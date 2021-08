Rekordowe testy transmisji polskiego światłowodu

Orange przetestował siedmiordzeniowy światłowód uzyskując 11,2 Tb/s.

Orange Polska wraz z Infinera oraz grupą InPhoTech przeprowadził w swoim Laboratorium Innowacji testy innowacyjnych światłowodów wielordzeniowych i technologii Infinera ICE6 800G. Uzyskana podczas testów przepustowość jest siedmiokrotnie większa niż maksymalna, jaką można dziś osiągnąć korzystając ze standardowego światłowodu.

– W Orange Polska wiemy, jak ważne są innowacje technologiczne i nieustannie testujemy nowe, zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne. Wiemy też, że zapotrzebowanie na szybki transfer rośnie bardzo dynamicznie, a spowodowane pandemią rozpowszechnienie zdalnej pracy, nauki i handlu w sieci jeszcze ten wzrost przyspieszyło. W najbliższym czasie kolejnym wyzwaniem w tym zakresie będzie wdrożenie technologii 5G. Dlatego stale inwestujemy w rozwój naszej infrastruktury jednocześnie z uwagą śledząc działania R&D branżowych producentów, mogące w przyszłości pomóc nam efektywnie dostarczać niezawodne usługi naszym Klientom – powiedział Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii.

Opracowany w ramach grupy InPhoTech we współpracy z lubelskim Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i przy wsparciu Klastra Fotoniki i Światłowodów światłowód wielordzeniowy pozwala na transmisję w siedmiu równoległych rdzeniach jednocześnie. Oznacza to, że jego przepustowość jest 7 razy większa niż standardowego światłowodu telekomunikacyjnego. Światłowody takie będą produkowane w Lubartowie przez spółkę IPT Fiber z grupy InPhoTech.

Testy wykazały, że wykorzystywane urządzenia Infinery pozwalają na rekordową transmisję danych 800 Gb/s w jednym kanale transmisyjnym. W przeprowadzonym we współpracy z Orange eksperymencie wykorzystano dwa kanały przesyłając dane z prędkością 1,6 Tb/s (1 Tb/s = 1000 Gb/s) w każdym z 7 rdzeni jednocześnie. W sumie dało to transmisję na poziomie 11,2 Tb/s. Jakość sygnału mierzona takimi parametrami jak Q-factor oraz bitowa stopa błędów (BER) była w pełni zgodna z obowiązującymi normami.

– Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z Orange i Infinera, aby osiągnąć rekordową transmisję. Jesteśmy pionierem w rozwoju wielordzeniowych światłowodów nowej generacji. Łącząc nasz produkt z innowacyjną technologią Infinery i testując go w Laboratorium Innowacji Orange byliśmy w stanie zademonstrować rekordowe możliwości w transmisji danych – powiedział dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu InPhoTech.

Celem testów było także sprawdzenie czy światłowód wielordzeniowy IPT Fiber można wykorzystać z najnowocześniejszą infrastrukturą przystosowaną do pracy ze standardowymi i obecnie wykorzystywanymi na rynku światłowodami jednordzeniowymi oraz czy takie połączenie spełni transmisyjne wymogi operatora. Udało się to potwierdzić.

– Dzięki testom wiemy już, że możliwość transmisji w światłowodzie siedmiordzeniowym w paśmie C to nawet 296 Tb/s. To rekordowe liczby, ale nie kres naszych możliwości. Wykorzystując bowiem całe spektrum transmisyjne, czyli wszystkie dostępne pasma – nasz światłowód będzie w stanie osiągać przepustowości na poziomie petabitów na sekundę (Pb/s), czyli tysięcy terabitów. Cieszy mnie fakt, że nasz polski światłowód staje się realną odpowiedzią na globalne bariery telekomunikacyjne – powiedział Krzysztof Witoń, prezes zarządu spółki IPT Fiber odpowiedzialnej za wdrożenie światłowodów wielordzeniowych.

– Sukces testów ICE6 we współpracy z Orange oraz grupą InPhoTech potwierdził ogromną wartość innowacyjnego urządzenia 800G Infinery, które może bezproblemowo i skutecznie działać w standardowych i nowych światłowodach, takich jak innowacyjny światłowód wielordzeniowy InPhoTech – powiedział Jan Peters, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w firmie Infinera.

Światłowód siedmiordzeniowy grupy InPhoTech otrzymał m.in. II Fazę SME Instrument w ramach programu Horyzont 2020 (nr 880054) – prestiżowy grant przyznawany przez Komisję Europejską najlepszym europejskim projektom innowacyjnym.

Osiągnięcie maksymalnej przepustowości na poziomie 296,8 Tb/s to wynik mnożenia 800Gb/s x 53 kanały x7 rdzeni, ponieważ urządzenie Infinery umożliwia umieszczenie w jednym światłowodzie siedmiordzeniowym IPT Fiber – w samym paśmie C – 53 kanałów po 800 Gb/s każdy.