gamy produktowe, zastosowano dłuższe taśmy kasowe oraz odświeżono szatę graficzną wnętrza i elewacji. Koncept spotkał się z pozytywnym odbiorem klientów, dlatego obecnie trwa proces remodelingu kolejnych sklepów. Dodatkowo nowe supermarkety Intermarché w Poznaniu oraz Miliczu, które sieć planuje otworzyć do końca kwietnia 2021 roku, będą już w nowym koncepcie. Otwarcia nowych placówek handlowych świadczą o powracaniu sieci na ścieżkę rozwoju. Do Intermarché na zasadach partnerstwa mogą także przyłączyć się właściciele sklepów z produktami spożywczymi zlokalizowanymi w dowolnym mieście w Polsce.

Dzięki otwarciom kolejnych przymarketowych stacji paliw, Intermarché wzmocniło pozycję lidera w tym segmencie. Nowe obiekty pojawiały się w Śremie i Skierniewicach. W obu część gastronomiczna została zaprezentowana w nowej odsłonie – „Café Marché” ze świeżo parzoną kawą oraz posiłkami z rozszerzonej oferty. Dodatkowo kierowcy korzystający z usług stacji w Skierniewicach mogą zatankować paliwo, ale również naładować swój pojazd elektryczny.

Do działań marketingowych zrealizowanych w 2020 roku zaliczyć można m.in. kampanię „Sprawdzony sposób na własny biznes”, której celem było dotarcie do nowych przedsiębiorców chcących dołączyć do sieci Intermarché. Z kolei kampania edukacyjna pod hasłem „Nie marnuj. Żywność traktuj z szacunkiem” była skierowana zarówno do klientów, właścicieli i pracowników sklepów, a także centrali Grupy Muszkieterów w Polsce. Jej celem było zachęcenie do rozsądnego gospodarowania żywnością oraz jej właściwego przechowywania zarówno w domach, jak i w sklepach.

Sieć Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw w 2020 roku wypracowała obroty na poziomie ponad 4,91 miliarda złotych. Co szczególnie istotne w ubiegłym roku sieć zakończyła proces restrukturyzacji. Na wyniki wypracowane w 2020 roku wpływ miała także zmiana nawyków Polaków, którzy np. ograniczyli podróże prywatnymi samochodami, a tym samym rzadziej korzystali z usług stacji paliw.

– Ostatnie trzy lata były czasem głębokiej transformacji sieci Intermarché. Rok 2020, mimo że był trudny, pozwolił nam wrócić na właściwe tory. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby znaleźć się w miejscu, do którego dążymy. Naszym celem w bieżącym roku jest powrót sieci Intermarché w Polsce na ścieżkę rozwoju. Wszelkie kroki w tym kierunku zostały już podjęte i zaowocują w ciągu paru najbliższych miesięcy otwarciami nowych sklepów. Prowadzimy również rozmowy w zakresie przyłączenia do naszej sieci kolejnych placówek – komentuje Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce i dodaje – Na liście naszych tegorocznych planów i ambicji znajduje się także m.in. wprowadzenie nowego konceptu Power w kolejnych placówkach, rozwijanie udogodnień z zakresu e-commerce, a także intensyfikacja działań marketingowych.

Bricomarché – 2020 rok upłynął pod hasłem dalszego rozwoju e-commerce

W 2020 roku sieć Bricomarché dynamicznie rozwinęła udogodnienia z zakresu e-commerce. W momencie pojawienia się pierwszych obostrzeń związanych z pandemią, sieć udostępniła klientom wszystkich sklepów możliwość złożenia zamówienia online i opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Innym udogodnieniem jest odbiór zamówionych produktów w Bricomatach. Jest to autorskie rozwiązanie sieci – boksy działają w systemie 24/7, a klienci mogą z nich odbierać także wielkogabarytowe artykuły. Portfolio Bricomatów w 2020 roku wzrosło o 30 kolejnych maszyn i obecnie dostępnych jest ich łącznie ponad 40.

Poza Bricomatami sieć zwiększyła także liczbę sklepów w Polsce otwierając kolejne dziewięć placówek – w Babicach, Bytomiu, Bytowie, Gostyninie, Koszalinie, Oświęcimiu, Staszowie, Środzie Śląskiej i Świnoujściu. Tym samym liczba supermarketów działających w Polsce pod szyldem Bricomarché wzrosła do 171. W trzecim kwartale 2020 roku sieć przeprowadziła także relokację supermarketu w Nowej Soli, a w czwartym kwartale 2020 roku przyłączyła na zasadach partnerstwa sklep w Łasku. To ostatnie otwarcie było jednocześnie efektem realizacji strategii Grupy Muszkieterów w zakresie dotarcia do przedsiębiorców prowadzących już sklepy pod innymi szyldami. Grupa Muszkieterów proponuje trzy, elastyczne formy współpracy, które zapewniają właścicielom sklepów zachowanie niezależności biznesowej oraz dostosowany do ich potrzeb pakiet wsparcia.

Innym przykładem aktywności na rzecz wsparcia przedsiębiorców Bricomarché jest organizacja targów dwa razy do roku. Podczas wydarzenia mogą oni bezpośrednio poznać dostawców i skorzystać ze specjalnej, targowej oferty. W wiosennej edycji poświęconej materiałom budowlanym oraz majsterkowaniu, wzięła udział rekordowa liczba wystawców – 180 oraz uczestników – 4 000. Z kolei jesienna edycja wyróżniła się tym, że jako pierwsza odbyła się online. Na trzech wirtualnych halach targowych właściciele i pracownicy sklepów Bricomarché poznali oferty blisko 100 dostawców oferujących produkty z działów: ogród i dekoracje.

Ubiegły rok był kolejnym, w którym Bricomarché wypracowało znaczące wzrosty. Obroty sieci były rekordowo wysokie i wyniosły ponad 2,88 miliarda złotych.

– Kolejny rok z rzędu sieć Bricomarché wypracowała wzrost obrotów powyżej dynamiki rynkowej, co oznacza pozyskiwanie przez nią kolejnych udziałów w rynku DIY. Jesteśmy zadowoleni, że strategia, którą realizuje zespół Bricomarché zapewnia systematyczny wzrost obrotów rok do roku na tak wysokim poziomie. Jest to dla nas także symboliczne, dlatego, że w 2020 roku sieć świętowała 20-lecie swojej obecności na polskim rynku – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce i podsumowuje – Nie zwalniamy tempa i mamy ambitne plany na 2021 rok, w którym powinniśmy przekroczyć próg 3 miliardów złotych obrotów. Będzie to możliwe zarówno dzięki intensyfikacji otwarć kolejnych placówek, jak i wzrostowi like-for-like.