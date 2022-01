84 proc. firm z branży IT na rok 2022 zaplanowało podwyżki

Postępująca cyfryzacja biznesu oznacza wyzwania związane z rekrutacją specjalistów IT. Zapotrzebowanie na ekspertów zdecydowanie przewyższa ich dostępność na rynku. Aby wygrać konkurencję o talenty, firmy są zmuszone podwyższać wynagrodzenia. Wyzwanie jest tym większe, że o polskich specjalistów współpracujących z firmami w modelu B2B coraz mocniej zabiegają firmy z zagranicy, które oferują europejskie stawki. Takie wnioski płyną z Raportu płacowego Hays Technology dla rynku IT Contracting.

Chociaż na początku roku 2022 sytuacja epidemiczna nie wygląda szczególnie optymistycznie, to określenie „czasy postpandemiczne” na dobre weszło do słownika biznesu. Z pewnością jest to wyrażenie pasujące do rynku pracy IT, na którym śladów pandemii od dawna nie widać. Biznes w wielu aspektach bardzo się zmienił, a wpompowane w gospodarkę europejską setki miliardów euro podtrzymały czy wręcz pobudziły koniunkturę w pewnych obszarach gospodarczych.

IT na fali wznoszącej

Jak zauważa Arkadiusz Wargin, Dyrektor odpowiedzialny za dywizję IT Contracting w Hays Technology, branże nowych technologii są niezaprzeczalnym beneficjentem zaistniałej sytuacji. Choć mogliśmy obserwować wyraźne spowolnienie inwestycji technologicznych na początku pandemii, to po niedługim czasie zauważyliśmy pierwsze oznaki silnego odbicia.

– Miniony rok i rozpoczęty już 2022 to dobry czas dla specjalistów branży IT. Nie dość, że rynek stał się bardziej otwarty, dzięki możliwości pracy w pełni zdalnej, która wcześniej nie była powszechnym rozwiązaniem, to dodatkowo popyt na informatyków stale rośnie. W sposób naturalny powoduje to zwiększenie presji płacowej i dalszy wzrost wynagrodzeń specjalistów IT. Dzisiaj, mieszkając w Polsce, mogą bowiem świadczyć swoje usługi zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Dla pracodawców obecnych na tutejszym rynku niejednokrotnie oznacza to konieczność konkurowania z europejskimi stawkami – wyjaśnia Arkadiusz Wargin.

Wysokie zapotrzebowanie na ekspertów IT znajduje odzwierciedlenie w badaniu Hays Technology, przeprowadzanym na koniec 2021 roku. Specjalizacja IT znajduje się na szczycie listy rekrutacji zaplanowanych przez firmy na rok 2022. Co więcej, rekordowo, bo aż 99 proc. organizacji działających w branży technologicznej planuje rekrutacje na najbliższych dwanaście miesięcy. Mimo że poszukiwania najczęściej będą dotyczyć pracowników etatowych, to aż 69 proc. firm przewiduje podjęcie współpracy z kontraktorami IT, świadczącymi usługi w ramach umowy B2B.

Źródło: Raport płacowy 2022 – IT Contracting, Hays Technology.

Wzrost wynagrodzeń

Przy ogromnym – globalnym i lokalnym – niedoborze specjalistów oraz ekspertów IT, dalszy wzrost stawek w 2022 r. jest pewny. Wskazują na to wyniki badania omówionego na łamach Raportu płacowego IT Contracting 2022. Aż 84 proc. firm z branży IT zadeklarowało, że w 2021 wynagrodzenia pracowników wzrosły. Dokładnie tyle samo przewiduje dalsze wzrosty w roku 2022 – najczęściej o więcej niż 5 proc.

Źródło: Raport płacowy 2022 – IT Contracting, Hays Technology.

W kontekście rodzimego rynku pracy jest to scenariusz nieunikniony, biorąc pod uwagę fakt, że polscy specjaliści wciąż zarabiają mniej niż ich koledzy z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W najbliższym czasie, dla wysoko wynagradzanych kontraktorów IT dodatkową motywacją do zgłaszania się po podwyżki mogą być również nowe przepisy podatkowe, które w wielu przypadkach przyczynią się do obniżki ich dochodów.

– Możemy się spodziewać, że potencjalne straty wynikające ze wzrostu opodatkowania skutkować będą wzrostem oczekiwań finansowych kandydatów. Kontraktorzy mogą sobie na to pozwolić, ponieważ na rynku obserwujemy stale powiększający się niedobór specjalistów IT, o których konkurują polskie i zagraniczne firmy. Wprowadzenie nowych przepisów skutkuje również zwiększeniem wśród kontraktorów popytu na usługi doradztwa podatkowego oraz zainteresowania możliwością prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju – zauważa Marcin Płoski, Senior Account Manager w Hays Technology.

Kto najwięcej zyskał?

Miniony rok dla branży IT był czasem przyspieszonej digitalizacji i automatyzacji, które szły w parze z rosnącym popytem na technologie wspierające te procesy. W konsekwencji rosły również oczekiwania finansowe ekspertów.

Wysokie zapotrzebowanie rynku na wdrażanie rozwiązań chmurowych i DevOps oraz szerokie wykorzystywanie potencjału uczenia maszynowego czy Data Science spowodowało wzrost oczekiwań finansowych specjalistów pracujących w tych obszarach nawet o 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rozkwit handlu elektronicznego w trakcie pandemii wpłynął między innymi na podwyżki dla programistów PHP – języka programowania wykorzystywanego do szybkiego tworzenia stron internetowych i webowych rozwiązań. Na rozwoju e-commerce skorzystali również specjaliści odpowiedzialni za budowanie pozytywnych doświadczeń klienta w sieci. W obszarze UI/ UX Design zanotowano ponad 20-procentowy wzrost oczekiwań kontraktorów.

W ubiegłym roku rosły również oczekiwania specjalistów w obszarze bezpieczeństwa IT. Większy ruch w sieci i przeniesienie stacjonarnych usług do świata wirtualnego, zwłaszcza w sektorze bankowym, wymaga bowiem odpowiednich zabezpieczeń i lepszej ochrony danych. Konieczność szybkiej adaptacji do zmian wymusiła także zapewnienie odpowiednio stabilnej i elastycznej architektury IT. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście oczekiwań płacowych architektów IT. DevOps, Data czy Cloud architekci to specjaliści, którzy według Raportu płacowego Hays Technology mogą liczyć na najwyższe stawki godzinowe w branży.

Czy wzrost oczekiwań finansowych kandydatów znajduje odzwierciedlenie w ostatecznych warunkach współpracy? Jak zauważa Elwira Policht, Executive Manager w Hays Technology, aby móc pozyskać odpowiednich ekspertów, firmy niejednokrotnie są gotowe przystać na ich propozycje.

– Analizując ubiegłoroczne trendy można stwierdzić, iż finalne stawki oferowane kontraktorom pracującym w wyżej wymienionych specjalizacjach najczęściej wzrosły o 10-15 proc. Co warte podkreślenia, od tych kandydatów wymaga się obecnie nie tylko kwalifikacji technicznych, ale również świetnie rozwiniętych umiejętności miękkich – kreatywności, umiejętności współpracy z biznesem czy pracy pod presją czasu. Są to bowiem zdolności niezbędne do skutecznego działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku – podkreśla Elwira Policht.

Firmom coraz trudniej jest jednak akceptować stale rosnące stawki. W konsekwencji starają się rywalizować o pracowników również pozapłacowymi elementami oferty, np. benefitami czy bardzo elastycznym podejściem do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy. Przyglądają się także swoim praktykom rekrutacyjnym. Branża IT zmienia się w wyjątkowo szybkim tempie, a co za tym idzie – zmieniają się także rekrutacje.

O RAPORCIE

Raport płacowy Hays Technology dla rynku kontraktingu usług IT jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na blisko 100 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów. Raport bazuje na oczekiwaniach finansowych ponad 13 tysięcy kontraktorów IT. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Hays Poland w 2021 r