Prezes IS-Wireless – 5G to dziś przede wszystkim software

Dotychczasowe tradycyjne modele budowy sieci telekomunikacyjnych nie są w stanie sprostać wymaganiom, jakie niesie dziś rozwój technologii. Open RAN to nowa jakość i różnorodność w budowie sieci 5G – przekonywał podczas CyberSec Forum 2021 w Krynicy–Zdrój Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless, firmy, która opracowała polską technologię 5G.

Cyberbezpieczeństwu i przyszłości sieci piątej generacji w regionie państw Trójmorza poświęcono dyskusję pt. „Open RAN: Securing the Future of 5G in the Three Seas Region”, którą zorganizowano na największej w Polsce konferencji na temat bezpieczeństwa cyfrowego. O polskich rozwiązaniach i nowym podejściu do budowy sieci 5G mówił podczas spotkania w Krynicy–Zdrój Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless. Ta polska firma jest przykładem na to, że nasza krajowa technologia może być nie tylko inspiracją dla innych graczy na rynku telco, ale może ona zrewolucjonizować dotychczasowy sposób budowania sieci. Bo jak podkreślił prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk kluczem w nowoczesnym podejściu do 5G jest software. – Najwięksi gracze pragnący wchodzić na ten nowy, dynamicznie rozwijający się rynek zdali sobie sprawę, że wiele mogą się od nas nauczyć, ponieważ mamy doświadczenie w tworzeniu i dostarczaniu bezpiecznego oprogramowania. A to właśnie software leży w centrum nowoczesnych sieci – podkreślił Sławomir Pietrzyk. – Reprezentujemy drugą falę Open RAN i wprowadzamy na ten rynek nową jakość, a doświadczenie w kreowaniu bezpiecznego oprogramowania na potrzeby modelu otwartego sprawia, że więksi gracze są zainteresowani współpracą z nami i czerpaniem z naszej wiedzy – dodał.

Liczy się czas

Prezes IS-Wireless nie ma złudzeń, że jeśli chcemy realnie zyskać na rozwoju otwartego 5G musimy działać natychmiast. – To wyczucie odpowiedniego momentu na podjęcie działań jest kluczowe. Właściwy czas i właściwe miejsce są znacznie ważniejsze niż rozmiar firmy, gdy mówimy o prawdziwie rewolucyjnych technologiach – stwierdził Sławomir Pietrzyk. Jak wyjaśniał, możemy sobie nie zdawać sprawy ze skali przemian, jakie przyniesie sieć piątej generacji. – Przypomnijmy, że gdy na rynek wchodziły telefony komórkowe, firmy analityczne odradzały największym firmom telekomunikacyjnym w Stanach Zjednoczonych inwestycje w ten segment rynku, ponieważ przewidywały, że on się nie rozwinie. Prognozy te wynikały z niezrozumienia dla potencjału i skali przemian, jakie niosła technologia. Nadal spotykamy się niestety z takim spojrzeniem na 5G – zauważył prezes IS-Wireless.

Cyberbezpieczeństwo i certyfikacja

Dla budowy sieci 5G w modelu Open RAN ważne jest opracowanie wspólnego standardu bezpieczeństwa dla wszystkich dostawców. W tym celu firma IS-Wireless podjęła współpracę z Politechniką Warszawską oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym. – Standaryzacja nie tylko zapewni bezpieczeństwo sieci budowanych w modelu otwartym, ale pozwoli też na wydajną współpracę i wzajemne uzupełnianie się firm wszystkich rozmiarów. Przed nami okres intensywnego wzrostu otwartego 5G i warto patrzeć w przyszłość z optymizmem – mówił w Krynicy–Zdrój Sławomir Pietrzyk.

IS-Wireless jest polskim dostawcą technologii sieciowych. Firma w czerwcu przedstawiła swoje kompleksowe rozwiązanie 5G i rozpoczęła jego wdrażanie. Pierwszą sieć kampusową 5G opartą o krajową technologię IS-Wireless zbuduje w Krakowie.