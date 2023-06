5 wskazówek od doświadczonego headhuntera: jak osiągnąć udaną współpracę i uniknąć błędów

Wiedza na temat tego, co robić i jak postępować nie zawsze wystarcza, aby przeprowadzić rekrutację pomyślnie. Czasami lepszym podejściem jest poznanie najważniejszych błędów, które mogą zaszkodzić każdemu procesowi rekrutacyjnemu. Jeśli marzysz o współpracy z headhunterem, koniecznie zapoznaj się z tym, czego należy unikać, aby współpraca przebiegała sprawnie i przyniosła korzyści Twojej organizacji.

Jestem headhunterem z dwudziestoletnim doświadczeniem. Moją supermocą jest umiejętność wskazywania, definiowania i naprawiania błędów rekrutacyjnych.

Potrafię długo i z pasją opowiadać o klientach, którzy nie są odpowiednio przygotowani do rekrutacji i popełniają wiele błędów w trakcie tego procesu. Jednak ta supermoc ma także drugą stronę. Potrafię również wskazywać błędy headhunterów, którzy podejmują niewłaściwe podejście do współpracy z klientami i tworzą problemy zamiast je rozwiązywać.

Jednak wiem, że samo wskazywanie błędów nie jest konstruktywne, jeśli nie idzie w parze z rozwiązaniami. Dlatego postanowiłem podzielić się moją wiedzą na temat tego, jak osiągnąć efektywną współpracę z headhunterem i uniknąć pułapek.

5 pułapek, które zagrażają współpracy z headhunterem – jak ich uniknąć

Zadaję pytanie z przymrużeniem oka: Czy wiesz, jak nieudanie współpracować z headhunterami? Czego powinieneś się wystrzegać i o czym pamiętać?

Oto 5 najczęstszych błędów, które mogą zrujnować współpracę z headhunterem, wraz z omówieniem sposobów, jak ich uniknąć.

Brak rozważenia alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb rekrutacyjnych

Zanim powierzymy rekrutację firmie Executive Search, warto rozważyć inne, mniej kosztowne i angażujące rozwiązania:

Zbadaj dostępne kompetencje wewnątrz organizacji

Może istnieją osoby w naszym zespole lub innych działach, które posiadają wymagane umiejętności? Może już wcześniej współpracowaliśmy przy podobnym projekcie, ale po prostu o tym zapomnieliśmy?

Przemyśl ponowne podzielenie obowiązków

Czasami reorganizacja pracy działu lub zespołu może dostarczyć dodatkowe „moce robocze”.

Zapewnij szkolenia

Warto zawsze dawać pracownikom możliwość rozwoju dodatkowych kompetencji i umożliwiać im wykorzystanie ich w organizacji.

Rozważ outsourcing

Niektóre zadania, szczególnie te sporadyczne, mogą być realizowane przy udziale zewnętrznych ekspertów.

Pozyskuj rekomendacje

Wykorzystanie wiedzy i zaleceń pracowników zawsze przynosi korzyści.

Opublikuj ogłoszenie

To pierwszy krok w pozyskiwaniu nowych kompetencji dla naszej organizacji.

Pamiętaj, że świadome i przemyślane podejście do współpracy z headhunterem może przynieść wymierne korzyści dla Twojej organizacji.

Brak odpowiedniego opisu roli

Aby współpraca z headhunterem prowadzącym rekrutację była efektywna, konieczne jest odpowiednie określenie poszukiwanej roli. Warto zatem przygotować:

Opis zadań

KPI (Wskaźniki Kluczowe Efektywności)

Cele

Oczekiwania wobec kandydatów

Możliwe wynagrodzenie (wraz z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu)

Tendencja do oczekiwania szybszego zakończenia rekrutacji

Niezbędne jest również zdrowe podejście do tempa procesu rekrutacji. Chęć przyspieszenia działań może być zrozumiała, jednak nie zawsze jest rozsądna. Dokładnie przeprowadzona selekcja kandydatów przez headhuntera przynosi dodatkowe korzyści, takie jak wiedza na temat rynku, oczekiwań finansowych, dostępnych kompetencji oraz sposobu postrzegania organizacji.

Dlatego, zanim będziesz naciskać na headhuntera, pamiętaj:

Nie wynajmujesz go po to, by zaakceptować pierwszego dobrego kandydata.

Korzystasz z usług konsultanta, aby uzyskać informacje na temat aktualnego stanu rynku.

Współpraca z headhunterem daje możliwość poznania różnych kandydatów.

Powierzenie rekrutacji headhunterowi może dostarczyć unikalnej wiedzy na temat Twojej organizacji.

Brak zaufania w rekomendacje

Czasami brakuje nam zaufania do rekomendacji headhuntera. Niektórzy klienci mają tendencję do odrzucania rekomendacji headhuntera jeszcze przed pierwszym spotkaniem z kandydatem. To prowadzi do niepotrzebnego wydłużenia procesu rekrutacji i obniżenia jego efektywności. Warto dać szansę rekomendowanym kandydatom i uwierzyć w umiejętności oceny headhuntera, który dokładnie zapoznał się z naszymi potrzebami i oczekiwaniami.

Unikaj opieszałości i przeciągania rekrutacji

Niekiedy rekrutacje kończą się niepowodzeniem ze względu na zbyt długie trwanie procesu. Kandydaci nie czekają bezczynnie – albo znajdują lepsze zatrudnienie, albo otrzymują atrakcyjne oferty w swojej obecnej firmie, albo tracą zainteresowanie.

Dlatego ważne jest:

Podejmowanie szybkich decyzji.

Znajdź swoje wymagania i oczekiwania, ponieważ niejasność spowoduje wydłużenie procesu rekrutacji. Jeśli nie wiesz, czego dokładnie szukasz, konieczne będzie spotkanie z kolejnymi kandydatami w celu porównania.

Ustal z góry proces rekrutacji i przygotuj decydentów do podejmowania szybkich decyzji. Uświadom im, czego dokładnie oczekujesz.

To już wszystkie najważniejsze błędy i sposoby ich uniknięcia podczas współpracy z headhunterem. Choć ich lista jest krótka, to są one na tyle istotne, że mogą wpłynąć negatywnie na każdą rekrutację. Czy wiesz jednak, jak mierzyć skuteczność rekrutacji i co tak naprawdę oznacza ta skuteczność?

Zapraszam Cię do przeczytania artykułu Grzegorza Steinke o 4 perspektywach, z których warto mierzyć efektywność rekrutacji.