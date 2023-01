Accenture: Blisko 90 proc. firm odnotowuje zwiększenie liczby inicjatyw chmurowych

Raport Accenture „Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości” przedstawia cztery główne trendy i kluczowe praktyki w organizacjach, które pomogą firmom zwiększyć wartość biznesową z wykorzystania chmury. Według najnowszych badań Accenture po gwałtownym wzroście inwestycji w migrację do chmury, organizacje powinny skupić się na procesie, który pozwoli im jak najszybciej osiągnąć oczekiwane wyniki.

– Przedsiębiorstwa masowo rozpoczęły przenoszenie swoich działań do chmury i dostrzegają w niej wyraźną wartość, ale mogą napotkać trudności, których się nie spodziewały. Pełne wykorzystanie potencjału rozwiązań opartych na chmurze wymaga zmiany sposobu myślenia – skupienia się na chmurze jako ciągłej i stale zmieniającej się podróży, a nie miejscu docelowym. Obecnie 57 proc. wydatków na IT w firmach przypada na utrzymanie wdrożonych systemów – powiedział Grzegorz Chudek, Cloud First Lead, Accenture w Polsce. – Najważniejsze natomiast jest ciągłe usprawnianie procesów wewnątrz organizacji – uczenia się nowych umiejętności, korzystania z nowych technologii, przyspieszanie procesów operacyjnych, usprawnianie rozwoju i umożliwianie wdrożeń nowych pomysłów biznesowych.

Raport „Wyścig do chmury: Osiągnięcie punktu zwrotnego w drodze do poszukiwanej wartości” opiera się na badaniach Accenture oraz globalnej ankiecie przeprowadzonej wśród 800 liderów świata biznesu i branży IT. Odnosząc się do analogicznych badań przeprowadzonych przez Accenture w latach 2020 i 2018, raport określa miejsce, w którym znajdują się firmy w swojej podróży chmurowej, i wartość, jaką czerpią z inwestycji w chmurę w pięciu obszarach: redukcji kosztów; szybkości zmian; wsparcia biznesu; poprawy jakości usług; oraz odporności / ciągłości świadczenia usług.

Raport przedstawia cztery główne wnioski:

Zaangażowanie w rozwiązania chmurowe mocno wzrosło. 86 proc. firm odnotowuje zwiększenie zakresu i liczby inicjatyw chmurowych w porównaniu do roku 2020. Obecnie chmura ma podstawowe znaczenie dla osiągania strategicznych celów biznesowych. Zdecydowana większość organizacji wykorzystuje środowiska chmury hybrydowej (publicznej i prywatnej), a duży odsetek korzysta z wielu dostawców chmury publicznej (multicloud). Lepsze wyniki osiągają organizacje, które są na dalszych etapach swojej podróży do chmury. Firmy intensywnie korzystający z chmury częściej osiągają swoje cele (średnio w 47 proc.), niż korzystający z rozwiązań chmurowych w umiarkowanym (36 proc.) lub małym stopniu (21 proc.). Dodatkowo wyższe poziomy osiągnięć są skorelowane z częstszym korzystaniem z zewnętrznych usług zarządzania IT. Prawie połowa (45 proc.) przedsiębiorstw w pełni osiągających swoje cele korzysta w większym stopniu z zewnętrznych usług zarządzania w porównaniu do pozostałych firm. Wraz ze wzrostem zaangażowania w chmurę rosną oczekiwane korzyści, wykraczające poza obszar redukcji kosztów. Firmy inwestują w chmurę coraz więcej, jednak 7 na 10 (68 proc.) z nich uważa, że ich podróż w chmurę jest nadal niedokończona. Po przeprowadzeniu najłatwiejszych migracji firmy przeprowadzają transformacje bardziej złożonych i krytycznych dla biznesu systemów, żeby w pełni wykorzystać poczynione dotychczas inwestycje. Środowiska chmurowe stają się coraz bardziej złożone. Przedsiębiorstwa, które postrzegają swoją podróż w chmurę jako zakończoną (32 proc.) i spoczęły na laurach, w dynamicznym środowisku rynkowym mogą pozostać w tyle. Stare bariery są nadal aktualne. Aby w pełni wykorzystać możliwości chmury firmy muszą przenieść do niej bardziej złożone i krytyczne dla biznesu systemy. Jako główne bariery na drodze do osiągnięcia wartości z inwestycji w chmurę uczestnicy badania wymienili „ryzyko związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami” oraz „złożoność zmian biznesowych i operacyjnych”, przy czym 41 proc. respondentów wskazało powyższe wśród swoich trzech największych barier. Tuż za nimi uplasowała się „modernizacja starszych wersji aplikacji”, którą 39 proc. respondentów wymieniło wśród trzech głównych barier.

– Zbudowane w firmach podstawy chmurowe muszą mieć czas okrzepnąć. Najbliższym wyzwaniem dla firm będzie efektywne ich wykorzystanie. Widzimy szansę na optymalizację procesów rozwojowych i operacyjnych oraz przyśpieszenie wzrostu biznesu naszych klientów w wykorzystaniu chmury jako systemu łączącego dane, sztuczną inteligencję i aplikacje – powiedział Grzegorz Chudek.

Biorąc pod uwagę rosnącą złożoność środowiska technologii i biznesu Accenture rekomenduje firmom wdrożenie pięciu kluczowych praktyk w celu osiągnięcia jeszcze większych korzyści z chmury.

Organizacje powinny nie tylko zaakceptować nowe technologie, ale również zmienić sposób myślenia i działania, dążąc do uzyskania dzięki nim przewag konkurencyjnych. Aby połączyć ogromne możliwości różnych środowisk od chmur publicznych i prywatnych aż po systemy przetwarzania brzegowego firmy muszą skupić się na projektowaniu i działaniu w kontinuum chmury. Firmy powinny przekształcić zasoby IT i złożone systemy o znaczeniu krytycznym oraz wykorzystać uwięzione w nich dane żeby wesprzeć innowacje i wzrost biznesowy. Aby rozwijać się w kontinuum chmury niezbędni będą wykwalifikowani architekci IT, którzy przeprowadzą organizację przez gąszcz technicznych decyzji. Firmy muszą przemyśleć swój model operacyjny i zarządzanie talentami. Wreszcie, zarządzanie dynamicznie zmieniającymi się kosztami wymaga nowych mechanizmów i procesów prognozowania. Zrozumienie ekonomiki chmury oraz optymalizacja wydatków na chmurę powinny być w centrum uwagi każdego CIO.

O metodologii

Accenture przeprowadziło ankietę wśród osób na wyższych stanowiskach biznesowych (CEO, COO, CFO, wiceprezesi linii biznesowych) i dyrektorów IT (CIO, CTO, wiceprezesi/dyrektorzy IT, wiceprezesi/dyrektorzy ds. chmury) z firm na całym świecie, w celu ustalenia, w jakim stopniu firmy wykorzystujące chmurę osiągnęły oczekiwane korzyści, i jaki jest poziom ich zadowolenia z tych osiągnięć. Ślepe badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 800 firm o przychodach przekraczających 1 mld dolarów rocznie z 12 branż w 14 krajach.