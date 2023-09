Ford i InPost zacieśniają współpracę przy kolejnych kontraktach na dostawę w pełni elektrycznych E-Transitów, najpopularniejszych samochodów dostawczych napędzanych energią elektryczną w Polsce.

Obie firmy łączy jednak nie tylko samochód, a cała strategia transformacji rynkowej. Ford i InPost inwestują w ekologiczne rozwiązania, które pozwalają zwiększać efektywność przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.

Ford razem ze swoimi partnerami biznesowymi od lat tworzy i wdraża rozwiązania, które czynią świat lepszym i bardziej zrównoważonym. Wraz z transformacją rynku motoryzacyjnego na samochody zelektryfikowane, marka wykorzystuje szanse na wspólne działania z innymi znaczącymi podmiotami. Potwierdzeniem tego są kontrakty na dostawę 600 elektrycznych samochodów dostawczych Ford E-Transit dla InPost, wiodącej firmy logistycznej w Polsce.

Wspólna przyszłość obu firm

Kontrakty na 600 elektrycznych samochodów dostawczych to nie tylko znakomita wiadomość dla Forda i InPostu, ale także wyraźny sygnał, że elektromobilność jest przyszłością transportu. Ford w Europie chce do 2035 roku być producentem samochodów neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Do 2030 roku dwie trzecie sprzedaży pojazdów użytkowych mają stanowić wersje elektryczne albo hybrydowe plug-in. W parze z planami idą także inwestycji – Ford do 2026 roku zainwestuje ponad 50 miliardów dolarów w samochody elektryczne na całym świecie. To największa transformacja w 120-letniej historii Forda. Sieć ładowania BlueOval już teraz ma 450 000 punktów ładowania w całej Europie, a ich liczba dynamicznie rośnie.

InPost przekroczył właśnie imponujący próg 1 000 samochodów elektrycznych we flocie, a także zainstalował już ponad 400 stacji ładowania samochodów elektrycznych we współpracy z GreenWay. Inwestycja dotyczy zarówno sieci ładowarek na terenie oddziałów firmy, jak i publicznie dostępnych ładowarek w pobliżu sieci urządzeń Paczkomat. Celem obu firm jest obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności, a także zmniejszanie emisji dwutlenku węgla będące częścią szeroko zakrojonych działań dekarbonizacyjnych.

Dostarczane samochody to E-Transity w wersji nadwozia L3 o mocy maksymalnej 184 KM i pojemności użytkowej akumulatorów 67 kWh. Zamówione pojazdy zapewniają rozwiązania, które wyróżniają model na tle konkurentów. To m.in. dostępne w standardzie podgrzewane fotele, czujniki parkowania, automatyczna klimatyzacja czy kamera 360 stopni. Funkcje samochodu obsługuje się za pomocą 12-calowego ekranu systemu informacyjno-rozrywkowego SYNC4, a lista systemów asystujących kierowcy jest długa i zawiera m.in. tempomat czy system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania. Dzięki wielu zaawansowanym rozwiązaniom E-Transit jest zdecydowanym liderem segmentu elektrycznych samochodów dostawczych w Polsce.

Finansującym pojazdy jest Arval Service Lease Polska. – Pojazdy dostawcze są dziś prawdziwą siłą napędzającą rozwój elektromobilności w Polsce. Niemal połowa z wynajmowanych przez nas zeroemisyjnych aut to właśnie eLCV. Takie pojazdy, jako element logistyki ostatniej mili, będą błyskawicznie zyskiwać na popularności wraz z rozwojem stref czystego transportu w miastach. Jest też aspekt ekonomiczny. Wszędzie tam, gdzie koszty transportu stanowią kluczową przewagę biznesową, elektromobilność przyjmuje się najszybciej. To właśnie dzięki temu coraz częściej spotykamy kurierów, którzy rozwożą przesyłki pojazdami z zieloną rejestracją. Cieszę się, że nasza modelowa współpraca z firmami takimi jak InPost i Ford pozwala przyspieszać tę ważną, zieloną zmianę na polskich drogach – powiedział Robert Antczak, dyrektor generalny Arval Service Lease Polska.

Jedyne takie rozwiązania dla biznesu

Ford Pro nie zamierza poprzestać na dostarczaniu pojazdów. Firma intensyfikuje swoje zaangażowanie w elektromobilność poprzez rozwijanie innowacyjnych produktów i usług, takich jak FordLIIVE. Usługa ta jest obecna także w Polsce i pozwala na maksymalizację czasu efektywnej pracy poprzez zmniejszenie liczby awarii i ograniczenie czasu wizyt serwisowych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i specjalnie dedykowanemu zespołowi specjalistów.

To jedyna taka usługa na rynku, będąca elementem budowania przewagi konkurencyjnej przez Forda, która jednocześnie może pomóc zbudować konkurencyjność firm decydujących się na pojazdy z niebieskim owalem. Ford chce bowiem być liderem w dziedzinie elektrycznych samochodów dostawczych, dostarczając rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale także pomogą przedsiębiorstwom osiągnąć większą wydajność i rentowność.

Ford Pro obecnie ma w swojej ofercie w pełni elektrycznego E-Transita, ale wkrótce dołączą do niego kolejne modele – E-Transit Custom i E-Transit Courier. Tym samym marka będzie posiadała gamę elektrycznych samochodów dostawczych każdej wielkości, które pozwolą klientom wyróżnić się na drodze i zmaksymalizować wydajność prowadzonej działalności dzięki usłudze FordLIIVE.

– Jesteśmy zaangażowani w tworzenie ekologicznej przyszłości, która jest bardziej wydajna i zrównoważona. Nasza współpraca z InPost, jednym z najbardziej innowacyjnych dostawców usług logistycznych, jest kamieniem milowym na naszej drodze do transformacji w kierunku elektromobilności. To jedno z największych wyzwań w już ponad 120-letniej historii Forda, ale jesteśmy na nie doskonale przygotowani – powiedział Attila Szabó, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.