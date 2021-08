7R buduje specjalistyczny magazyn BTS dla Aluprof SA

Deweloper 7R buduje na Śląsku wysokiej klasy obiekt magazynowy dla Aluprof SA – jednego z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Najemca, eksportujący produkty do 55 krajów i posiadający 1 300 stałych klientów, wprowadzi się do budynku w I kw. 2022 roku.

Inwestycja zlokalizowana w Międzyrzeczu to obiekt o łącznej powierzchni blisko 20 500 mkw. realizowany w formule Build-to-Suit (BTS). Oznacza to, że przestrzeń jest maksymalnie dopasowana do specyficznych potrzeb najemcy. Projekt pozwala także na pełną optymalizację procesów logistycznych. Magazyn dla Aluprof SA będzie dostosowany między innymi do restrykcyjnych zasad załadunku oraz rozładunku elementów aluminiowych, które należy chronić przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W ramach budowy powstaną części: biurowa o metrażu około 500 mkw. oraz licząca prawie 20 000 mkw. magazynowo-produkcyjna.

To ważne przedsięwzięcie w naszym systemie logistyczno-magazynowym. Inwestycja jest tak zaprojektowana, by nie tylko wpisywała się w funkcjonujący model przepływu surowca i wyrobu gotowego, ale by również stwarzała dobre i bezpieczne warunki pracy. Sięgamy po śmiałe rozwiązania, jak np. system suwnic zintegrowanych z konstrukcją dachu hali, przez co eliminujemy wszelkie słupy i podpory, uzyskując strefę załadunkowa o wysokiej elastyczności i swobodzie projektowania zadań transportowych. To samo dotyczy stref rozładunku, które otrzymują dedykowaną zonę handlingową. Celem naszej inwestycji jest takie wykorzystanie dostępnych rozwiązań technologicznych, by realizowane procesy napotykały na jak najmniejsze bariery architektoniczne czy sprzętowe. Warto również wspomnieć o wysoko postawionej poprzeczce w zakresie spełnienia wszelkich norm środowiskowych, czy POŻ. W tym zakresie obiekt ten będzie naszym wzorcem dla kolejnych inwestycji,

-mówi Aleksander Mączko Kierownik Zespołu Magazynów w Aluprof SA.

Firma Aluprof SA, posiadająca ponad 70-letnie doświadczenie w branży i zatrudniająca w sumie ponad 2 300 pracowników, w Międzyrzeczu otworzy swój piąty zakład w kraju. Obiekt służyć będzie w głównej mierze do przygotowania półproduktów do produkcji okien i drzwi oraz przechowywania profili i komponentów aluminiowych. Projekt uwzględnia, połączoną z halą magazynową wyspecjalizowaną śluzę rozładunkową, umożliwiającą sprawny i bezpieczny rozładunek dłużycy aluminiowej, jak również multifunkcyjną strefę załadunkową wewnątrz budynku. Dzięki temu kluczowe procesy logistyczne będą w pełni bezpieczne dla rodzaju składowanego produktu. Do obsługi magazynu zostaną wykorzystane również automatyczne systemy magazynowe usprawniające procesy magazynowania i kompletacji.

W 7R specjalizujemy się w budowie inwestycji zgodnych z preferencjami konkretnych klientów. W swoim portfolio mamy już wiele ukończonych projektów w tej formule, kolejne są na etapie budowy, a także planowania. Współpraca w formule BTS pozwala zidentyfikować wrażliwe elementy prowadzonej przez najemcę działalności i na wczesnym etapie prac deweloperskich dostosować obiekt do charakteru produkcji. W przypadku projektu dla Aluprof SA, ze względu na specyfikę operacji i niestandardowy sposób składowania, system przeciwpożarowy został indywidualnie zaprojektowany pod potrzeby przyszłych operacji w budynku. Dodatkowo, projekt w Międzyrzeczu uwzględnia, będącą integralną częścią magazynu, śluzę rozładunkową, większe od standardowych bramy wjazdowe dla samochodów dostawczych czy posadzkę pokrytą epoksydem, -mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

W nowym obiekcie dla Aluprof SA będzie wdrożony także szereg rozwiązań proekologicznych. Między innymi na budynku pojawi się instalacja fotowoltaiczna, która zwiększy efektywność energetyczną inwestycji. Projekt zostanie poddany także certyfikacji BREEAM.

Budowa magazynu już się rozpoczęła. Planowany termin oddania do użytku obiektu, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej S52, niedaleko węzła Bielsko-Biała Komorowice, przypada na początek 2022 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Atlas Ward.