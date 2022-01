650 mkw. nowoczesnych laboratoriów oddane do dyspozycji wrocławskich firm

We Wrocławskim Parku Technologicznym rozbudowano Laboratorium Chemii i Biotechnologii, w którym wrocławscy przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje innowacyjne produkty i usługi. Do ich dyspozycji oddano właśnie ponad 650 mkw. powierzchni laboratoryjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt pozwalający na prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych.

We Wrocławskim Parku Technologicznym działa 12 laboratoriów i prototypowni, które są dostępne dla wrocławskich innowatorów. Korzystanie z nich pozwoliło wielu przedsiębiorstwom, działającym m.in. w branży chemii i biotechnologii, nie tylko zaistnieć na rynku, ale też odnieść międzynarodowe sukcesy. Zaplecze laboratoryjne WPT powiększyło się właśnie o kolejne 650 mkw. – oficjalne otwarcie nowej powierzchni laboratoryjnej odbyło się 11 stycznia 2022 r.

– Innowacje są wpisane w DNA naszego miasta. Ich dynamiczny rozwój jest możliwy dzięki wiedzy, doświadczeniu i kreatywności działających we Wrocławiu przedsiębiorców i naukowców, ale też działaniom Wrocławskiego Parku Technologicznego, który dba o to, by mieli oni odpowiednie zaplecze do rozwijania swoich pomysłów, przekuwania ich w produkty, usługi czy technologie, mające potencjał do zmieniania świata – komentuje Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

Rozbudowa Zespołu Pracowni Chemii i Biotechnologii w WPT, który mieści się w budynku DELTA przy ul. Duńskiej 9, zrealizowana została w ramach projektu „Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext”, dofinansowanego ze środków EFRR UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD) 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

– Nowa powierzchnia laboratoryjna dedykowana firmom z branży biotechnologicznej i chemicznej to przykład pokazujący, jak we Wrocławskim Parku Technologicznym wspieramy innowacyjny wrocławski biznes. Stale inwestujemy w rozbudowę nowoczesnego zaplecza badawczo-rozwojowego. W 2019 roku otworzyliśmy Laboratorium Rozwoju Technologii Leków, dziś oddajemy do dyspozycji nową część Laboratorium Chemii i Biotechnologii. Na pewno na tym nie poprzestaniemy – w WPT wrocławski biznes zawsze znajdzie najwyższej klasy zaplecze umożliwiające rozwój innowacji – wyjaśnia Maciej Potocki, Prezes WPT.

W rozbudowę nowej powierzchni laboratoryjnej WPT dedykowanej branży chemii i biotechnologii zainwestowano około 7 mln złotych, przy czym 5 mln złotych pochodziło ze środków unijnych. Korzystają z niej już pierwsze firmy, wśród których są: stawiające sobie za cel tworzenie i wdrażanie nowych technologii na rynki światowe przedsiębiorstwo Solution4, prowadząca prace badawczo-rozwojowe m.in. z zakresu nanotechnologii spółka QNA Technology oraz firma Spinprot, realizująca projekty z zakresu biotechnologii z wykorzystaniem mikroorganizmów niebędących patogenami. Warto dodać, że z laboratoriów może korzystać każda zainteresowana firma, która nawiąże współpracę z WPT. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla startupów, które mogą dzięki niemu realizować specjalistyczne prace badawczo-rozwojowe w innowacyjnym środowisku, bez konieczności inwestowania w wyposażenie własnego laboratorium, co dla początkujących firm może być inwestycyjną barierą nie do przejścia. Działania WPT to wsparcie, które sprawia, że od pomysłu do innowacyjnego produktu jest tylko jeden krok.