Czy platforma BPM przyspiesza cyfrową transformację biznesu?

Pandemia i jej następstwa diametralnie zmieniły warunki funkcjonowania polskich firm. Kluczowe dla przetrwania okazały się przede wszystkim elastyczność i umiejętność szybkiego dostosowania się do sytuacji. Te biznesy, które płynnie przełączyły się na działalność w kanałach cyfrowych, uchroniły się przed całkowitym zawieszeniem funkcjonowania, a w jego następstwie koniecznością zamknięcia firmy. Taka zmiana wymaga jednak przygotowania zaplecza technologicznego, które będzie realnym wsparciem dla procesów biznesowych. Na szczęście wcale nie muszą być to systemy IT projektowane od podstaw. Na rynku funkcjonują dojrzałe platformy, zapewniające ogrom możliwości w zakresie zarządzania i automatyzacji procesów. Jedną z bardziej obiecujących w tym temacie jest Camunda BPM

To, w jaki sposób wyglądać będzie biznes po pandemii, jest kwestią dyskusyjną, ale jedno jest pewne: dwa lata funkcjonowania głównie w świecie online zmieniło nawyki konsumenckie. Z tego powodu przedsiębiorcy powinni być świadomi, że ich oferta wciąż będzie musiała wpisywać się w standardy zdigitalizowanego świata, a tym samym podlegać dalszej transformacji cyfrowej. Właśnie w tym miejscu z pomocą powinny przyjść firmowe systemy IT, tak aby cały proces przemiany, a następnie uruchamiania kolejnych produktów cyfrowych przebiegał szybko i sprawnie.

Bo jeżeli systemy nie wspierają biznesu i stają się czynnikiem utrudniającym zmiany, to w jaki sposób firma ma funkcjonować na tak konkurencyjnym i niepewnym rynku?

Czym jest standard BPMN i dlaczego warto z niego korzystać?

Każda aktywność podejmowana przez klientów lub pracowników firmy to jakiś proces biznesowy – ma swój początek i koniec, a więc wymaga zarządzania oraz monitoringu, a także mierzenia jego efektywność. W ten sposób zyskujemy pewność, że nasze działania są właściwe lub szybko zauważamy, że gdzieś powstają tzw. wąskie gardła i możemy na nie zareagować.

Zarządzanie skomplikowanymi procesami cyfrowymi najsprawniej odbywa się przy wykorzystaniu standardu zapisu procesów, czyli Business Process Model and Notation (BPMN). Umożliwia on najbardziej doceniane przez biznes, a więc graficzne zaprezentowanie przebiegu procesu i aktywności dla wszystkich jego użytkowników. Jednak aby skutecznie zaprojektować taki proces i przeprowadzić jego symulację, potrzebne jest odpowiednie narzędzie w postaci platformy BPM. Utworzony z jej pomocą diagram procesu pozwala stworzyć w pełni skuteczny proces cyfrowy oraz dostarcza wiedzy w zakresie niezbędnych zasobów do jego realizacji.

Camunda. Platforma BPM do zarządzania procesami

Każdy, kto przenosi, a następnie rozwija swój biznes online, prędzej czy później stanie przed wyborem platformy BPM, chcąc zyskać (lub odzyskać) kontrolę nad procesami biznesowymi. Sklepy internetowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy, centra logistyczne czy firmy leasingowe – wszystkie te przedsiębiorstwa podejmują wiele aktywności jednocześnie (sprzedaż, dystrybucja, obsługa klienta, obsługa reklamacji, obsługa wniosków, onboarding nowych pracowników itp.), dlatego w pewnym momencie zarządzanie zasobami – w tym zasobami ludzkimi – staje się niewydajne bez odpowiedniego wsparcia.

Camunda jest jedną z platform BPM, opartą na popularnym języku programowania Java, którą w prosty sposób można wprowadzić do firmy i zbudować na niej swoje procesy biznesowe. Stworzona została z zamysłem szybkiej i łatwej integracji z dowolnymi systemami przedsiębiorstwa. W ten sposób nie jest wyłącznie źródłem informacji o zachodzących w firmie procesach, a narzędziem do zarządzania, analizowania i wyciągania wniosków.

Camunda a systemy legacy. Sztuka łączenia starego z nowym

Duże, rozbudowane systemy, które ciężko się obsługuje oraz trudno wprowadza jakiekolwiek zmiany i które nie dają pola do łatwego rozbudowania o nowe funkcjonalności, to tzw. systemy legacy. Bardzo często opóźniają one rozwój przedsiębiorstwa, a nawet całkowicie go hamują, co negatywnie przekłada się na sprzedaż i w skrajnych wypadkach może prowadzić do bankructwa firmy. Przestaje ona nadążać za oczekiwaniami klientów i zostaje znacznie wyprzedzona przez konkurencję.

Płynie z tego prosty wniosek – system IT, który opóźnia wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, jest systemem do wymiany. Łatwiej to jednak powiedzieć niż faktycznie wprowadzić w życie, bo zmiana kluczowego systemu firmy (np. klasy CRM, ERP, DMS) wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i czasowymi. Taki system to kopalnia wiedzy oraz informacji na temat funkcjonowania firmy, ale często zaprojektowany został lata temu, przez co nie odpowiada współczesnym normom oraz nie spełnia wymagań biznesowych.

Dzięki łatwości integrowania Camundy z innymi systemami jest ona w stanie uratować każdą firmę, która czuje zahamowanie w związku z pracą na systemie legacy. Platforma po kolei przejmuje obsługę procesów, jednocześnie pobierając informacje z głównego systemu (lub wielu systemów) i przekazując do niego zwrotne dane. W ten sposób można uniknąć drogiej i czasochłonnej wymiany systemu legacy, a jednocześnie zacząć czerpać korzyści z nowych możliwości.

Sprawdź, co Camunda może zrobić dla Twojej firmy

Wprowadzenie platformy BPM (https://altkomsoftware.pl/camunda-bpm/) w struktury przedsiębiorstwa ma za zadanie przynieść biznesowi wymierne korzyści. Camunda ma pod tym względem wiele do zaoferowania. Szczególnie w czasach niestabilności gospodarczej i konieczności szybkiego reagowania na zmiany.

Przyspieszy wdrażanie zmian

Jeżeli Twój obecny system nie wspiera procesowego podejścia i w efekcie każda zmiana w działaniu firmy wdrażana jest przez długie tygodnie — lub nawet miesiące — to Camunda pozwoli obejść stary system i szybko wprowadzać nowe rozwiązania.

Wspomoże proces cyfryzacji

Potrzebujesz szybko uruchamiać sprzedaż nowych produktów cyfrowych? Zaprojektuj i skonfiguruj proces, a następnie z pomocą Camundy zintegruj go z pozostałymi systemami firmy. Unikniesz dzięki temu opóźnień związanych m.in. z koniecznością przebudowy części infrastruktury IT.

Wprowadzi do firmy automatyzację

Z jej pomocą zwiększysz wydajność pracowników i wyeliminujesz wiele błędów. Kolejne kroki procesu będą następować automatycznie, a Camunda przejmie zadania, które są monotonne i powtarzalne, a tym samym idealne dla automatów, ale niekoniecznie dla ludzi.

Pozwoli na optymalizację działań

Wiele starszych systemów posiada elementy umożliwiające sterowaniem przepływem zadań (workflow), ale nie są to możliwości, jakie daje odrębna platforma BPM. Camunda zapewnia niezbędną kontrolę i monitoring zaimplementowanych procesów, tak aby móc je stale dostosowywać do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa.

Jak wprowadzić Camundę do swojego biznesu?

Camunda BPM dostępna jest w dwóch wersjach: Enterprise, która wymaga posiadania płatnej licencji oraz Community, czyli projektu open source. Otwarty kod Camundy Community oznacza, że każda firma może skorzystać z jej możliwości. W rękach doświadczonego zespołu otwarta wersja Camundy może stać się naprawdę potężnym narzędziem do projektowania, modelowania i zarządzania procesami cyfrowymi w przedsiębiorstwie.

W Altkom Software & Consulting od ponad 5 lat budujemy zespół, który specjalizuje się właśnie we wdrożeniach, utrzymaniu i usprawnianiu Camundy Community Edition. Ponad 30 osób stale pracuje nad nowymi modułami, dzięki czemu opracowaliśmy już wiele dodatkowych rozwiązań, w tym naszą autorską platformę procesową W ten sposób wspieramy naszych klientów w ich procesach sprzedażowych oraz w ramach obsługi klientów, dbając o najwyższą wagę jakości i bezpieczeństwa oprogramowania – współpracujemy głównie z dużymi instytucjami z branży finansowej.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz zacząć korzystać z możliwości Camundy lub przekazać ją do dalszego utrzymania i rozwoju w doświadczone ręce. Z naszą pomocą każda cyfrowa zmiana przebiega szybko i sprawnie.